Martin Short habla por primera vez sobre la muerte de su hija: “Ha sido una pesadilla”

El actor Martin Short, protagonista de la serie “Only Murders in the Building”, se pronunció por primera vez sobre el fallecimiento de su hija Katherine Hartley Short, quien falleció el 23 de febrero a los 42 años.

Katherine Short se quitó la vida, según determinó la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles. Tras esta tragedia familiar, Martin Short ofreció una entrevista CBS Sunday Morning en la que calificó la muerte de su hija como una “pesadilla” y dijo que ella padecía de problemas de salud mental.

“Ha sido una pesadilla para la familia. Pero entendemos que la salud mental y el cáncer, como el de mi esposa, son enfermedades, y a veces, como las enfermedades, son terminales. Mi hija luchó durante mucho tiempo contra graves problemas de salud mental, trastorno límite de la personalidad y otras afecciones, e hizo todo lo posible hasta que ya no pudo más”, dijo Short al programa.

Katherine, la mayor de los tres hijos adoptados por Short y su difunta esposa, Nancy Dolman, murió a causa de una herida de bala autoinfligida, según informó la Oficina del Forense de Los Ángeles.

La noticia de la muerte de Katherine fue confirmada por un representante de Martin Short en un comunicado. “Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y pide privacidad en estos momentos. Katherine era muy querida por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, declaró el representante.

El portal TMZ obtuvo la llamada al 911 de una persona que se encontraba en casa de Katherine. La persona que llamó le dijo al operador que no podía entrar a una habitación. Posteriormente, el medio afirmó que Katherine fue encontrada “detrás de una puerta cerrada con llave y con una nota cerca”.

Katherine, trabajadora social titulada en Los Ángeles, dedicó su carrera a la defensa de la salud mental, colaborando con la organización benéfica Bring Change 2 Mind.

El pasado 8 de mayo, Martin Short reapareció públicamente tras la muerte de su hija. El actor asistió en Los Ángeles al estreno de su nuevo proyecto para Netflix, el documental “Marty, Life Is Short”, presentado durante el festival “Netflix is a Joke”.

Martin Short asistió con sus dos hijos, Oliver y Henry Short, quienes asistieron al evento junto a sus esposas. El documental, dirigido por Lawrence Kasdan, llegará el 12 de mayo, y aborda la pérdida de Katherine para la familia.

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