Nueva York endurece la lucha contra las ratas con nuevas reglas de inspección y multas de hasta $2,000 dólares

La ciudad de Nueva York prepara nuevas reglas para reforzar la lucha contra las infestaciones de ratas y obligar al Departamento de Salud a responder con mayor rapidez a las denuncias de los residentes.

El Departamento de Salud está elaborando una normativa en cumplimiento de la Ley Local 8 de 2026, que establece que la agencia deberá inspeccionar una propiedad dentro de los 14 días posteriores a recibir una queja o solicitud relacionada con una posible infestación de roedores, reseñó New York Post.

La legislación también exige que los inspectores documenten información específica durante cada visita y establezcan si la propiedad cumple o no con las condiciones requeridas para superar la inspección.

La norma propuesta busca precisar los criterios utilizados por el Departamento de Salud para determinar si un edificio pasa una inspección por presencia de ratas, además de establecer las medidas de control que deberán adoptar los responsables de las propiedades.

Quejas por falta de inspecciones

La legislación la impulsa la concejala de Brooklyn Susan Zhuang después de recibir reclamos de residentes que aseguraban haber presentado múltiples denuncias a través del sistema 311 sin que los inspectores acudieran a sus propiedades.

Durante una audiencia celebrada en diciembre de 2025, antes de que el proyecto fuera aprobado por el Concejo Municipal y firmado por el entonces alcalde Eric Adams, la funcionaria sostuvo que la iniciativa surgió a partir del caso de una residente que había solicitado ayuda en repetidas ocasiones.

La concejala afirmó que muchos neoyorquinos habían tenido experiencias similares y destacó que la nueva ley establece una obligación concreta para la ciudad de responder a las solicitudes de los ciudadanos.

La normativa también contempla una segunda visita cuando los inspectores no puedan ingresar a una propiedad en el primer intento. En ese caso, el Departamento de Salud deberá realizar un nuevo intento dentro de los 20 días siguientes.

El Departamento celebrará una audiencia pública el 14 de septiembre antes de implementar las reglas propuestas.

¿Qué buscarán los inspectores?

Las inspecciones deberán abarcar las áreas interiores y exteriores de las propiedades para detectar evidencias de actividad reciente de roedores.

Deberán identificar, entre otras cosas, huellas, excrementos frescos, madrigueras, señales recientes de roeduras y la presencia de ratas vivas.

Los propietarios, por su parte, deberán adoptar medidas para eliminar o controlar las infestaciones. Entre ellas figuran la limpieza y desinfección de las instalaciones, el almacenamiento de la basura en recipientes de plástico rígido o metal con tapas herméticas y la eliminación de objetos acumulados y escombros en patios y sótanos.

También deberán sellarse agujeros y grietas, además de puertas, ventanas, rejillas de ventilación y desagües que puedan servir como puntos de entrada para los roedores. Otra alternativa contemplada es contratar a un exterminador con licencia del Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York.

La norma, no obstante, advierte que haber adoptado estas medidas no necesariamente evitará una infracción si durante una inspección de cumplimiento los funcionarios encuentran señales activas de ratas.

Las sanciones comienzan en $300 dólares por la primera infracción. Una segunda puede alcanzar los $600 dólares, una tercera los $1,200 dólares y cuatro o más infracciones pueden generar multas de hasta $2,000 dólares.

La ciudad registra una reducción en los reportes de presencia de ratas.

Según datos recientes del sistema 311 citados por el New York Post, durante los primeros siete meses de 2026 se recibieron alrededor de 9,900 llamadas relacionadas con ratas. Se trata de la primera vez desde 2020 que los reportes acumulados en ese período se sitúan por debajo de las 10,000 denuncias.

La reducción representa un avance para una política que fue una de las prioridades de la administración de Adams y que continúa bajo el alcalde Zohran Mamdani.

Las autoridades atribuyen parte de estos resultados a las medidas destinadas a limitar el acceso de los roedores a alimentos y residuos.

Nueva York apuesta por contenedores sellados

La ciudad también está reemplazando progresivamente las tradicionales bolsas de basura colocadas en las aceras por contenedores sellados, con el objetivo de reducir el acceso de las ratas a restos de comida.

Más del 70% de la basura ya debe depositarse en recipientes sellados, según datos del Departamento de Saneamiento citados por el New York Post.

Los llamados Empire Bins comenzaron a utilizarse en 2023 mediante un programa piloto de 10 cuadras en West Harlem, dirigido inicialmente a edificios residenciales con más de 30 unidades. Para junio de 2025, el programa se había extendido a todo el Distrito Comunitario 9 de Manhattan.

La administración de Mamdani pretende ampliar este sistema a toda la ciudad para 2032, como parte de una estrategia para reducir las fuentes de alimento y refugio que favorecen la proliferación de roedores.

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