Thaksgiving 2026: dónde regalarán pavos y alimentos gratis en Nueva York y Nueva Jersey

En este 2026, la llegada del Thanksgiving Day traerá nuevas oportunidades de apoyo para las familias que enfrentan dificultades económicas en Nueva York y Nueva Jersey.

Durante noviembre, organizaciones comunitarias, instituciones educativas y autoridades municipales realizarán distintos repartos gratuitos de pavos y alimentos para que más hogares puedan preparar la tradicional cena de Thanksgiving, sin que el costo de los productos represente una carga adicional.

Las iniciativas se distribuirán en distintos puntos de la región, desde Manhattan, Brooklyn y Queens hasta varias localidades de Nueva Jersey. Algunas jornadas ofrecerán pavos para llevar a casa, mientras que otras contemplan la entrega de paquetes de alimentos destinados a ayudar con los preparativos de la celebración.

Hay un detalle importante; no todos los repartos funcionan bajo la misma modalidad. En la mayoría de los casos, será necesario registrarse anticipadamente, ya sea mediante un formulario en internet o por teléfono. Otros eventos atenderán a las personas conforme lleguen, hasta agotar las existencias disponibles.

Por eso, antes de desplazarse, conviene revisar las condiciones de cada convocatoria. Estas son las distribuciones anunciadas para noviembre de 2026 y los datos que deben tener en cuenta los residentes interesados.

¿Dónde regalarán pavos y alimentos gratis en Nueva York?

En los 5 condados de la ciudad habrá diferentes oportunidades para conseguir ayuda alimentaria antes de Thanksgiving. Las actividades comenzarán a mediados de noviembre y se extenderán hasta el fin de semana previo a la festividad.

1) New York Red Bulls y Kean University

Fecha: martes 17 de noviembre

Horario: de 4 a 6 p.m.

Lugar: Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey

Acceso: estacionamiento en el lote este y entrada por la Puerta D

Registro: es necesario completar el formulario de inscripción habilitado por los organizadores

La iniciativa permitirá que las familias participantes se acerquen al estadio para recibir un pavo. Debido a que requiere inscripción previa, se recomienda completar el procedimiento antes de acudir.

2) The Interchurch Center, en Manhattan

Fecha: jueves 19 de noviembre

Horario: de 2 a 5 p.m.

Lugar: The Interchurch Center, en el vecindario de Morningside Heights

Registro: no se especifica una inscripción anticipada

La entrega se realizará por orden de llegada y estará sujeta a disponibilidad. Además, existe un límite de un pavo por familia, una condición que busca ampliar el alcance de la ayuda entre los hogares interesados.

3) West Side Campaign Against Hunger

Fechas: viernes 20 y sábado 21 de noviembre

Lugar: Upper West Side, Manhattan

Registro: contactar directamente con la organización

La entidad comunitaria organizará una distribución de alimentos para las familias que necesiten apoyo durante las celebraciones. Los interesados deben comunicarse con West Side Campaign Against Hunger para conocer los requisitos, las alternativas de inscripción y los horarios específicos de entrega.

4) Gardiner Foundation, en El Bronx

Fecha: sábado 21 de noviembre

Horario: de 9 a.m. a 2 p.m.

Lugar: canchas de baloncesto de St. James Park, Fordham

Registro: consultar previamente con los organizadores

Los residentes de Fordham y otras zonas cercanas podrán acercarse a esta jornada comunitaria. Se recomienda verificar si todavía hay pavos disponibles y cuáles son las condiciones para recibirlos.

5) CRECE Family Enrichment Center, en Queens

Fecha: sábado 21 de noviembre

Horario: de 11 a.m. a 2 p.m.

Lugar: 105-15 Northern Blvd, East Elmhurst, Queens

Registro: obligatorio, mediante inscripción previa

La participación será gratuita, pero cada hogar deberá completar un registro y seleccionar un horario de llegada. Es importante respetar el turno elegido para facilitar la organización de la entrega.

6) Find Community Connection Project, en Brooklyn

Fecha: sábado 21 de noviembre

Horario: de 2 a 5 p.m.

Lugar: 648 Park Avenue, Bed-Stuy, Brooklyn

Registro: se recomienda inscribirse anticipadamente

Esta convocatoria se suma a las actividades comunitarias previstas en la ciudad para ayudar a los hogares a conseguir alimentos antes de Thanksgiving.

Repartos gratuitos de pavos en Nueva Jersey

Los residentes del Estado Jardín también tendrán varias alternativas para recibir apoyo alimentario durante los días previos a Thanksgiving.

1) Alcaldía de East Orange

Fecha: sábado 21 de noviembre

Horario: de 11 a.m. a 2 p.m.

Lugar: 66 S. Grove St., East Orange, NJ 07018

Registro: consultar con las autoridades municipales

El gobierno local organizará una jornada de entrega gratuita. Los interesados deben confirmar con la alcaldía los requisitos para participar y la disponibilidad de los productos.

2) Distribución comunitaria en Bloomfield

Fecha: domingo 22 de noviembre

Registro: por internet o mediante el teléfono 973-680-4017

Las personas interesadas deberán completar el procedimiento de inscripción para participar. Conviene comunicarse con los organizadores para confirmar el horario y el lugar de entrega antes de acudir.

3) The Temple of Hip Hop, en Newark

Fecha: lunes 23 de noviembre

Horario: de 12 a 6 p.m.

Lugar: 55 Ludlow Street, Newark, Nueva Jersey

Registro: contactar al asistente del alcalde correspondiente a cada zona.

Los residentes deberán reservar su pavo a través del representante municipal de su área. Para obtener información adicional sobre el programa, pueden llamar al departamento de Proyectos Especiales al 973-733-5460.

4) Community Turkey Giveaway, en Newark

Fecha: martes 24 de noviembre

Horario: de 12 a 5 p.m.

Lugar: 84 Clinton Place, Newark, Nueva Jersey

Esta será otra oportunidad para que los hogares de Newark consigan un pavo sin costo antes de la celebración. Se recomienda verificar con los organizadores si es necesario registrarse y cuáles son las condiciones para recibirlo.

¿Qué debes tener en cuenta antes de acudir?

Aunque estas jornadas buscan facilitar el acceso a alimentos gratuitos, la participación puede estar sujeta a diferentes condiciones. No basta con conocer la dirección: también es importante confirmar si existe un formulario obligatorio, si se solicita algún comprobante de residencia y si hay límites por hogar.

Otro aspecto fundamental es la disponibilidad. Algunos repartos entregan pavos por orden de llegada y no garantizan existencias para todas las personas que se presenten.

Si necesitas ayuda para preparar la cena de Thanksgiving, procura reservar tu lugar con anticipación y comunicarte directamente con la organización correspondiente. De esta manera podrás evitar desplazamientos innecesarios y conocer las condiciones vigentes de cada programa.

El objetivo de estas iniciativas es que más familias puedan disfrutar del Día de Acción de Gracias y compartir una cena tradicional sin que las dificultades económicas les impidan celebrar.

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