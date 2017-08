Envía Maluma preocupante mensaje a sus fans

"Nadie se imagina por las cosas que uno tiene que pasar para ser 'Exitoso'"

En contraposición con el tono optimista y algo gamberro que suele caracterizar sus publicaciones en la esfera virtual, este martes Maluma ha compartido un mensaje que ha conseguido generar cierta preocupación entre sus fans. Aunque no entre a especificar cuál es exactamente el motivo de su abatimiento, de las palabras del cantante se desprende que algunas de las muchas críticas -generalmente injustificadas- que recibe a diario a través de Instagram ha conseguido afectarle más de lo habitual.

“Nadie sabe que hay detrás de la vida de los artistas… (no me estoy quejando) solo digo que nadie se imagina por las cosas que uno tiene que pasar para ser ‘Exitoso’. Yo solo pido salud para seguir acá de pie hasta el día que ustedes quieran. Los amo y no se olviden que todos somos iguales, reímos y lloramos, tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Antes de existir MALUMA siempre ha estado JUAN LUIS! (sic)”, ha afirmado sin ofrecer más contexto el intérprete.

Esta confesión tan sincera como vulnerable resulta aún más sorprendente al compararla con la felicidad que apenas dos días antes transmitía el reguetonero en el mismo medio tras recibir un inesperado regalo de parte de su padre: un precioso caballo negro llamado Hércules.

“Miren esta sorpresa… Ayer llegó a mi vida el gran Hércules”, anunciaba Maluma en su perfil junto a una grabación en la que se le veía conociendo por primera vez al animal y asegurándole: “Voy a ser tu compañero fiel de ahora en adelante”.

Además, en el plano profesional a Maluma tampoco le faltan motivos para sentirse afortunado, ya que como él mismo aseguraba en la mencionada red social, su single ‘Felices los 4’ llevaba ya cuatro semanas en el número uno de las listas de éxitos de México.

Ahora solo queda por ver si el estado de ánimo del cantante mejora, demostrando que su mensaje solo se debía a un leve decaimiento, o si finalmente se anima a revelar qué está consiguiendo afectarle de tal manera.