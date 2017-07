Video: Busca sospechoso de intentar violar cuatro mujeres en cuatro horas

Todos los intentos ocurrieron en horas de la noche en el sector de Crown Heights, Brooklyn

El Departamento de Policía (NYPD) busca a un hombre que presuntamente intentó violar a cuatro mujeres en la misma noche en Crown Heights, Brooklyn, la noche del pasado 12 de julio. La Uniformada dio a conocer un video en el que se distingue al sospechoso.

El individuo actuó en un lapso de cuatro horas en el que escogió a cuatro mujeres que volvían a sus casas para perseguirlas, amenazarlas con un cuchillo al tiempo que les tapaba la boca y tratar de mantener relaciones sexuales forzadas con él. Las cuatro mujeres consiguieron zafarse de las manos del atacante y refugiarse a salvo dentro de sus viviendas.

Todo sucedió entre las 11:45 de la noche y las 3:30 de la mañana del día siguiente. El primer ataque se produjo en un edificio residencial en el cruce de la calle Pacific con la avenida Nostrand, cuando siguió a una mujer de 22 años hasta dentro para empujarle contra la pared, taparle la boca y manosearle los genitales. La víctima comenzó a gritar, pelear y hacer todo lo posible para escapar. El sospechoso desistió y se fugó del edificio.

Una hora más tarde, escogió otro edificio a tan solo tres cuadras de la primera escena y persiguió a una mujer de 29 años utilizando la misma técnica y consiguiendo el mismo resultado. Se vio obligado a huir, pero no paró en su ruta, y recorrió la distancia de doce minutos entre el cruce de la avenida St. Marks con la avenida New York hasta otra zona residencial en Brooklyn entre la avenida Albany y Sterling Place. Vio a otra mujer de 22 años sola yéndose a casa y siguió el mismo proceso, llegando a amenazarla de muerte si no se mantenía en silencio. La mujer le respondió defendiéndose con un rodillazo en la ingle y el hombre abandonó como pudo el edificio.

El atacante esperó una hora y media para recuperarse y a las 3:30 de la mañana siguió a una cuarta mujer, esta de 32 años, hacia el mismo edificio entre las avenidas Nostrand y Pacific, que había visitado horas antes. Una vez más, la víctima se deshizo del hombre con puñetazos y patadas después de que éste tratara de empujarla al suelo tapándole la boca. Volvió a fugarse sin conseguir lo que quería y ya por fin se fue a casa.

El NYPD describió al sospechoso como un afroamericano entre los 25 y los 32 años, de aproximadamente 6”1′, hombros anchos, brazos musculosos y ojos marrones.

Si tiene alguna pista que pueda ayudar a dar con el sospechoso, llame de manera confidencial al número de la Policía: (800) 577-TIPS.

También se puede enviar informes a través del portal de internet www.crimestoppers.com o por texto al 274637 (CRIMES) y luego marcar TIP577.