Sure We Can: Defensa del medio ambiente en Brooklyn

Sure We Can, un centro de reciclaje sin fines de lucro localizado en Brooklyn que se sumó recientemente a las más de 100 organizaciones de nuestra Hispanic Federation, es un espacio comunitario donde los canners se reúnen con estudiantes y vecinos para compartir diversas actividades, como el reciclaje, el compostaje, la jardinería y el arte.

“Los canners son las personas que recolectan latas y botellas para intercambiarlas por los cinco centavos del valor de cada envase”, explica Agustina Besadas, Directora Ejecutiva de Sure We Can. “Hay mucha gente que lo hace como principal fuente de ingresos y otros lo hacen para ganar unos dólares extra”.

Agrega Besadas que la realidad y los orígenes de los canners son muy diversos, y que muchos no hablan inglés, de manera que ésta es la única opción que tienen para generar ingresos dignos.

Lo que comenzó hace nueve años exclusivamente como un centro de reciclaje, es hoy una entidad comunitaria que también fomenta una cultura urbana sostenible y facilita una economía circular.

El principal programa de Sure We Can es el de reciclaje. La organización cuenta con amplio espacio acondicionado para que los canners participen en la separación y clasificación de los envases en lugar de hacerlo en la calle, y el sitio alienta la socialización y genera sentimientos de dignidad individual, comunidad y pertenencia.

“Hace dos años comenzamos nuestro programa de compostaje usando los residuos orgánicos de nuestro jardín” añade Agustina Besadas, “y luego comenzamos a recibir descartes orgánicos de diversos restaurantes de la zona. Los recogemos en bicicleta y los transportamos en unos baldes o cubos que les entregamos vacíos y nos devuelven llenos. Procesamos ese material aquí mismo, y estamos en proceso de vender ese rico fertilizante”.

Sure We Can cuenta también con un programa de jardinería que emplea técnicas tanto tradicionales como innovadoras para cultivar tomates, lechuga y otros productos vegetales en su jardín al aire libre y en su invernadero.

La organización también colabora con escuelas locales y programas de actividades después de clases en la organización de visitas dedicadas al reciclaje y la sustentabilidad, al trabajo voluntario y a la incorporación del compostaje y el reciclaje en las escuelas vecinas.

Pero todas estas actividades de Sure We Can corren peligro porque quizá no se les renueve el contrato de alquiler, que vencerá pronto. Quienes puedan ayudar, comuníquense con Sure We Can (219 McKibbin Street, Brooklyn, New York 11206), llamando al (347) 463-9257, o visitando www.surewecan.org.

Y para más información sobre la Hispanic Federation, llamen a nuestra línea gratuita y bilingüe, al 866-HF-AYUDA, o (866) 432-9832. Además, consultar nuestro sitio Web, www.hispanicfederation.org, o seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.

Aprovecho para darles el número de la Línea de Información sobre el SIDA: 1-800-233-7432.

¡Celebren con nosotros el vigésimo séptimo aniversario de la Hispanic Federation! ¡Hasta la próxima columna!

–José Calderón es el presidente de la Hispanic Federation