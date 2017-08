Estudiantes neoyorquinas reciben beca universitaria

La Fundación USTA confiere anualmente la beca ‘Dwight Mosley’ para ayudar a los jóvenes de las minorías a perseguir sus metas

NUEVA YORK.- En reconocimiento a sus logros académicos, las estudiantes de escuela secundaria Taylor Collado, Tevani Hibbert y Tajmarie Preddie, pertenecientes a grupos étnicos de minorías de la ciudad de Nueva York, recibieron becas para continuar los estudios universitarios.

Taylor Collado, de Baldwinsville, se graduó de la Charles W. Baker High School, asistirá a Hobart and William Smith Colleges; Tevani Hibbert de El Bronx, concluyó sus estudios secundarios en la BronxwoodPreparatoryAcademy, con un promedio de 4.0. En adición, a su excelencia académica, ella participó en el programa New York Junior Tennis&Learning (NYJTL) en su escuela. Este otoño, ella sistirá a la Universidad de Long Island y TajmariePreddie, de El Bronx, de la Academy of Scholarship and Entrepreneurship, asistirá a la Universidad de Montana.

La Fundación USTA, una entidad benéfica nacional de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos, confiere anualmente la beca para educación universitaria Dwight Mosley de $ 10,000 para cada estudiante. La primavera pasado, la organización otorgó a 31 estudiantes de secundaria de todo el país una variedad de becas universitarias por un total de $ 300,000.

“La Fundación USTA está comprometida en apoyar los esfuerzos educativos de los estudiantes y está orgullosa de otorgar estas becas a personas merecedoras que han demostrado excelencia académica y compromiso con el servicio comunitario”, dijo Dan Faber, director ejecutivo de la organización.

El objetivo de la Fundación USTA es alentar a los jóvenes estadounidenses a perseguir sus metas y sus sueños más altos al tener éxito en la escuela y convertirse en ciudadanos responsables.

La beca Dwight Mosley se otorga a los estudiantes graduados del último año de la escuela secundaria de origen étnico diverso que han sobresalido académicamente, han participado extensamente en un programa comunitariode tenisy requieren asistencia financiera para la matriculación universitaria.

Esta beca fue nombrada en memoria de Dwight A. Mosley, el primer afroamericano elegido a la Junta Directiva de la USTA. Fue creada con la contribución del Comité de Participación Multicultural de la USTA que apoya la diversidad como su primer objetivo.