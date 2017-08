¿Cuándo es el eclipse solar total?

El próximo 21 de agosto toda América del Norte podrá ver un eclipse de sol. aunque algunos verán el eclipse total, los observadores fuera de esa zona aun alcanzarán a ver un eclipse parcial del Sol

El próximo 21 de agosto, uno de los fenómenos más asombrosos que existen atravesará de costa a costa Estados Unidos, un eclipse total de sol con duración de 2 minutos con 40 segundos.

Hace 38 años que no vemos uno de ellos en el país, es decir, la última vez que sucedió fue en 1979.

Sin embargo, el último que cruzó de costa a costa, como el que sucederá este año, fue en 1918. ¡Hace casi un siglo! ¿Imaginas cuántas cosas han cambiado desde entonces? ¿Cuántas generaciones hace de eso? Tal vez tus tatarabuelos o bisabuelos pudieron disfrutar de él.

En América del Norte

Toda América del Norte podrá ver el eclipse de sol. Cualquiera dentro del camino de la totalidad del eclipse puede ver uno de los fenómenos más inspiradores de la naturaleza – un eclipse solar total.

Este camino, donde la luna cubrirá completamente el sol y la tenue atmósfera del sol – la corona – se puede ver, se extenderá desde Lincoln Beach, Oregón a Charleston, Carolina del Sur.

Los observadores fuera de este camino todavía verán un eclipse solar parcial donde la luna cubre parte del disco del sol.

¿Cuándo puedes verlo?

Los tiempos para las fases parcial y total del eclipse varían dependiendo de dónde estén ubicados los observadores. Este mapa interactivo del eclipse solar (en un enlace externo) le mostrará los para ver tiempos para ver el eclipse parcial y total en cualquier parte del mundo.

Precauciones para cuidar tus ojos

No mires directamente al Sol. Puede causar daños irreparables a tus ojos. Nunca es seguro mirar directamente al Sol a través de espejuelos, binoculares o telescopios que si no tienen los filtros adecuados para tu seguridad. No es seguro mirar al Sol durante un eclipse.

Puedes usar unas gafas especiales para ello, como las que recomienda la NASA:

Ningún eclipse solar debe observarse de manera directa, puesto que podría dañar tu vista e incluso hacer que la pierdas. Si quieres observarlo volteando al cielo, necesitas filtros solares especiales. Los lentes de sol que usas a diario carecen de este tipo de filtros, por lo que si deseas verlo, necesitas comprar unos ‘lentes para eclipse’ que cumplan con los estándares internacionales establecidos. Recuerda siempre usar los filtros especiales para ver al sol.

En este mapa interactivo (enlace externo) puedes ver los lugares de EEUU que tendrán un evento especial para ver el eclipse solar.