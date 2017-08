Top estados con leyes contra el DUI; Arizona está en el No. 1

El Top estados con leyes contra el DUI (Driving Under the Influence) es un recordatorio de las graves consecuencias que puedes enfrentar si eres detenido manejando bajo la influencia del alcohol o las drogas. El problema causado por los conductores…

El Top estados con leyes contra el DUI (Driving Under the Influence) es un recordatorio de las graves consecuencias que puedes enfrentar si eres detenido manejando bajo la influencia del alcohol o las drogas.

El problema causado por los conductores que deciden manejar después de ingerir bebidas alcohólicas genera pérdidas por más de $44,000 millones y es la causa de 29% de las muertes en accidentes (casi 10,000 tan solo en 2015), según la Administración Nacional de Tráfico y Seguridad en las Carreteras (NHTSA).

A pesar de lo alarmante de estas cifras, existe cierta esperanza de mejora, ya que entre 1982 y 2014, las muertes en accidentes causados por conductores ebrios, bajó en 57%, gracias a que todos los estados han establecido leyes cada vez más estrictas.

Gracias a estas iniciativas, los accidentes de auto ya no están en el Top 10 de causa de muerte en Estados Unidos, pero queda mucho trabajo por hacer.

Los estados con las leyes más estrictas contra los conductores ebrios, tienen por ejemplo, arresto obligatorio por más de una noche, multas y gastos de corte que pueden superar los $10,000 y el retiro de la licencia de conducir.

El sitio especializado en finanzas personales, WalletHub publicó recientemente su estudio anual Top estados con leyes contra el DIU y entre los resultados más importantes, se destaca:

Arizona tiene las leyes más estrictas de todo el país, con las multas más caras y sentencias de cárcel más largas.

South Dakota tiene las leyes menos estrictas. No existe obligación de estancia en la cárcel.

El costo promedio de la primera multa por DUI es de $352, mucho más caro que un viaje en Uber de Washington DC a Filadelfia ($217).

En New York, el costo de la segunda multa por DIU es de $762.

Con excepción de seis estados, el resto retira la licencia de conducir entre 90 días y un año, incluso antes de la primera cita en la corte.

88% de los estados obligan a los conductores culpables de un DUI a equipar sus autos con detectores que bloquean su operación si detectan la presencia de alcohol en su aliento.

Los conductores con más de un arresto por DIU pasan tres veces más tiempo en la cárcel, en comparación con los que son arrestados por primera vez.

En 37 estados, los conductores convictos de un DUI son obligados a cumplir con un tratamiento de abuso del consumo de alcohol o las drogas.

Una convicción por un DUI se mantiene en el récord criminal durante por lo menos seis años en 84% de los estados. En cinco estados, permanecen en el récord de por vida.

Los estados con tendencia republicana (Red States) tiene leyes más estrictas en comparación con los estados demócratas (Blue States).

Top estados con leyes contra el DUI; Arizona está en el No. 1

La siguiente es la lista completa de los estados con las leyes más estrictas en contra de los conductores que manejan bajo la influencia del alcohol y las drogas, tomando en cuenta las condenas criminales y el costo de multas y todos los gastos relacionados con esta infracción.

1 Arizona – 84.09%

2 Georgia 70.45%

3 Alaska 65.00%

4 Kansas 64.09%

4 Oklahoma 64.09%

6 Nebraska 61.82%

7 Connecticut 60.91%

8 Utah 60.45%

9 Delaware 55.91%

10 West Virginia 54.55%

11 Colorado 54.09%

12 Virginia 52.27%

13 Texas 51.36%

14 Louisiana 50.91%

15 Washington 50.45%

16 Oregon 49.55%

17 Florida 48.64%

18 Nevada 46.82%

19 Illinois 46.36%

19 Tennessee 46.36%

21 California 45.45%

22 Arkansas 43.64%

22 Massachusetts 43.64%

24 Iowa 42.73%

25 Kentucky 42.27%

26 Hawaii 41.82%

27 Minnesota 40.45%

27 South Carolina 40.45%

29 New Mexico 39.55%

29 New York 39.55%

31 New Hampshire 38.64%

32 Alabama 38.18%

33 Rhode Island 37.27%

34 Missouri 36.82%

35 Maine 36.36%

35 North Carolina 36.36%

37 Indiana 35.45%

37 Wisconsin 35.45%

37 Wyoming 35.45%

40 Montana 35.00%

41 Mississippi 34.09%

42 Vermont 33.64%

43 Michigan 30.91%

43 Pennsylvania 30.91%

45 New Jersey 30.45%

46 Maryland 30.00%

47 Idaho 29.55%

47 North Dakota 29.55%

49 Ohio 28.64%

50 District of Columbia 22.27%

51 South Dakota 20.45%