Latin Grammy 2026 en vivo: Mira la lista completa de ganadores
Las máximas estrellas de la música latina se reúnen para vivir un momento de fiesta y reconocimiento
Durante este jueves se está llevando a cabo uno de los eventos más prestigiosos de la industria musical: los Latin Grammy 2026, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, y acá podrás ver la lista de ganadores actualizada.
Varios son los artistas que están siendo nominados; sin embargo, los nombres más destacados son los del productor y compositor Edgar Barrera encabeza las nominaciones con 10 categorías; le siguen CA7RIEL & Paco Amoroso y Rosalía, con 7 nominaciones en ambos casos.
Entre los artistas invitados, igualmente resaltan varias figuras de la industria, principalmente la Persona del Año, Daddy Yankee. Además de otras estrellas invitadas. A continuación te mostraremos la lista actualizada de ganadores:
Mejor Canción de Rock
- “Destruirse” – Viniloversus
- “Ego” – “The Warning” – GANADORAS
- “Las Fuerzas Armadas Del Amor” – Fito Paez
- “Montserrat” – Draco Rosa
- “Rojo Profundo” – Dillom
Mejor Álbum de Música Tejana
- “Mi Gran Noche” – Raphael En La Voz De Kevin Aguilar
- “3” – Destiny Navaira
- “Le Seguiremos” – Jay Pérez
- “Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía” (Vol.2/En Vivo) – Bobby Pulido – GANADOR
- “Capítulo 8” – Vilax
Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña
- “Criolo, Amaro e Dino” – Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago – GANADOR
- “Vende-se Lembrança” – Pedro Emílio
- “Améfrica” – Bia Ferreira
- “Afim” – Zé Ibarra
- “Eita” – Lenine.
Mejor Interpretación de Música Electrónica
- “Beto’s Horns” – Fred Remix – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred again.. – GANADORES
- “Armándola De Pedo” – Kinky
- “Circular” – Peces Raros featuring Nick Warren
- “Motopirueta” – Soucream & Mazzarri
- “III. Ojalá!” – Bronquio Remix – Violeta & Bronquio
Mejor Álbum Merengue/Bachata
- “Música Para Bailar” – Fariana
- “Todo Llega” – Manerra
- “No Era El Plan” – Gabriel Pagán
- “Oye Eta Vaina” – Covi Quintana
- “Chula” – Techy – GANADORA
Mejor Álbum de Salsa
- “Invicto” – Charlie Cruz
- “El Alma En Clave” – Luis Enrique – GANADOR
- “El Relevo” – Luis Figueroa
- “Más Que Palabras” – Grupo Niche
- “Malportada” – Nathy Peluso
Mejor Álbum Pop Tradicional
- “Amorío” – Esteman, Daniela Spalla
- “Puerta Abierta” – Kany García
- “Yo Canto 2” – Laura Pausini – GANADORA
- “TQ+” – Reik
- “Querida Yo” – Yami Safdie
Mejor Álbum de Música Banda
- “Tequila y Guaro” – Luis Ángel “El Flaco”
- “Piratita” – Banda Los Recoditos
- “Piedras A La Luna” – Eden Muñoz – GANADOR
Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
- “Folklore” – Caracas Trio
- “Paco De Lucia Music For Big Band” – Alex Conde
- “Verve” – Lívia Mattos
- “Gonzalo Plays Pino” – Gonzalo Rubalcaba – GANADOR
- “Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard” – Miguel Zenón Quartet
Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum
- “Boas Novas” – Zeca Veloso
- “Esgotada” – Tiê
- “Lux” (Complete Works) – Rosalía – GANADOR
- “Marco” – Marco Baptista
- “Taracá” – Jorge Drexler
Compositor del Año
- Edgar Barrera: Como De Sol A Sol (Rawayana, Carín León, Grupo Frontera); Dando Vueltas (Rauw Alejandro); Después De Ti (Karol G, Greg Gonzalez); ni pedo (Peso Pluma, Tito Double P); Para Que Seas Feliz (Ricardo Montaner).
- Iván Gámez: Cuento De Nunca Acabar (Carlos Rivera, Ana Bárbara); Donde Estés, Donde Estoy (Carlos Rivera, Marisela); Hiere (Adrian Cota); La Morrita (Xavi, Carín León); La Que Se Fue, Se Fue (Christian Nodal); No Capea (Xavi Featuring Grupo Frontera); Ojitos Bellos (Grupo Frontera); Olvídate (Carín León); Tú Ni En Cuenta (Banda Ms De Sergio Lizárraga, Manuel Turizo).
- Yoel Henriquez: 5 Minutos (Luis Figueroa); El Amor y Sus Consecuencias (GALE); Loco Enamorado (Fonseca); Me Veía (Alejandro Sanz); Mi Norte & Mi Sur (Diego Torres, Eden Muñoz).
- Jenni Mosello: Desgraça (Anitta); Doce Feito Caramelo (IZA); Muda Tudo (Dani Black); Rua Da Saudade (Bárbara Bandeira).
- Sara Schell: A La Niña Que Fui (Kany García); Ahí Estabas Tú (Fonseca); Barco De Papel (Fonseca); Bendito (Rawayana); Si Te Vas (J Balvin, Jay Wheeler); Vas A Quedarte (Diego Torres, Manuel Carrasco). – GANADORA
Álbum del Año
- “EQUILIBRIVM” – Anitta
- “Free Spirits” – C47RIEL & Paco Amoroso
- “Taracá” – Jorge Drexler
- “Vendrán suaves lluvias” – Silvana Estrada
- “Tropicoqueta” – Karol G
- “Femme Fatale” – Mon Laferte
- “Muda” – Carín León
- “La vida era más corta” – Milo J
- “¿Dónde es el after?” – Rawayana
- “LUX” (complete works) – Rosalía
Canción del Año
- “Coleccionando heridas” – Karol G y Marco Antonio Solís
- “¿Cómo se ama?” – Jorge Drexler
- “Dime” – Silvana Estrada
- “Femme Fatale” – Mon Laferte
- “Hasta Jesús tuvo un mal día” – CA7RIEL & Paco Amoroso featuring Sting
- “Humano” – Juanes y Vivir Quintana
- “La Perla” – Rosalía featuring Yahritza y su esencia
- “Mi gran amor” – Santana featuring Becky G
- “Nilo” – Zanna
- “Solifican12” – Milo J
Mejor Canción en Lengua Portuguesa
- “Águas de um mar azul” – Urias
- “Memória” – Rosalía & Carminho
- “No vento de nós” – Criolo, Amaro Freitas & Dino D’Santiago
- “Sua onda” – Marisa Monte
- “Viver e morrer de amor na América Latina” – Johnny Hooker & Ney Matogrosso
Mejor Nuevo Artista
- Delilah
- FABIAN
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martínez
- maye
- Sofia Monroy
- Kendall Peña
- Dora Sanches
- ARIA VEGA
- Zeca Veloso
Grabación del Año
- “¿Cómo se ama?” – Jorge Drexler
- “Dime” – Silvana Estrada
- “Coleccionando heridas” – Karol G y Marco Antonio Solís
- “Femme Fatale” – Mon Laferte
- “Desde que te tengo” – Carín León
- “La Perla” – Rosalía featuring Yahritza y su esencia
- “Alma” – Elena Rose
- “O Amor Nos Encontrou” – Loulu Gilberto
- “Nos encontramos” – Milo J
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
- “KM0” – Pablo Alborán
- “Instrucciones Para Ser Feliz” – Monsieur Periné
- (Enamorada) – nic
- “Todo Puede Convertirse En Canción” – Debi Nova
- “¿Y Ahora Qué +?” – Alejandro Sanz
Mejor Canción Pop
- “A La Niña Que Fui” – Kany García
- “Amarillo” – Joaquina
- “(favorito)” – nic
- “La Perla” – Rosalía featuring Yahritza y Su Esencia
- “Melancolía” – Mon Laferte
Mejor Interpretación Urbana
- “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
- “La Villa” – Ryan Castro, Kapo & Gangsta
- “Se Lo Juro” – Feid
- “Dile Luna” – Karol G featuring Eddy Lover
- “Gil” – Milo J featuring Trueno
Mejor Interpretación Reggaeton
- “Contrabando” – Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow
- “Choque” – Bad Gyal featuring Chencho Corleone
- “Verano Rosa” – Karol G featuring Feid
- “Una Aventura” – Ozuna
- “Uñas Afiladas” – Sofía Reyes & Luísa Sonza
Mejor Álbum de Música Urbana
- “Más Cara” – Bad Gyal
- “Omerta” – J Balvin & Ryan Castro
- “Borondo” (5020 Rcrds Sessions) – Beéle
- “Tropicoqueta” – Karol G
- “Do Not Disturb: Late Checkout” – Young Miko
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
- “Antisistema” – J Noa & Trooko
- “El Pana Deiby” – Akapellah
- “Gohan y Goku” – Arcángel
- “Mono” – Tokischa & Kase.O
- “Poder” – Feid & Lil Supa
Mejor Canción Urbana
- “Buenos Términos” – Rauw Alejandro
- “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
- “Por Si Mañana No Estoy” – Omar Courtz
- “Reliquia Do 2T” – Varios Artistas
- “Yo y Tú” – Beéle, Ovy On The Drums & Quevedo
Mejor Álbum de Rock
- “A La Mitad” – Beta
- “Malicia” – Mägo De Oz
- “Ceremonia” – 1915
- “Shine” – Fito Paez
- “La Frontera” – Viniloversus
Mejor Álbum de Pop/Rock
- “Mi Año Gótico” – Emmanuel Horvilleur
- “Juanesteban” – Juanes
- “Tierra De Nadie” – La Vida Bohème
- “Olas De Luz” – Draco Rosa
- “Términos & Condiciones” – Usted Señalemelo
Mejor Canción de Pop/Rock
- “Antes De Que El Mundo Se Acabe” – Paty Cantú
- “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” – CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting – GANADORES
- “Hasta Que Me Quede Sin Voz” – Leiva
- “Me Levanté De La Cama” – Arath Herce
- “Ratera” – BRUSES
Mejor Album de Música Alternativa
- “CUERPOS, Vol. 1” – Babasonicos
- “DESDE EL COMA” – BRUSES
- “FREE SPIRITS” – CA7RIEL & Paco Amoroso
- “Demian” – Teo Planell
- “LUX” (Complete Works) – Rosalía
Mejor Canción Alternativa
- “Ante la duda, baila” – Jorge Drexler
- “BUGAMBILIA” – Francisca Valenzuela
- “El Reset” – Dante Spinetta
- “QUERIDA AMALIA” – BRUSES
- “1:30” – Mon Laferte
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
- “Jorgito” – Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.
- “Vallenato Social Club” – Gusi
- “Corazón Ausent”e” – Ke Personajes
- “El Tiempo Perfecto” – Karen Lizarazo
- “El Último Disco Vol. 1” – Carlos Vives
Mejor Álbum Tropical Tradicional
- “Algo Nuevo De Ayer” – Dayhan Díaz
- “Orgánico” – Los Tri-O
- “Eternamente Omara” – Omara Portuondo
- “Íntimo (En Vivo)” – Gilberto Santa Rosa
- “Cualquiera Se Enamora” – Leoni Torre
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca
- “De Amor, Sueños y Cantares” – Jorge Luis Chacín
- “Indole – Alex Cuba
- “Candela” – Greeicy
- “Color Fania” – Niña Pastori
Mejor Canción Tropical
- “Crayola” – Danny Ocean
- “Latino” – Yeisy Rojas Featuring Manolito Simonet & Ricardo Amaray
- “Nombre y Apellido” – Luis Enrique, De La Ghetto
- “Realidad-Es” – Grupo Niche
- “Todo Llega” – Manerra
Mejor Álbum Cantautor
- “Improviso” – Djavan
- “Taracá” – Jorge Drexler
- “Vendrán Suaves Lluvias” – Silvana Estrada
- “Musas en Mi”- Arath Herce
- “FEMME FATALE” – Mon Laferte
Mejor Canción Cantautor
- “Dime” – Silvana Estrada
- “generación digital” – Joaquina
- “Las Palabras” – Jorge Drexler
- “Musas en Mi” – Arath Herce
- “Temblor Y Réplica” – Covi Quintana
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
- “Mi Suerte Es Ser Mexicano II” – Pepe Aguilar
- “La Fernández” – Camila Fernández – GANADORA
- “La Voz De Mi Trompeta (50 Años)” – Mariachi Sol De México De José Hernández
- “Bandera Blanca” – Christian Nodal
Mejor Álbum de Música Norteña
- “El Mundo Es Del Que Se Anima” – Calibre 50
- “Gravedad” – Duelo
- “Mis Compas Vol. 2” – Joss Favela
- “Lo Que Me Falta Por Llorar” – Grupo Frontera
- “50/50” – Sofi Saar
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- “De Parte Mía” – Kakalo
- “Dinastía (Deluxe)” – Peso Pluma, Tito Double P
- “Contra Todo” – Rivs
- “Dosis” – Xavi – GANADOR
- “Metamorfosis” – Yahritza y Su Esencia
Mejor Canción Regional Mexicana
- “Ese Hombre Es Malo” – Karol G
- “Estamos Todos” – Intocable
- “No Capea” – Xavi, Grupo Frontera – GANADORES
- “Ojitos Bellos” – Grupo Frontera
- “Osadía” – Eden Muñoz, Cristian Castro
Mejor Álbum Instrumental
- “Peregrino” – Yamandú Costa & Hermanos Saboya
- “NOVA” – Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares, Thiago Big Rabello
- “Obra Viva De Hermeto Pascoal” – Vol 1: Flautas – Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta
- “La Huella De Las Cuerdas” – Berta Rojas
- “A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole” – Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta – GANADORES
Mejor Álbum Folclórico
- “Concierto De Gala” (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] – Eva Ayllón
- “La Quinta Esencia” – Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco
- “Cambias Mi Mundo” – Lila Downs
- “La Vida Era Más Corta” – Milo J
- “Candombe” (En Vivo, Teatro Solís) – Julieta Rada
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