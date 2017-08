Jefe de la policía comparte en Facebook meme racista que le costó su empleo

Wayne Welsh compartió en esta red social una desafortunada imagen, aunque él no lo ve de esa manera

Wayne Welsh era hasta hace unos días asistente de la jefatura policial en Estherwood, Louisiana, trabajo que perdió por compartir en su perfil de Facebook y meme que fue calificado de racista y poco apropiado.

A Wayne se le hizo “curioso” compartir con sus amigos en dicha red social el meme de una caricatura de una mamá bañando en la tina a un bebé, solo que extrañamente, le está metiendo toda la cabeza al agua, como si tratara de ahogarlo. Por si fuera poco, la imagen venía acompañada del siguiente texto: “When your daughters first crush its a little negro boy” ( “Cuando el primer amor de tu hija es un pequeño niño negro”).

En pocos minutos, el meme se viralizó, por lo que varios residentes de Estherwood solicitaron a las autoridades tomar medidas en contra de este oficial, quien fue obligado a renunciar a su trabajo.

“Cuando me enteré, no pude creer que tuve que llamarlo. Lo contacté al trabajo y le pregunté qué estaba pasando. Sé que Wayne no lo hizo a propósito, no quiso ofender a nadie… Me disculpo ante cualquiera que se haya sentido ofendido, créanme”, declaró Ernest Villejoin, jefe de Welsh.

Increíblemente, el expolicía se mantiene firme en la postura de que el es libre de publicar lo que él quiera en redes sociales. “No hay una política que diga que no puedo hacer eso en Facebook. Para mí, no soy racista, sé que no lo soy. Era una foto que todos compartían, pero está mal que yo la comparta por ser policía”, indicó este hombre en una entrevista para un canal de televisión.