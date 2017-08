Justin Bieber abre su corazón y se sincera en una carta abierta a sus fans

El joven emitió un comunicado el que indica que necesita un tiempo para que su carrera se mantenga en pie, al igual que su "salud, espíritu y alma"

La cancelación de la gira mundial de Justin Bieber hace unas semanas dejó a muchos fans tristes y sorprendidos por la actitud de su ídolo. Si bien el manager explicó en un comunicado que el objetivo de la cancelación era mantener la salud del artista, las críticas no cesaron. Ayer, el joven decidió romper el silencio y para eso abrió su corazón a los miles de fans y detractores que tiene en el mundo.

En una carta confesó que en el pasado se dejó llevar “por la amargura, la envidia y el miedo” y que por eso necesitaba parar un poco y comenzar a actuar como “el hombre, el futuro marido y el futuro padre” que realmente quiere ser. Además, le agradeció a sus fans el apoyo que recibió y recibe, pero explicó que ahora necesita cuidar “su salud, su espíritu y su alma” para mantener su carrera. Aquí el comunicado completo del ídolo pop:

“Estoy muy feliz por vivir este viaje con todos ustedes… estoy muy agradecido por los tours, pero por sobre todas las cosas estoy agradecido porque atravesé todo esto con ustedes! Aprender y crecer no siempre fue fácil, pero el saber que no estoy solo me hizo seguir adelante.

A veces he dejado que mis inseguridades obtengan lo mejor de mí, he dejado que mis relaciones rotas dicten mi forma de actuar frente a las personas y mi forma de tratarlas. ¡Dejé que la amargura, los celos y el miedo guíen mi vida! ¡Estoy extremadamente bendecido por haber tenido personas que en los últimos años me ayudaron a construir mi carácter recordando quién soy y quién quiero ser! Recordándome que mis decisiones y relaciones pasadas no dictan mis decisiones y relaciones futuras.

Yo sé que nunca seré perfecto, seguiré cometiendo errores, pero lo que no voy a hacer es que mi pasado dicte mi futuro… Lo que voy a hacer es estar avergonzado de mis errores ¡Quiero ser un hombre que aprende de ellos y que crece a partir de ellos! Quiero que todos sepan que este tour ha sido increíble y que me enseñó mucho sobre mí mismo… me ha recordado lo bendecido que estoy al tener una voz en este mundo. He aprendido que cuanto más se aprecia tu vocación, más tienes que protegerla. El tomarme este tiempo ahora significa que quiero ser sostenible, quiero que mi carrera sea sostenible, pero también quiero que mi mente, corazón y alma sean sostenibles. Así podré ser el hombre que quiero ser y, eventualmente, el esposo y el padre que quiero ser.

Este mensaje es sólo una oportunidad para que ustedes conozcan mi corazón, no espero que nadie lo entienda, pero quiero que las personas tengan una oportunidad de saber de dónde vengo. Este mensaje gramaticalmente es incorrecto, pero surge desde el corazón ¡Creo que hay algo especial en las imperfecciones!”.