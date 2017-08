Ganadores y mejores momentos de los Teen Choice Awards 2017

La serie ‘Riverdale’ se llevó los siete premios en los que estaba postulada en la ceremonia

Dicen que el siete es un número de la suerte… y anoche lo fue para la serie ‘Riverdale’ en los Teen Choice Awards 2017.

La historia basada en el cómic “Archie y sus Amigos” fue la máxima ganadora al llevarse los siete premios en los que estaba postulada en la ceremonia realizada en el Galen Center, en las instalaciones de South California University.

Y los miles de adolescentes presentes en el lugar dejaron claro con sus gritos que eran los favoritos, porque cuando el elenco del show subió a recibir el reconocimiento de Choice Drama TV Show, el lugar retumbó.

“J.P. (productor que falleció durante la primera temporada), esto es para ti porque aún estás con nosotros”, dijo Cole Sprouse durante sus palabras de agradecimiento.

En una ceremonia a la que no llegaron muchos de los nominados, Miley Cirus, quien recibiría el Ultimate Choice, brilló por su ausencia.

Tampoco Bruno Mars estuvo presente para entregarle el premio Visionary. Sin embargo, complació a los adolescentes que no paraban de gritar un adelanto de su nuevo video “Versace on the Floor”.

El ahora cuarteto Fifth Harmony fue otra de las estrellas elegidas por los teen, al llevarse tres tablas de surf (premios): Choice Music Group, Choice Summer Group y Choice Song.

“Queremos decirle a todos los jóvenes y a los que nos ven en casa que todos son hermosos, que son importantes y continúen dando positividad”, expresó Lauren Jauregui.

@fifthharmony is BLESSING us! 🙌🙌🙌 #TeenChoice A post shared by TC Headquarters (@teenchoicefox) on Aug 13, 2017 at 7:14pm PDT

En el reconocimiento a su labor altruista y activismo en distintas causas, Vanessa Hudgens, quien dijo estar resfriada, se llevó el premio #SeeHer.

“No voy a mentir, cuando tenía 25 años pensé que ya lo tenía todo resuelto y luego llegué a los 27 y me di cuenta de que no tenía ni idea de quién era, cuáles eran mis causas y lo que quería. Fue aterrador, pero también muy humilde.

“Ahora lo agradezco, porque en ese momento tuve que ir más profundo para decidir qué tipo de mujer quería ser“, dijo la exestrella de High School Musical.

Congrats on your #SeeHer award! #TeenChoice A post shared by TC Headquarters (@teenchoicefox) on Aug 13, 2017 at 8:46pm PDT

Las numerosas pifias de producción pasaron desapercibidas para el público, que sólo se dedicó a demostrar su euforia con gritos al ver o escuchar el nombre de sus estrellas favoritas.

Sobre todo cuando Louis Tomlinson y Bebe Resha cantaron a dueto “Back to You”. Rita Ora y Clean Bandit también realizaron presentaciones musicales aplaudidas.

Y aunque la mayor parte de los reconocimientos no fueron entregados durante la transmisión televisiva, la audiencia gozó con Grant Gustin, protagonista de la serie ‘The Flash’; Melissa Benoist, estrella de ‘Super Girl’, y Chris Pratt, quien se llevó el Choice Sci-Fi Movie Actor por ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’.

OMG there's @prattprattpratt! 😍🙌❤️ #TeenChoice A post shared by TC Headquarters (@teenchoicefox) on Aug 13, 2017 at 7:23pm PDT

Maroon 5, liderado por Adam Levine, fue reconocido con el Decade Award por su trayectoria.

“No voy a mentir, tengo 38 años, me veo bien para tener esa edad. No somos adolescentes, pero el hecho de que a los jóvenes, como todos ustedes les guste lo que hemos hecho durante todo este tiempo es para agradecerse”, dijo el cantante.

Maroon 5 ganhou o prêmio da década e Adam Levine fez questão de dizer que quando começou muitos dos fãs não eram nem nascidos. Nada como só melhorar com o tempo, né? #Teenchoiceawards (📸 Getty) A post shared by Hugo Gloss (@hugogloss) on Aug 13, 2017 at 7:21pm PDT

Tampoco la joven audiencia reprochó las cancelaciones de estrellas, para ellos, lo importante fue el show.

POR: Fidel Orantes