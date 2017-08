El dominicano que dejó el béisbol para ser futbolista profesional

"En el béisbol jugaba jardinero central y lanzador. Cuando jugaba en el jardín central. Para que llegara un elevado allá tenía que esperar mucho, eso me aburría"

PANAMÁ — República Dominicana es conocida por sus grandes merengueros, por el pegajoso ritmo de la bachata y sus 1,068 jugadores de béisbol en las Grandes Ligas, pero en Panamá se le conoce además por el guardameta Miguel Lloyd.

A Efe le ha dicho que el béisbol no le “llenaba tanto”.

En Panamá, ha destacado como uno de los mejores extranjeros en la Liga al punto de haber ganado 4 títulos con el Árabe Unido: los torneos Apertura 2012, Apertura y Clausura 2015, y Apertura 2016.

Además, el exjugador de los clubes argentinos Talleres de Córdoba y Racing Club fue proclamado el mejor portero y el Jugador Más Valioso de Panamá en 2015.

“El arquero siempre tiene que estar buscando la perfección y eso es lo que busco cada vez que entreno o que salgo al campo”, dijo.

Pero en su vida no todo ha sido fútbol.

“Jugué béisbol al inicio de mi carrera. Yo siempre he sido muy activo, pero el béisbol no me llenaba tanto como el fútbol porque en el fútbol me mantengo siempre activo”, precisó.

“En el béisbol jugaba jardinero central y lanzador. Cuando jugaba en el jardín central. Para que llegara un elevado allá tenía que esperar mucho, eso me aburría. Pero eso no pasa en el fútbol, porque uno siempre está activo. Por eso me decidí por el fútbol”, agregó.

Pero antes que el béisbol, jugó baloncesto y voleibol en el colegio.

El fútbol llegó por casualidad para el portero que hoy tiene 34 años. “Una vez en una práctica me dieron una chance y tapé bien, entonces José Santana, quien me formó en República Dominicana, me dijo: como no hay muchos arqueros, vamos a dejarte en esa posición’ entonces así fue que nací como arquero”, relató.

Pero ni siquiera la portería fue su primer destino. Comenzó jugando como delantero.

El fútbol se le metió en la sangre a Lloyd, quien dice que todo esto se debe a que un amigo le presentó este deporte.

“El fútbol me gusta porque es un deporte colectivo, he aprendido bastante, conocido a mucha gente. Tengo buenas amistades por el fútbol. Es algo que se me ha metido en la sangre”, indicó el exjugador del San Cristóbal Dominicano y el W Connection trinitense.

A Panamá Lloyd llegó en 2012.

“Se dio a través de la selección. Cuando yo estuve jugando en El Salvador y un periodista de Panamá que se llama Joaquín Cruz se interesó en algunos jugadores de la Liga de fútbol dominicana, se puso en contacto conmigo y concretamos con Árabe Unido… y bueno aquí estoy”, contó.

También tuvo la opción de fichar por Plaza Amador.

El guardameta se siente un colonense más. Vive en Colón y siente que lleva una vida normal en la costa caribeña del país centroamericano.

“Vivir en Colón es como estar en dominicana. La gente es muy afable, la comida es igual, así que me ha adaptado rápido a vivir en Panamá”, indicó el nacido en La Romana, en República Dominicana.

En el Árabe Unido no siente que sea un líder, más se ve como una persona relajada en el camerino.

“No sé si soy un líder, yo creo que sí, aunque eso pueden decirlo mis compañeros. Yo me consideró un jugador que se la pasa haciendo bromas, siempre ando reído, no me gusta estar de mal humor”, puntualizó.