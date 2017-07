Esto hizo Olivia Wilde después de que Jennifer Lawrence vomitara en su obra de teatro

La actriz ha confirmado que Jennifer sufrió un leve problema gástrico mientras ella y su compañero Tom Sturridge interpretaban la obra '1984'

La actriz Olivia Wilde no ha tenido reparo alguno a la hora de recordar públicamente el pequeño contratiempo que hace unos días sufrió su buena amiga Jennifer Lawrence durante una de las representaciones de la obra ‘1984’ -protagonizada por la primera y Tom Sturridge– en el teatro Hudson de Nueva York.

La oscarizada intérprete, como informaron hace unos días varios medios estadounidenses, se vio obligada a abandonar su butaca en plena función al encontrarse físicamente indispuesta, un hecho que quedó patente cuando el resto de espectadores se percataron de que no había podido evitar vomitar un poco cerca de su asiento.

Ahora Olivia no ha dudado en confirmar, por un lado, el anecdótico accidente protagonizado por la oscarizada intérprete y, por otro, aclarar aquellas dudas que han venido circulando sobre su estado de salud desde que se diera a conocer la noticia, dejando además muy claro que Jennifer no tiene por qué “disculparse” al haberles robado momentáneamente la atención a los dos protagonistas de la producción.

“A ver, ella no tiene que disculparse de nada. De hecho, me sentí muy mal cuando me enteré de lo sucedido y en seguida pedí que le llevaran algo de sopa y unos panecillos para que se sintiera mejor. Creo que tuvo una gastroenteritis aguda y aun así insistió en venir a vernos, y al final la velada se le arruinó por completo. Pero me alegro de que ya se encuentre bien, porque es la mejor”, explicó Olivia a su paso por el programa de televisión ‘Watch What Happens Live’.

Fiel a su característico sentido del humor, Wilde se ha dirigido posteriormente a su perfil de Twitter para dejar claro a sus casi dos millones de seguidores que, al margen de la repercusión mediática que ha generado, semejante episodio no tiene ninguna importancia para ella. Tanto es así, que incluso ha invitado a su amiga a repetir experiencia siempre que lo estime oportuno.

“Siempre que yo tenga la oportunidad de participar en una obra, Jennifer tendrá un lugar en el que vomitar siempre que quiera. Ponte buena pronto, ‘te quiero mucho!”, escribió en la citada plataforma.