Byron Donalds y David Jolly se enfrentarán por la gobernación de Florida

Los votantes de Florida dejaron este martes definidos los principales duelos de noviembre para la gobernación y el Senado, con el republicano Byron Donalds, respaldado por Donald Trump, y el demócrata David Jolly como candidatos a gobernador, mientras Angie Nixon y Ashley Moody competirán por el escaño que dejó vacante Marco Rubio.

Donalds, congresista y aliado del presidente, se impuso en las primarias republicanas para suceder al gobernador Ron DeSantis, según las proyecciones de NBC News.

En el bando demócrata, Jolly, un excongresista republicano que posteriormente cambió de partido, ganó su primaria y quedó como rival de Donalds para las elecciones generales.

El resultado pone en marcha una contienda que medirá hasta qué punto los demócratas pueden recuperar terreno en un estado donde los republicanos han controlado la gobernación durante décadas.

El Partido Republicano no pierde una elección para gobernador en Florida desde 1994 y actualmente controla todos los niveles del Gobierno estatal.

Un demócrata moderado

Jolly llega a la elección general con un perfil diferente al de otros candidatos demócratas que han competido recientemente en Florida.

El excongresista abandonó el Partido Republicano y ahora se presenta como un demócrata más moderado, una estrategia que sectores del partido consideran necesaria para competir en un estado donde candidatos progresistas han tenido dificultades para ganar elecciones estatales.

Su principal desafío será enfrentarse a Donalds, quien cuenta con el respaldo de Trump y parte con la ventaja de competir por el partido que domina la política estatal.

La elección del 3 de noviembre determinará quién sucederá a DeSantis después de ocho años al frente de Florida.

Una socialista democrática

La jornada electoral también definió la contienda por el Senado que se abrió después de que Marco Rubio dejara su escaño para convertirse en secretario de Estado de Trump.

La demócrata Angie Nixon, integrante de los Socialistas Democráticos de América, ganó la nominación de su partido y se enfrentará a la republicana Ashley Moody, quien también obtuvo la candidatura de su partido, según las proyecciones de CNN, NBC y Decision Desk.

La victoria de Nixon sorprendió al Partido Demócrata, ya que derrotó al moderado Alex Vindman, teniente coronel retirado del Ejército y exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional durante el primer Gobierno de Trump.

Vindman también fue una figura central en el primer juicio político contra Trump.

Nixon intentará recuperar para los demócratas un escaño que el partido ganó por última vez en Florida en 2012. Su candidatura, sin embargo, podría generar resistencia entre algunos votantes cubanos y venezolanos por su identificación con el término “socialista democrático”.

Moody, por su parte, llega respaldada por Trump, DeSantis y el senador Rick Scott. El ganador ocupará los dos años restantes del mandato de Rubio, hasta enero de 2029, y no un periodo completo de seis años.

Con información de EFE.

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