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NY Waterway aumenta temporalmente sus tarifas: ¿cuánto cuesta ahora viajar en ferry?

El aumento afecta no solo a los pasajeros habituales, sino también a quienes dependen del transporte para su vida diaria.

NY Waterway opera rutas de ferry en el área metropolitana de Nueva York

NY Waterway opera rutas de ferry en el área metropolitana de Nueva York. Crédito: Shutterstock

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Por  El Diario

Los usuarios de los ferris de NY Waterway deberán pagar un recargo temporal por combustible a partir de este lunes, debido al aumento de los precios del combustible. El incremento promedio será de aproximadamente un 5, % en la tarifa, según comunicó la compañía.

“Al igual que la mayoría de los proveedores de transporte, nos enfrentamos a un aumento drástico en los costos del combustible debido a acontecimientos mundiales ajenos a nuestro control”, dijo un portavoz de NY Waterway a NBC New York.

“Sabemos que cualquier cambio en las tarifas afecta a nuestros clientes y hemos hecho todo lo posible para minimizar el impacto”, añadió.

El combustible ha subido más del 80%

Según NJ.com, en una carta a los clientes, el presidente y director ejecutivo de NY Waterway, Armand Pohan, explicó que el precio del combustible ha subido más del 80% desde enero y que representa una parte sustancial de los costos operativos totales de la compañía.

“Se gane o se pierda, las guerras tienen un precio muy alto”, escribió Pohan, quien agregó que el ajuste tarifario es temporal, aunque no especificó la fecha de finalización.

El aumento afecta no solo a los pasajeros habituales, sino también a quienes dependen del transporte para su vida diaria.

Alison, usuaria semanal del ferry, dijo a NBC New York que mientras el incremento no representa un problema para ella, sí es un desafío para jóvenes que comienzan sus carreras o personas con familias que buscan mejorar su situación financiera.

El ajuste temporal se produce en un contexto global de tensión y aumento de costos, mientras que otros servicios, como el del Servicio Postal de los Estados Unidos, también han implementado aumentos temporales de hasta un 8% en ciertos paquetes para afrontar los incrementos en el transporte, señaló NBC New York.

NY Waterway opera rutas de ferry en el área metropolitana de Nueva York y comunicó que informará a sus clientes cuando finalice el período transitorio de ajuste de tarifas, según NJ.com.

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