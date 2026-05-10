NY Waterway aumenta temporalmente sus tarifas: ¿cuánto cuesta ahora viajar en ferry?

Los usuarios de los ferris de NY Waterway deberán pagar un recargo temporal por combustible a partir de este lunes, debido al aumento de los precios del combustible. El incremento promedio será de aproximadamente un 5, % en la tarifa, según comunicó la compañía.

“Al igual que la mayoría de los proveedores de transporte, nos enfrentamos a un aumento drástico en los costos del combustible debido a acontecimientos mundiales ajenos a nuestro control”, dijo un portavoz de NY Waterway a NBC New York.

“Sabemos que cualquier cambio en las tarifas afecta a nuestros clientes y hemos hecho todo lo posible para minimizar el impacto”, añadió.

El combustible ha subido más del 80%

Según NJ.com, en una carta a los clientes, el presidente y director ejecutivo de NY Waterway, Armand Pohan, explicó que el precio del combustible ha subido más del 80% desde enero y que representa una parte sustancial de los costos operativos totales de la compañía.

“Se gane o se pierda, las guerras tienen un precio muy alto”, escribió Pohan, quien agregó que el ajuste tarifario es temporal, aunque no especificó la fecha de finalización.

El aumento afecta no solo a los pasajeros habituales, sino también a quienes dependen del transporte para su vida diaria.

Alison, usuaria semanal del ferry, dijo a NBC New York que mientras el incremento no representa un problema para ella, sí es un desafío para jóvenes que comienzan sus carreras o personas con familias que buscan mejorar su situación financiera.

El ajuste temporal se produce en un contexto global de tensión y aumento de costos, mientras que otros servicios, como el del Servicio Postal de los Estados Unidos, también han implementado aumentos temporales de hasta un 8% en ciertos paquetes para afrontar los incrementos en el transporte, señaló NBC New York.

NY Waterway opera rutas de ferry en el área metropolitana de Nueva York y comunicó que informará a sus clientes cuando finalice el período transitorio de ajuste de tarifas, según NJ.com.

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