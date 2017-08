Concesionario Verde Honda más allá de la compra o un lease

El programa Concesionario Verde Honda confirma el compromiso de la marca japonesa de minimizar el impacto ambiental de sus productos en cada fase de su ciclo vital desde la fabricación hasta el uso de los consumidores. La segunda fase del…

El programa Concesionario Verde Honda confirma el compromiso de la marca japonesa de minimizar el impacto ambiental de sus productos en cada fase de su ciclo vital desde la fabricación hasta el uso de los consumidores.

La segunda fase del Programa de Liderazgo Ambiental le dará a los concesionarios de Honda y Acura de propiedad independiente en Estados Unidos nuevas herramientas para evaluar y reducir de una manera mensurable el consumo de energía y agua, ahorrando dinero a la vez que mejoran sus operaciones comerciales con responsabilidad hacia el medio ambiente.

El programa, lanzado en 2012, ofrece un sitio web renovado con datos acumulativos de reducción de CO 2 , una Guía de Concesionario Verde actualizada, y nuevas métricas de referencia para evaluación, además de apoyo actual para recolección de datos, evaluación ambiental, consejos de expertos, implementación y verificación de resultados.

“Anualmente, el Programa de Concesionario Verde de Honda está ayudando a reducir emisiones de CO 2 en concesionarios en 19,000 toneladas métricas aproximadamente. Eso equivale al consumo de electricidad en 2,800 viviendas cada año”, dijo Steve Center, Vice Presidente de Desarrollo de Negocios Ambientales y Conectados de American Honda Motor Co., Inc. “Como nuestros concesionarios han demostrado, reducir el consumo de agua y energía es un objetivo alcanzable que puede ahorrar dinero, combatir el cambio climático e inspirar a otros a realizar cambios decisivos para el futuro de nuestro planeta”.

El programa premia a los concesionarios participantes en tres niveles de logro, basándose en una evaluación independiente de desempeño del concesionario en las áreas de eficiencia en el consumo de agua y energía, reducción de desechos, atributos del sitio y otras prácticas mejores sostenibles.

Más de 150 concesionarios de Honda en todas las líneas de productos, incluyendo automóviles, deportes motorizados y equipos eléctricos, han recibido el Premio al Liderazgo Ambiental de Honda, ganando las designaciones de Plata, Oro o la de nivel más alto, la de Platino.

Estos concesionarios han reducido colectivamente las emisiones de CO 2 en más de 34,000 toneladas métricas.

Tres ganadores del premio de Platino, Brandfon Honda, en Branford, Connecticut; Eastern Equipment, en Derry, Nuevo Hampshire, y Rossi Honda, en Vineland, Nueva Jersey, también han ganado la distinción de tener consumo cero de la red eléctrica.

Estos concesionarios producen tanta energía o más de fuentes de energía renovable que la que consumen de sus compañías eléctricas locales en un período de medición de un año. Un video sobre el concesionario Rossi Honda, con consumo cero de la red eléctrica, puede verse aquí.

Concesionario Verde Honda “fuente abierta” disponible

Un componente importante del programa, y una clave de su éxito, es la Guía del Concesionario Verde. Este recurso único ofrece una guía paso a paso para implementar sistemas y tecnologías que ayudan a los concesionarios a alcanzar sus objetivos de reducción del consumo de carbono y agua. La nueva versión de la guía trae actualizaciones en las áreas de energía, agua y sitio, incluyendo:

Rastreo de desechos y reciclaje en el Gestor de Cartera ENERGY STAR

Enfoques innovadores para reducir el impacto ambiental

Metodologías de cálculo de reducción de energía y de emisiones de gases de efecto invernadero

Normas de eficiencia energética más altas para sistemas de iluminación y de calefacción y enfriamiento

Énfasis en reducciones del consumo de agua mediante el uso de llaves y equipos eficientes, agua reciclada y otras medidas de conservación

Desvío de desechos de construcción hacia nuevas obras

En preparación para la próxima fase del programa de Concesionario Verde Honda, el fabricante colaboró con AutoNation, que tiene cientos de concesionarios de múltiples marcas en todo el país.

“Trabajamos directamente con Honda para probar la nueva fase del Programa de Liderazgo Ambiental de Honda, y ha sido una experiencia valiosa y satisfactoria para AutoNation”, dijo Mike Jackson, presidente y CEO de AutoNation. “El programa nos ayudó a mejorar el desempeño ambiental de nuestros concesionarios en todo el país, reduciendo los costos operativos y de uso de energía, y añadiendo nuevos programas de reciclaje para reducir los desechos enviados a vertederos”.

Aunque la Guía del Concesionario Verde se desarrolló con los concesionarios de Honda y Acura en mente, puede usarla cualquier dueño de negocio interesado en bajar los costos de la energía y reducir el impacto ambiental.

Está disponible como una descarga gratis de fuente abierta en greendealer.honda.com. Honda planea actualizar la guía periódicamente al surgir nuevas tecnologías y pautas de construcción ecológicas, y a medida que el programa de Concesionario Verde evolucione y crezca. Para más detalles sobre el programa, visite greendealer.honda.com.

Compromiso de Honda con el medio ambiente

Basándose en su visión de “Cielos Azules para nuestros Niños”, Honda está trabajando para desarrollar tecnologías que respondan a las inquietudes ambientales y energéticas de la sociedad.

Honda apunta a una reducción del 50% en las emisiones totales de CO 2 de la compañía en todo el mundo para 2050, en comparación con los niveles de 2000.

La compañía también se esfuerza por lograr un crecimiento importante en las ventas de vehículos eléctricos, empezando con el Clarity Fuel Cell, impulsado por hidrógeno y lanzado en 2016, seguido por un nuevo Clarity Eléctrico y Clarity Híbrido Enchufable en 2017.

Honda también está trabajando para reducir el impacto ambiental de sus productos durante sus ciclos vitales, incluida la reducción del uso de energía y emisiones en su producción, distribución y ventas. Esto incluye al Programa de Premio al Liderazgo Ambiental de Honda.