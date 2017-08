Maripily Rivera acusa a locuctor de hacerle “bullying”

Jorge Pabón ‘Molusco’, y Maripily han estado en un toma y dame desde ayer en las redes sociales

En la cartelera farandulera de hoy, se enfrentan dos conocidos rivales.

En una esquina está Maripily Rivera, la “modelo y empresaria”, ex “Poder de la Semana” del programa “No te duermas” y el cuerpo detrás de #MaripilyJeans. En la esquina opuesta, se encuentra Jorge Pabón, mejor conocido como “Molusco”, el locutor, productor, actor, “influencer” y -ahora también- comediante “stand-up”, que lleva meses autodenominándose #ElApagaoDeLaMega.

El drama comenzó ayer en la cuenta de Instagram de “Molusco”, donde compartió una captura de un tuit en el que una mujer compartió la respuesta que –según ella- recibió de Maripily a través de la red social. La foto –que no provee contexto de la supuesta conversación en cuestión- muestra mensajes con insultos con lenguaje soez y racista.

Molusco publicó la captura reclamándole a Rivera la razón para semejante contestación.

“Maripily con contestaciones racistas a la gente que solo le hace una simple pregunta válida. La defenderás???”, preguntó el locutor en la red social.

Maripily con contestaciones racistas a la gente que solo le hace una simple pregunta válida. La defenderás ??? 🤦🏽‍♂️#ElApagaoDeLaMega🎧 A post shared by Molusco.com (@yosoymolusco) on Jul 31, 2017 at 2:38pm PDT

Poco después, Maripily respondió vía Twitter.

“Este tipo está buscando la manera de hacerme daño y sigue con el #bullying fuerte hacia mi persona mis redes no las manejo yo nada más”, escribió la modelo radicada en Miami.

Este tipo está buscando la manera de hacerme daño y sigue con el #bullying fuerte hacia mi persona mis redes no las manejo yo nada más https://t.co/oKqmZCegmM — Maripily Rivera (@maripilyrivera) July 31, 2017

El toma y dame continúo hoy, de vuelta en el Instagram de Molusco, donde compartió otra captura de la respuesta de Maripily con el siguiente mensaje:

“Maripily dice que la contestación racista que hiciera a una usuaria de Twitter no fue ella. Mala excusa. Tus redes no las manejarás tú solamente, pero se supone que das instrucciones de lo que se puede o no se puede publicar en ellas, porque al final del día es tu nombre y tu imagen. Pero tranquila amiga, yo no puse la noticia. Fueron los que manejan mis redes”, escribió Molusco… ¿o habrán sido los que manejan su cuentan en Instagram? Quién sabe.