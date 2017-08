Todo lo que no hay que hacer durante el eclipse del próximo lunes

Protege tu visión siguiendo estos consejos

¡No lo mires directamente!

El eclipse solar que se verá el próximo lunes 21 de agosto, podría causar graves daños como provocar quemadura dentro de los ojos, pérdida de la visión central, y hasta afectar la capacidad de percibir los colores; lesiones que pueden ser permanentes o irreversibles.

Esto si se mira sin la protección adecuada.

“Un eclipse solar es un fenómeno astronómico donde el Ssol es bloqueado en su totalidad o parcialmente por la Luna, algo que no ocurre frecuentemente, y muchos lo queremos observar. Pero para poder disfrutar este regalo de la naturaleza tenemos que hacerlo de manera responsable para evitarle daños a nuestros ojos. En eclipses que se han disfrutado en el pasado, no existían los celulares con cámaras fotográficas ni la modalidad del selfie con el eclipse, que podría causar una quemadura adentro del ojo, en la retina”, advirtió por escrito la doctora Celia de Lourdes Feliciano, una optómetra quien está llevando a cabo una campaña de orientación sobre el tema en Puerto Rico.

Feliciano, quien fue presidenta del Colegio de Optómetras de Puerto Rico y es miembro activo de la Asociación Americana de Optometría, añadió que “para mí, como doctora del cuidado primario de los ojos, es importante que las personas entiendan que ver el eclipse a través de la cámara del celular pudiera ser tan peligroso como mirar el eclipse directamente, pues la pantalla del celular no tiene la protección adecuada contra los rayos dañinos del Sol, ya que actúa como un espejo. La modalidad del selfie la practican mucho, sobre todo niños y jóvenes, y si se toman un selfie para tratar de obtener la foto perfecta, van a tender a mirar hacia el eclipse en algún ángulo, y no es necesario mucho tiempo de exposición para recibir serios daños en los ojos”.

“Nunca se debe mirar directamente al Sol y menos durante un eclipse sin la protección correcta. Y aunque esté usando los filtros solares especializados, no debe quedarse observando el Sol detenidamente por largos periodos, pues la NASA advierte que hay fabricantes de los filtros recomendados que establecen que no se debe mirar con ellos el eclipse por más de 3 minutos corridos”, añadió.

El eclipse debe ser disfrutado con protección adecuada con gafas especializadas que tengan el filtro ISO 12312-2, según los estándares internacionales adoptados en el 2015.

No use para ver el clipse:

* Gafas de sol regulares

* Gafas de filtro especializado ISO 12312-2 que estén guayadas o rotas

* Cristales ahumados

* Telescopios o magnificadores sin filtros correctos

* Cámaras regulares

* Cámaras de celulares

* Filtros polarizados

* Cristales de un automóvil

Cómo observalo correctamente:

* Cubra primero sus ojos con las gafas de los filtros especiales y entonces se voltea a verlo.

* Siempre supervise a los niños que estén usando las gafas especializadas durante el eclipse. Y explíqueles la importancia de nunca quedarse mirando al sol directamente y menos en un eclipse sin la protección correcta.

* Si usted usa lents, debe ponerse las gafas para eclipses encima de estos.

* Si va a observar el eclipse a través de un telescopio, binoculares, o cámara de cualquier tipo, deben tener el filtro especializado.

* Puede ver el eclipse con un filtro #14 para soldar o uno más oscuro. (Si no está seguro que es #14 o más oscuro, no lo use).

Si pasado el eclipse solar experimenta molestias o problemas de visión, visite su doctor de los ojos para una revisión de inmediato.