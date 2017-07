Kylie Jenner se mostrará al natural en nuevo programa de televisión

La hermana de Kim Kardashian promete abrirse más

A finales de este mes Kylie Jenner dará un paso más en su empeño por arrebatarle el título de la más mediática de la familia a su hermana Kim Kardashian con el estreno de su primer reality en solitario. Aunque muchos de los miembros del famoso clan ya han protagonizado varios spin-off del programa principal que les ha dado a todos la fama, el de Kylie promete ser uno de los más populares gracias al interés mediático que generan sus romances y su vida privada en general, bastante desconocida para el gran público a pesar de su estatus de influencer. Y es que, pese a haber crecido ante las cámaras, la joven de 19 años siempre se ha esforzado por proteger un pequeño sector de su intimidad que, ahora, ha prometido compartir por fin con todos sus seguidores.

“‘Life of Kylie’ es mucho más íntimo que ‘Keeping Up with the Kardashians’, me he abierto mucho más. Los espectadores por fin podrán hacerse una idea de lo que sucede entre bastidores, me verán con y sin maquillaje, y pasando mi tiempo libre con amigos”, ha prometido la joven empresaria en una entrevista a la edición alemana de la revista GQ, en la que afirma que enfrentarse al reto de llevar un show en solitario y abrir una ventana a su rutina cotidiana ha resultado una experiencia catártica. “Por fin puedo mostrarme por completo, todas las facetas de mi personalidad, y presentarme tal y como soy realmente. Para mí ha sido una especie de terapia“.

GQ @gqmexico @gq_germany @mrmikerosenthal A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jul 16, 2017 at 8:09pm PDT

Habrá que esperar para descubrir si Kylie cumple lo prometido, al contrario de lo que apuntan los rumores que aseguran que habría vetado cualquier tema relacionado con sus relaciones personales en el programa. En su caso, y a diferencia de su hermana mayor Kendall, que ha renegado casi por completo del mundo de los realitys por su carrera en las pasarelas, Kylie parece sentirse muy a gusto en este medio, quizás al ser consciente de que le ha abierto todas las puertas profesionales que le han llevado a convertirse en una gurú del maquillaje.

“En general, me siento agradecida por todas las oportunidades que se me han presentado por formar parte del programa. Pero si hubiese tenido la oportunidad de decidir por mí misma en su momento, no sé por qué habría optado, la verdad“, reconoce la hija de Kris Jenner.