El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 19 agosto de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 19 de agosto de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Estás en un momento de cambios profundos que hasta podrían sentirse como una crisis. También puede llegar el ingreso de una herencia o resolverse un asunto financiero. Ten cuidado y evita hablar demasiado de ti: las palabras caprichosas pueden impedirte conducir este proceso.
Tauro
04/20 – 05/20
El cielo de hoy pone el foco en tus vínculos sentimentales. Es hora de soltar viejos fantasmas y dejar atrás ideas que amenazan tus relaciones. Si estás soltero, anímate a renovar el catálogo. Un encuentro profundo te espera si recibes con el alma lo que el otro viene a ofrecerte.
Géminis
05/21 – 06/20
La salud reclama atención y la Luna te invita a modificar hábitos. Poder controlarte será clave para evitar excesos, como fumar, comer o beber más de lo habitual. No dejes que la información que recibes se llene de ideas poco aplicables. Purifica tu cuerpo desde adentro y profundiza tu bienestar.
Cáncer
06/21 – 07/20
Esta Luna te llena de una energía intensa para expresarte o vivir una experiencia romántica profunda y visceral. Recuerda que el interés verdadero no se compra haciendo alarde de lo que tienes. Deja que tus sentimientos más genuinos te permitan encontrarte contigo mismo.
Leo
07/21 – 08/21
La Luna te invita a sumergirte en el ámbito del hogar y la familia. No se trata de imponer tu voluntad ni tus opiniones, sino de entregarte con compromiso y abrir espacio para sanar y regenerar esos vínculos íntimos que en el pasado atravesaron algunas heridas.
Virgo
08/22 – 09/22
Aprovecha esta fase lunar para reconocer quién está contigo en las buenas y en las malas. No pierdas tiempo con quienes solo ofrecen promesas o ilusiones, como espejismos en el desierto. Comparte tu verdad con quien realmente se compromete y camina a tu lado.
Libra
09/23 – 10/22
Cuidado con los gastos en cosas que no necesitas. Busca una estrategia para administrar e invertir tu dinero. No permitas que gente que apenas conoce tu situación económica siembre dudas con sus opiniones. Mantente fiel a tu instinto para generar lo que realmente necesitas.
Escorpio
10/23 – 11/22
La Luna transita por tu signo y, al recibir influencias que se entrecruzan, puede traer crisis, roces o desacuerdos, especialmente en el ámbito público. Sabrás sortearlos si logras encauzar tus deseos. Toma los conflictos como desafíos y no permitas que el qué dirán marque tus pasos.
Sagitario
11/23 – 12/20
Los astros te invitan a mirar más allá de tus propios intereses y compenetrarte con experiencias compartidas. Es momento de actos solidarios y sacrificios genuinos que nazcan de la empatía. No bastan las ideas ni los discursos para ayudar a quien realmente está sufriendo.
Capricornio
12/21 – 01/19
Si vas a atravesar una experiencia social, evita hablar de tus deseos más personales o de tus propios problemas. Necesitas vincularte con un grupo de personas para reciclar la energía. Vuélcate a un proyecto compartido y así podrás apartarte de tus propias obsesiones.
Acuario
01/20 – 02/18
Esta Luna te reclama defender tu lugar público con determinación. No permitas que palabras grandilocuentes o presencias invasivas te desvíen cuando estás llegando a la cima. Enfócate en tus metas profesionales, sostén tu ambición con firmeza y recuerda todo lo que has conseguido.
Piscis
02/19 – 03/20
Confía en ti. Este tránsito lunar te recuerda que el poder está en tu actitud de superación y resiliencia. No dejes que las voces del desaliento, que aparecen cada día ante las dificultades, ocupen demasiado espacio. Escucha la voz que te orienta y te guía hacia una realización profunda y verdadera.