Historial Barcelona vs. Real Madrid: ¿Quién ha ganado más Clásicos?

La victoria de hoy en el Spotify Camp Nou no solo sirvió para que el FC Barcelona se coronara campeón de LaLiga, sino que también provocó un vuelco histórico en las estadísticas del enfrentamiento más importante del fútbol mundial.

Con el 2-0 conseguido gracias a los tantos de Rashford y Ferran Torres, el conjunto azulgrana ha logrado romper la igualdad absoluta que reinaba en el balance general y recortar distancias en el historial específico de la competición doméstica.

Antes de este encuentro, el historial global reflejaba un empate técnico con 106 victorias para cada bando. Sin embargo, tras el pitazo final de este domingo, el Barcelona toma la delantera histórica por primera vez en años, alcanzando los 107 triunfos totales.

Así queda el historial actualizado

Tras 265 enfrentamientos oficiales, la balanza se inclina levemente hacia el lado catalán:

Partidos disputados: 265

Triunfos del FC Barcelona: 107 (sumando el de hoy)

Triunfos del Real Madrid: 106

Empates: 52

Goles del FC Barcelona: 443

Goles del Real Madrid: 444

Historial en LaLiga

En el marco del torneo liguero, el Real Madrid mantiene todavía su hegemonía, aunque la brecha se ha reducido tras el alirón azulgrana:

Partidos disputados: 193

Triunfos del Real Madrid: 80

Triunfos del FC Barcelona: 78

Empates: 35

Goles del Real Madrid: 309

Goles del FC Barcelona: 314

Este Clásico pasará a la posteridad no solo por el título de liga número 29 para las vitrinas culés, sino por ser el punto de inflexión donde el Barça de Hansi Flick logró imponerse en la narrativa estadística global ante el conjunto merengue.

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