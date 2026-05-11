El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 11 mayo de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 11 de mayo de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Te espera una mañana vibrante, con celebraciones, ideas frescas y proyectos en marcha. Sin embargo, un pedido de ayuda podría invitarte a pausar lo externo. Volcarte al prójimo será el llamado del alma: dar sin esperar aquieta lo interno y deja una sensación serena, como un bálsamo.
Tauro
04/20 – 05/20
Te llegarán propuestas interesantes que pueden mejorar tu situación profesional y abrirte caminos inesperados. Con buenas noticias en el aire, es un gran momento para celebrar. Por la tarde, compartir tu alegría con amigos exaltará la dicha y renovará tus esperanzas.
Géminis
05/21 – 06/20
Regálate una mañana con pensamientos positivos: planificar un viaje, leer algo que te inspire o conectar con alguien estimulante puede cambiar tu energía. Hacia la tarde, podrían aparecer oportunidades maravillosas en el ámbito profesional que te hagan sentir realizado.
Cáncer
06/21 – 07/20
Por la mañana descifrarás algo que antes no veías, y eso marcará un cambio interno. Luego, la energía se expande y despierta en ti el deseo de ir más allá. Un viaje o una propuesta desde otro lugar podrían abrirse paso con muy buenas señales.
Leo
07/21 – 08/21
Sentirás la necesidad de entregarte en cuerpo y alma a otro ser. Será un buen momento para crear un ambiente envolvente y decorar tu espacio íntimo de manera más sugerente, dando lugar a nuevas fantasías. Luego, puedes sumergirte en tu alcoba y explorar la fusión con el otro.
Virgo
08/22 – 09/22
Comenzarás el día muy activo y resolutivo, solo trata de no estresarte demasiado. Por la tarde, alguien que te resulta fascinante podría invitarte a vivir una experiencia romántica. Permítete recibir lo que el otro ofrece y ábrete a la magia del encuentro compartido.
Libra
09/23 – 10/22
Te espera una mañana estimulante, donde te mostrarás más libre y auténtico. Luego retomarás tus tareas cotidianas con otra disposición. Encontrarás la forma de hacer tu rutina más amena, y tu sensibilidad hacia los demás favorecerá tu desempeño en el ámbito laboral.
Escorpio
10/23 – 11/22
Aplicarás tu ingenio para resolver cuestiones familiares y llegarás a acuerdos que dejen a todos conformes. Si tienes hijos, podrían darte alegrías especiales. Se activa una energía creativa que te conecta con lo emocional y te invita a expresarte desde un lugar más genuino.
Sagitario
11/23 – 12/20
Las primeras horas del día serán ideales para informarte y mantenerte al tanto de las novedades. Luego buscarás compartir tiempo con tus seres queridos. Este acercamiento te ayudará a echar raíces y a conectar con tus emociones, encontrando contención y un sostén afectivo valioso.
Capricornio
12/21 – 01/19
Conectarás con tus recursos más innovadores y podrías realizar una transacción económica favorable. Por la tarde, tu imaginación estará muy activa, dando lugar a ideas inspiradoras. Será importante que te expreses: poner en palabras lo que sientes te brindará nuevas opciones.
Acuario
01/20 – 02/18
Disfrutarás de una mañana proactiva, donde tus iniciativas comenzarán a encaminarse. Más tarde, podrían surgir novedades interesantes en el plano financiero. Tus ingresos tienden a moverse, y confiar en tu intuición será clave a la hora de evaluar inversiones.
Piscis
02/19 – 03/20
Puedes sentir alivio: ciertas ansiedades comienzan a ceder y te permiten cerrar una etapa. Por la tarde, la energía disponible favorece la confianza en tu persona. Será un buen momento para volcar lo que llevas dentro y expresar tus cualidades de una manera más abierta.