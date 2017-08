El debut Acura RLX 2018 en la Monterey Car Week es un reflejo de la nueva dirección de diseño Alto Rendimiento Alcanzado con Precisión de la marca, para crear una presencia más sustancial para el sedán deportivo de lujo de…

El debut Acura RLX 2018 en la Monterey Car Week es un reflejo de la nueva dirección de diseño Alto Rendimiento Alcanzado con Precisión de la marca, para crear una presencia más sustancial para el sedán deportivo de lujo de la gama alta de Acura.

El nuevo Acura RLX adopta claves de diseño que destacan sus capacidades de rendimiento, incluso la distintiva parrilla pentagonal con diseño de diamantes de Acura, un capó más esculpido, nuevos diseños de las ruedas, luces traseras LED con nuevo diseño, extremos del escape duales y un difusor trasero negro brillante.

El Acura RLX 2018 es el sedán Acura más sofisticado y de mejor rendimiento hasta la fecha, gracias a la tecnología Sport Hybrid Super-Handling All-Wheel Drive™ (Sport Hybrid SH-AWD™), la cual comparte con el súper deportivo Acura NSX, que crea una experiencia de conducción potente y precisa sin rival en su segmento.

Acura ha simplificado la estructura de las versiones RLX, de forma que la innovadora tecnología Sport Hybrid de la marca resulte más deseable y asequible, mediante la racionalización de la oferta a dos variantes bien equipadas. El nuevo Acura RLX 2018 se pondrá a la venta en noviembre.

Debut Acura RLX 2018 con tecnología híbrida

El Acura RLX Sport Hybrid con una potencia total de sistema de 377 caballos de fuerza, integra fluidamente un motor V-6 de inyección directa con tres motores eléctricos y Super Handling All-Wheel Drive™, lo cual posibilita aceleración instantánea, manejo preciso, sobresaliente desempeño bajo cualquier condición meteorológica y excelente economía de combustible.

Tomando como base desarrollos a partir del Acura NSX, el grupo propulsor y la conducción dinámica del Acura RLX Sport Hybrid se han optimizado aún más.

La versión Acura RLX de 310 caballos de fuerza con el sistema Precision All-Wheel Steer™ ahora está acoplado a una nueva transmisión automática de 10 velocidades (10AT) que proporciona una experiencia de conducción más refinada, así como mejores tiempos de aceleración y sobrepaso.

“Este rediseño del Acura RLX 2018 es transformacional y crea una presencia en la carretera y un estilo que son un mejor reflejo de las capacidades de rendimiento que subyacen en el vehículo”, dijo Jon Ikeda, vicepresidente y gerente general de Acura.

Entre las características que forman parte del equipo estándar del Acura RLX Sport Hybrid 2018 se incluyen, entre otras, un sistema de audio Krell premium, cámara con campo de visión surround, sensores de estacionamiento, luces para niebla LED, arranque remoto del motor, asientos delanteros con calefacción y ventilación, asientos traseros y volante con calefacción.

El Acura RLX 2018 cuenta con la exclusiva suite de tecnologías AcuraWatch™, como parte del equipo estándar, y ha recibido mejoras con la adición de la asistencia en embotellamiento vehicular, por primera vez para Acura.

Trabajando de conjunto con el control de crucero adaptativo con seguimiento a baja velocidad, la asistencia en tráfico vehicular reduce el estrés del conductor en situaciones con tráfico muy congestionado ya que ayuda a mantener el vehículo en su carril y establece una distancia determinada detrás de un vehículo detectado delante.

El sistema AcuraWatch™ también incluye sistema de seguridad de mitigación de colisión con frenado (CMBS) con frenado de emergencia automático, advertencia de salida de carril (LDW), advertencia de colisión adelante (FCW), asistencia para mantenerse en el carril (LKAS), control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad y mitigación de salida de la vía (RDM).

AcuraWatch usa un radar de onda milimétrica y tecnología de detección mediante cámara monocular para detectar otros vehículos y marcas de carril y puede ayudar a intervenir para prevenir o mitigar la severidad de una colisión.

Debut Acura RLX 2018 con nuevo look y nivel de lujo

El Acura RLX 2018 recibe el complemento de tres nuevos colores exteriores, incluso dos ofertas de pintura premium: Metálico Rojo Brillante y Perla Negra Majestuosa.

En su interior, el Acura RLX 2018 recibe mejores materiales y puntos de contacto, lo cual incluye asientos totalmente rediseñados con canalizaciones y puntadas de alto contraste, así como una nueva opción interior en color Espresso, lo cual añade sofisticación a un interior que es el líder en su clase en cuanto a espacio y confort.

El Acura RLX 2018 será presentado en múltiples eventos en el marco de la Semana del Automóvil de Monterey, incluso Carmel-By-The Sea Concours on the Avenue el martes 15 de agosto y The Quail, A Motorsports Gathering, el viernes 18 de agosto.