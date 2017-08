Top 10 Autos 2017 para ganar dinero con Uber o Lyft

El Top 10 Autos 2017 para ganar dinero con Uber es tu guía perfecta para elegir el modelo que te permitirá disfrutar de un auto cuando lo uses para tu transportación personal y para ganar dinero cuando salgas a trabajar…

El Top 10 Autos 2017 para ganar dinero con Uber es tu guía perfecta para elegir el modelo que te permitirá disfrutar de un auto cuando lo uses para tu transportación personal y para ganar dinero cuando salgas a trabajar con Uber o cualquier otro sistema de servicio compartido alternativo.

La decisión de convertirte en tu propio jefe al manejar para Uber es una excelente alternativa para los todos aquellos que están cansado de un trabajo de oficina o simplemente quieren tener la libertad que permite esta nueva forma de auto empleo.

Si ya tienes un auto y ya estás trabajando con Uber, esta guía te puede servir para buscar tu próximo auto y ofrecer un mejor servicio. Como en todo negocio, la inversión en la herramienta de trabajo es fundamental.

En este caso, necesitas un auto que no solo tenga un buen precio inicial, sino que además de que sea cómodo para tus pasajeros, que tenga un buen récord de bajo costo de mantenimiento, que no pague demasiado seguro, que sea eficiente y por supuesto que sea confiable para las largas horas detrás del volante.

A continuación, te presentamos el …

Top 10 Autos 2017 para ganar dinero con Uber

1. Acura RDX

La percepción del lujo es algo muy importante para servicios como Uber y Lytf, por eso vale la pena tomar en cuenta vehículos amo la crosssover Acura RDX 2018, que salió a la venta este verano con un precio base (Manufacturer´s Suggested Retail Price, MSRP) a partir de los $35,800 para la versión más austera y de $44,000 para la más equipada.

Estra SUV compacta de Acura ofrece una experiencia de conducción refinada y dinámica, espacio para cinco adultos y una larga lista de deseables características como las tecnologías de seguridad y ayuda al conductor AcuraWatch™ y un motor V6 uniforme y potente como equipo estándar.

Esta propulsada por un motor V6 SOHC i-VTEC® de 3.5 litros con Variable Cylinder Management™ (VCM™) que produce una potencia pico de 279 caballos de fuerza y 252 libras de torsión por pie linea., con lo un rango medio que dota a la RDX de una personalidad de conducción responsiva y que a la vez no se esfuerza.

El sistema de Variable Cylinder Management™ ayuda a la RDX a obtener calificaciones de economía de combustible de 20 millas por galón en ciudad, 28 en carretera y 23 de promedio combinado, según los cálculos de la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA), en la versión con sistema de tracción en las cuatro ruedas.

Así que aunque tiene un precio inicial más alto, este modelo es ideal para los servicios más exclusivos de Uber, por los que podrás cobrar más y amortizar el gasto inicial más rápido.

2. Buick Encore

La Buick Encore Premium 2017 es otro modelo que cuenta con la fórmula perfecta del lujo en paquete compacto.

El tren motor sigue la receta que muchos fabricantes están aplicando al creciente segmento de las SUVs compactas, al equiparlas con motores cada vez más pequeños, acompañados de un sobrealimentador, que les dan más potencia y los hacen más eficientes al mismo tiempo

En este caso se trata del motor turbo a cargado de cuatro cilindros y 1.4 litros que genera 140 caballos de fuerza y 148 libras de torsión por pie lineal, acoplado a una transmisión automática de seis cambios.

Esta crossover compacta que debutó en el Auto Show Detroit 2013, se ha convertido en uno de los éxitos de ventas más rotundos para Buick en todo el mundo, como clara competencia a modelos ya establecidos como la Acura RDX, la Audi Q3, la BMW X1.

Con capacidad para cinco pasajeros, este nuevo integrante de la familia Buick ofrece todas las características típicas de la marca, con alto nivel de lujo, confort, una cabina silenciosa y lo más avanzado en sistemas de seguridad, comunicación, entretenimiento y conectividad.

Tiene precio base (MSRP) de $31,965 y al ser considerado como un modelo de lujo, puede entrar en la categoría de mayor precio en Uber.

3. Chevrolet Malibu Hybrid

El Chevrolet Malibu Hybrid 2017 comparte mucha de la tecnología híbrida del Chevrolet Volt, gracias a lo cual es una excelente opción en el segmento de los autos híbrido-enchufables y por consiguiente en la lista del Top 10 Autos 2017 para ganar Dinero con Uber y Lyft.

A diferencia del 100% eléctrico Chevrolet Volt, el Chevrolet Malibu Hybrid 2017 está configurado para maximizar el ahorro de combustible por lo que ofrece hasta 48 millas por galón de gasolina en ciudad y 36 en carretera.

Esa es una de las características más destacadas de este sedán mediano es que en condiciones de tráfico urbano, cuando el tren motriz eléctrico impulsa el vehículo a velocidades inferiores de 40 millas por hora, el rendimiento mejora notablemente gracias a la tecnología EGHR Exhaust Gas Heat Recovery, que emplea el calor del sistema de escape para mantener caliente el motor y habitáculo, lo que mejora el rendimiento de combustible, principalmente en climas fríos.

El sistema híbrido va acoplado a una transmisión automática con unidad propulsora de dos motores.

Todas estas características de desempeño lo hacen ideal para los viajes cortos que caracterizan a la mayoría de los usuarios de Uber.

Quizá lo mejor es que tiene un precio base de $27,250.

4. Ford Fusion Hybrid

El Ford Fusion Hybrid 2018 ofrece a los compradores una alternativa amigable con el Medio Ambiente y además, una excelente opción en el segmento de los sedanes medianos para servicios como Uber por su alto rendimiento en tráfico urbano.

El sistema de propulsión híbrido está compuesto por un motor de cuatro cilindros de 2.0 litros de ciclo Atkinson, que se combina con un motor eléctrico y es alimentado por una batería de iones de litio.

Para que ambos propulsores trabajen juntos y desarrollen los 140 caballos de fuerza, se utiliza una transmisión electrónica continuamente variable (eCVT), que se encarga de adaptar óptimamente la potencia y el engranaje. Su rendimiento se ubica en las 43 millas por galón en ciudad y 41 en autopista.

Ford también ofrece la versión con el eficiente motor EcoBoost de cuatro cilindros y 2.0 litros, que ofrece gran comodidad para los pasajeros de la segunda fila.

Ambos modelos cuentan con excelente experiencia de manejo y el sistema opcional de info-entretenimiento MyFord Touch.

Lo mejor en ambos casos es que el precio inicial es de apenas $23,000 para el modelo con motor de gasolina y de alrededor de $27,000 para el híbrido, todavía muy razonable para este tipo de servicios de transporte público alternativo.

5. Honda Accord

Prácticamente no existe Top 10 que no incluya al Honda Accord, que por algo ha sido el sedán más vendido en Estados Unidos desde 2010 y ahora está celebrando su 10ma. generación.

La nueva serie de motores incluye la versión con el tren motor híbrido, y por fuera cuenta con un rediseño general por dentro y por fuera, y lo más avanzado de la tecnología de comunicación, seguridad, entretenimiento y conectividad.

Con todo esto, Honda confía en conservar el No. 1 en ventas directas al cliente en el competitivo segmento de los sedanes medianos, donde están entre otros el Toyota Camry, el Chevrolet Malibu, el Kia Optima y el Ford Fusion.

El nuevo diseño exterior no es una simple modificación de la generación anterior, sino el resultado de un trabajo que empezó a partir de cero, con lo que ahora tiene proporciones y posturas más agresivas que cualquier otro Honda Accord anterior.

Existen versiones del Honda Accord para prácticamente todos los presupuestos, ya que el precio base para el modelo más austero arranca alrededor de los $23,000, que viene muy bien equipado con sistemas de seguridad reservados hasta hace poco para modelos de lujo.

Y como todo Honda, con el mantenimiento adecuado, el Honda Accord debería tener una larga y productiva vida.

6. Hyundai Sonata

El Hyundai Sonata ha sido uno de los muchos motivos por los cuales la marca coreana ha tenido un rápido camino hacia el éxito en el mercado de Estados Unidos.

Para 2018, este sedan mediano cuanta con un rediseño que lo hace lucir mas fresco y moderno, empezando con la parrilla tipo cascada, la nueva forma de integrar las luces delanteras, que ahora son más relevantes.

El Hyundai Sonata se puede disfrutar de un manejo suave y seguro, gracias a la gran cantidad de tecnología de seguridad, comunicación, entretenimiento y conectividad que ofrece.

Hyundai ofrece el motor turbo cargado de 4 cilindros y 2.0 litros, acoplado a una transmisión automática (o semi manual) de 8 marchas, con lo que se garantizan desplazamientos suaves y cómodos. La respuesta de la planta de poder y el renovados sistema de suspensiones (afinadas para ofrecer sensaciones deportivas) se conjugan para darle cierto grado de adrenalina al conductor.

Este sedán mediano tiene un precio base que arranca a partir de los $22,500, algo que lo hace altamente recomendable para usarlo como herramienta de trabajo durante muchos años.

7. Kia Optima EX Plug-in Hybrid

El Kia Optima EX Plug-in Hybrid 2017 es simplemente un auto increíble, gracias a su tecnología híbrida, el rendimiento y la experiencia de manejo, junto a las otras características de lujo y alta calidad de los modelos del fabricante coreano, que va a dejar sorprendidos al conductor y a sus pasajeros.

Aún para aquellos que no estén plenamente convencidos con los modelos híbridos y no se hayan subido a la ola de la conservación de energía, el Kia Optima EX Plug-in Hybrid, es el auto que seguramente les hará cambiar de opinión.

Y aunque todo eso ya podría convencer a los más escépticos, lo más sorprendente de este modelo es su desempeño mecánico y sobre todo el impresionante rendimiento de gasolina, gracias a la tecnología híbrida de Kia, con lo que se logra lo mejor de dos mundos.

De hecho, el rendimiento de gasolina sorprende tanto que alcanzar el máximo posible se vuelve un juego casi adictivo.

El componente de electrificación del Kia Optima EX Plug-in Hybrid 2017 incluye una batería que se recarga al 100% en alrededor de 9 horas con un toma corriente regular de 110 voltios, el mismo con el que se recata el teléfono celular.

Con esa carga completa, se pueden recorrer hasta 29 millas en modo totalmente eléctrico, lo que podría ser más que suficiente para completar la mayoría de las labores del promedio de los conductores en Estados Unidos y si el viaje redondo de tu casa al trabajo o escuela te toma más de 29 millas, la posibilidad de recargar la batería en tu destino antes de volver al punto de partida, significa que nunca – o casi nunca -, tendrías que recargar gasolina.

El poder eléctrico del Kia Optima EX Plug-in Hybrid 2017 te permite alcanzar velocidad de hasta 70 millas por hora, aunque a mayor velocidad y otra serie de factores, el rango de 29 millas por carga total de batería se reduce significativamente.

También recomendamos darle una mirada al nuevo Kia Niro, que tiene la nueva generación del sistema híbrido de Kia.

8. Mazda CX-5

Una de las grandes ventajas de la renovación de Mazda CX-5 2017 es que no cambió uno de sus puntos más fuertes: sus dimensiones, el buen estilo y sobre todo la eficiencia gracias al motor con tecnologíaSkyActiv-Vehicle Dynamics con G-Vectoring Control, que ayuda al conductor a maniobrar con más precisión al optimizar el control de carga.

Asimismo encontramos un rediseño consistente en capó, que ahora luce líneas mucho más definidas y atractivas.

Mazda CX-5 2017 es impulsado por un motor 2.5 litros, de cuatro cilindros, que ofrta 184 caballos de fuerza, con un consumo en ciudad de 24 mpg en ciudad y 29 en autopista.

Este motor se asocia a una transmisión automática de seis relaciones, con tracción integral predictiva i-Activ AWD, lo que le da un excelente rendimiento de gasolina para trabajar todo el día.

Además de su excelente experiencia general de manejo, la Mazda CX-5 2017 recibió la máxima calificación de seguridad TOP SAFETY PICK+, con lo que la nueva SUV compacta completó la familia de modelos del fabricante japonés con la máxima nota de seguridad del Instituto de Aseguradoras y Seguridad en la Carretera (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS). Por lo tanto, todos los modelos Mazda 2017 sometidos a las exigentes pruebas de impacto del IIHS recibieron la calificación de TOP SAFETY PICK+, gracias al equipo opcional de prevención de impacto frontal opcional y faros específicos, lo cual convierte a Mazda en el único fabricante con tal distinción.

9. Nissan Rogue

La Nissan Rogue 2017 tiene que estar incluida en este Top 10 ya que está a punto de convertirse en el vehículo más vendido en Estados Unidos, por razones muy obvias, tras una racha de tres años consecutivos de aumento de ventas.

En su actual generación, incluye un nuevo look, sino que además cuenta ahora con el sistema de tecnologías de seguridad Nissan Safety Shield, y la expansión de la línea de modelos, con la versión híbrida y la opción de tracción en dos o cuatro ruedas, por primera vez en la historia del modelo.

Al igual que los modelos anteriores, la Nissan Rogue 2017 cuanta con la configuración opcional de una tercera fila de asientos, con lo que tiene capacidad para hasta siete pasajeros, junto a una excepcional capacidad de carga y flexibilidad gracias a los sistemas EZ Flex Seating System™ y el Divide-N-Hide® Cargo System. Este último no estará disponible en la versión con tren motor híbrido, debido al espacio que ocupa la batería.

Las opciones de tren motor incluyen el estándar de gasolina, cuatro cilindros y 2.5 litros que genera 170 caballos de fuerza y el sistema híbrido con motor de gasolina de 2.0 litros que genera 141 caballos de fuerza y va acoplado al sistema de doble embrague inteligente y la batería de ion-litio para un total de 176 caballos de fuerza y 144 libras de torsión por pie lineal.

Con todo esto, la Nissan Rogue es una excelente opción no solo para disfrutarla como un auto privado, sino para trabajar todo el día en Uber.

10 . Toyota Prius

El Toyota Prius es otro de los autos que no puede faltar en cualquier Top 10, ya sea que se trate de autos eficientes, confiables o con la mejor tecnologías.

Por ejemplos, la cuarta generación del híbrido original, fue reconocido por la revista Consumer Reports como el híbrido más eficiente entre los 37 modelos examinados con esta tecnología, lo cual lo hace elegible para estar también considerado en el Top 10 Autos 2017 para ganar dinero con Uber o Lyft.

El Toyota Prius alcanza un rendimiento de 52 millas por galón, significativamente mejor que las 44 MPG de la generación anterior, por lo que el Prius supera la clasificación al ser más eficiente que el Honda Insight de primera generación, que tenía 51 MPG.

En pruebas de manejo realizadas por Consumer Reports, el Toyota Prius fue manejado en dos tipos de recorridos, uno en vía pública a una velocidad constante de 65 MPH y otro en circuito, simulando conducción urbana e interurbana, lo que simula el uso que le daría regularmente cualquier conductor de Uber en una jornada de trabajo.

Toyota ofrece varias versiones del Prius con un modelo que arranca desde los $25,000, otra gran razón para considerarlo como el auto ideal para trabajar todos los días.