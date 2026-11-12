Latin Grammy 2026 en vivo: Mira la lista completa de ganadores

Las máximas estrellas de la música latina se reúnen para vivir un momento de fiesta y reconocimiento

Rosalía es una de las más nominadas de la noche.

Rosalía es una de las más nominadas de la noche. Crédito: AP | AP

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Por  Neyken Vegas

Durante este jueves se está llevando a cabo uno de los eventos más prestigiosos de la industria musical: los Latin Grammy 2026, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, y acá podrás ver la lista de ganadores actualizada.

Varios son los artistas que están siendo nominados; sin embargo, los nombres más destacados son los del productor y compositor Edgar Barrera encabeza las nominaciones con 10 categorías; le siguen CA7RIEL & Paco Amoroso y Rosalía, con 7 nominaciones en ambos casos.

Entre los artistas invitados, igualmente resaltan varias figuras de la industria, principalmente la Persona del Año, Daddy Yankee. Además de otras estrellas invitadas. A continuación te mostraremos la lista actualizada de ganadores:

Mejor Canción de Rock

  • “Destruirse” – Viniloversus
  • Ego” – “The Warning” – GANADORAS
  • “Las Fuerzas Armadas Del Amor” – Fito Paez
  • “Montserrat” – Draco Rosa
  • “Rojo Profundo” – Dillom

Mejor Álbum de Música Tejana

  • “Mi Gran Noche” – Raphael En La Voz De Kevin Aguilar
  • “3” – Destiny Navaira
  • “Le Seguiremos” – Jay Pérez
  • “Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía” (Vol.2/En Vivo) – Bobby Pulido – GANADOR
  • “Capítulo 8” – Vilax

Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña

  • “Criolo, Amaro e Dino” – Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago – GANADOR
  • “Vende-se Lembrança” – Pedro Emílio
  • “Améfrica” – Bia Ferreira
  • “Afim” – Zé Ibarra
  • “Eita” – Lenine.

Mejor Interpretación de Música Electrónica

  • “Beto’s Horns” – Fred Remix – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred again.. – GANADORES
  • “Armándola De Pedo” – Kinky
  • “Circular” – Peces Raros featuring Nick Warren
  • “Motopirueta” – Soucream & Mazzarri
  • “III. Ojalá!” – Bronquio Remix – Violeta & Bronquio

Mejor Álbum Merengue/Bachata

  • “Música Para Bailar” – Fariana
  • “Todo Llega” – Manerra
  • “No Era El Plan” – Gabriel Pagán
  • “Oye Eta Vaina” – Covi Quintana
  • Chula” – Techy – GANADORA

Mejor Álbum de Salsa

  • “Invicto” – Charlie Cruz
  • El Alma En Clave” – Luis Enrique – GANADOR
  • “El Relevo” – Luis Figueroa
  • “Más Que Palabras” – Grupo Niche
  • “Malportada” – Nathy Peluso

Mejor Álbum Pop Tradicional

  • “Amorío” – Esteman, Daniela Spalla
  • “Puerta Abierta” – Kany García
  • “Yo Canto 2” – Laura Pausini – GANADORA
  • “TQ+” – Reik
  • “Querida Yo” – Yami Safdie

Mejor Álbum de Música Banda

  • “Tequila y Guaro” – Luis Ángel “El Flaco”
  • “Piratita” – Banda Los Recoditos
  • “Piedras A La Luna” – Eden Muñoz – GANADOR

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

  • “Folklore” – Caracas Trio
  • “Paco De Lucia Music For Big Band” – Alex Conde
  • “Verve” – Lívia Mattos
  • “Gonzalo Plays Pino” – Gonzalo Rubalcaba – GANADOR
  • “Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard” – Miguel Zenón Quartet

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

  • “Boas Novas” – Zeca Veloso
  • “Esgotada” – Tiê
  • “Lux” (Complete Works) – Rosalía – GANADOR
  • “Marco” – Marco Baptista
  • “Taracá” – Jorge Drexler

Compositor del Año

  • Edgar Barrera: Como De Sol A Sol (Rawayana, Carín León, Grupo Frontera); Dando Vueltas (Rauw Alejandro); Después De Ti (Karol G, Greg Gonzalez); ni pedo (Peso Pluma, Tito Double P); Para Que Seas Feliz (Ricardo Montaner).
  • Iván Gámez: Cuento De Nunca Acabar (Carlos Rivera, Ana Bárbara); Donde Estés, Donde Estoy (Carlos Rivera, Marisela); Hiere (Adrian Cota); La Morrita (Xavi, Carín León); La Que Se Fue, Se Fue (Christian Nodal); No Capea (Xavi Featuring Grupo Frontera); Ojitos Bellos (Grupo Frontera); Olvídate (Carín León); Tú Ni En Cuenta (Banda Ms De Sergio Lizárraga, Manuel Turizo).
  • Yoel Henriquez: 5 Minutos (Luis Figueroa); El Amor y Sus Consecuencias (GALE); Loco Enamorado (Fonseca); Me Veía (Alejandro Sanz); Mi Norte & Mi Sur (Diego Torres, Eden Muñoz).
  • Jenni Mosello: Desgraça (Anitta); Doce Feito Caramelo (IZA); Muda Tudo (Dani Black); Rua Da Saudade (Bárbara Bandeira).
  • Sara Schell: A La Niña Que Fui (Kany García); Ahí Estabas Tú (Fonseca); Barco De Papel (Fonseca); Bendito (Rawayana); Si Te Vas (J Balvin, Jay Wheeler); Vas A Quedarte (Diego Torres, Manuel Carrasco). – GANADORA

Álbum del Año

  • “EQUILIBRIVM” – Anitta
  • “Free Spirits” – C47RIEL & Paco Amoroso
  • “Taracá” – Jorge Drexler
  • “Vendrán suaves lluvias” – Silvana Estrada
  • “Tropicoqueta” – Karol G
  • “Femme Fatale” – Mon Laferte
  • “Muda” – Carín León
  • “La vida era más corta” – Milo J
  • “¿Dónde es el after?” – Rawayana
  • “LUX” (complete works) – Rosalía

Canción del Año

  • “Coleccionando heridas” – Karol G y Marco Antonio Solís
  • “¿Cómo se ama?” – Jorge Drexler
  • “Dime” – Silvana Estrada
  • “Femme Fatale” – Mon Laferte
  • “Hasta Jesús tuvo un mal día” – CA7RIEL & Paco Amoroso featuring Sting
  • “Humano” – Juanes y Vivir Quintana
  • “La Perla” – Rosalía featuring Yahritza y su esencia
  • “Mi gran amor” – Santana featuring Becky G
  • “Nilo” – Zanna
  • “Solifican12” – Milo J

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

  • “Águas de um mar azul” – Urias
  • “Memória” – Rosalía & Carminho
  • “No vento de nós” – Criolo, Amaro Freitas & Dino D’Santiago
  • “Sua onda” – Marisa Monte
  • “Viver e morrer de amor na América Latina” – Johnny Hooker & Ney Matogrosso

Mejor Nuevo Artista

  • Delilah
  • FABIAN
  • Loulu Gilberto
  • Arath Herce
  • Macario Martínez
  • maye
  • Sofia Monroy
  • Kendall Peña
  • Dora Sanches
  • ARIA VEGA
  • Zeca Veloso

Grabación del Año

  • “¿Cómo se ama?” – Jorge Drexler
  • “Dime” – Silvana Estrada
  • “Coleccionando heridas” – Karol G y Marco Antonio Solís
  • “Femme Fatale” – Mon Laferte
  • “Desde que te tengo” – Carín León
  • “La Perla” – Rosalía featuring Yahritza y su esencia
  • “Alma” – Elena Rose
  • “O Amor Nos Encontrou” – Loulu Gilberto
  • “Nos encontramos” – Milo J

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

  • “KM0” – Pablo Alborán
  • “Instrucciones Para Ser Feliz” – Monsieur Periné
  • (Enamorada) – nic
  • “Todo Puede Convertirse En Canción” – Debi Nova
  • “¿Y Ahora Qué +?” – Alejandro Sanz

Mejor Canción Pop

  • “A La Niña Que Fui” – Kany García
  • “Amarillo” – Joaquina
  • “(favorito)” – nic
  • “La Perla” – Rosalía featuring Yahritza y Su Esencia
  • “Melancolía” – Mon Laferte

Mejor Interpretación Urbana

  • “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
  • “La Villa” – Ryan Castro, Kapo & Gangsta
  • “Se Lo Juro” – Feid
  • “Dile Luna” – Karol G featuring Eddy Lover
  • “Gil” – Milo J featuring Trueno

Mejor Interpretación Reggaeton

  • “Contrabando” – Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow
  • “Choque” – Bad Gyal featuring Chencho Corleone
  • “Verano Rosa” – Karol G featuring Feid
  • “Una Aventura” – Ozuna
  • “Uñas Afiladas” – Sofía Reyes & Luísa Sonza

Mejor Álbum de Música Urbana

  • “Más Cara” – Bad Gyal
  • “Omerta” – J Balvin & Ryan Castro
  • “Borondo” (5020 Rcrds Sessions) – Beéle
  • “Tropicoqueta” – Karol G
  • “Do Not Disturb: Late Checkout” – Young Miko

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

  • “Antisistema” – J Noa & Trooko
  • “El Pana Deiby” – Akapellah
  • “Gohan y Goku” – Arcángel
  • “Mono” – Tokischa & Kase.O
  • “Poder” – Feid & Lil Supa

Mejor Canción Urbana

  • “Buenos Términos” – Rauw Alejandro
  • “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
  • “Por Si Mañana No Estoy” – Omar Courtz
  • “Reliquia Do 2T” – Varios Artistas
  • “Yo y Tú” – Beéle, Ovy On The Drums & Quevedo

Mejor Álbum de Rock

  • “A La Mitad” – Beta
  • “Malicia” – Mägo De Oz
  • “Ceremonia” – 1915
  • “Shine” – Fito Paez
  • “La Frontera” – Viniloversus

Mejor Álbum de Pop/Rock

  • “Mi Año Gótico” – Emmanuel Horvilleur
  • “Juanesteban” – Juanes
  • “Tierra De Nadie” – La Vida Bohème
  • “Olas De Luz” – Draco Rosa
  • “Términos & Condiciones” – Usted Señalemelo

Mejor Canción de Pop/Rock

  • “Antes De Que El Mundo Se Acabe” – Paty Cantú
  • “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” – CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting – GANADORES
  • “Hasta Que Me Quede Sin Voz” – Leiva
  • “Me Levanté De La Cama” – Arath Herce
  • “Ratera” – BRUSES

Mejor Album de Música Alternativa

  • “CUERPOS, Vol. 1” – Babasonicos
  • “DESDE EL COMA” – BRUSES
  • “FREE SPIRITS” – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • “Demian” – Teo Planell
  • “LUX” (Complete Works) – Rosalía

Mejor Canción Alternativa

  • “Ante la duda, baila” – Jorge Drexler
  • “BUGAMBILIA” – Francisca Valenzuela
  • “El Reset” – Dante Spinetta
  • “QUERIDA AMALIA” – BRUSES
  • “1:30” – Mon Laferte

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

  • “Jorgito” – Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.
  • “Vallenato Social Club” – Gusi
  • “Corazón Ausent”e” – Ke Personajes
  • “El Tiempo Perfecto” – Karen Lizarazo
  • “El Último Disco Vol. 1” – Carlos Vives

Mejor Álbum Tropical Tradicional

  • “Algo Nuevo De Ayer” – Dayhan Díaz
  • “Orgánico” – Los Tri-O
  • “Eternamente Omara” – Omara Portuondo
  • “Íntimo (En Vivo)” – Gilberto Santa Rosa
  • “Cualquiera Se Enamora” – Leoni Torre

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

  • Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca
  • “De Amor, Sueños y Cantares” – Jorge Luis Chacín
  • “Indole – Alex Cuba
  • “Candela” – Greeicy
  • “Color Fania” – Niña Pastori

Mejor Canción Tropical

  • “Crayola” – Danny Ocean
  • “Latino” – Yeisy Rojas Featuring Manolito Simonet & Ricardo Amaray
  • “Nombre y Apellido” – Luis Enrique, De La Ghetto
  • “Realidad-Es” – Grupo Niche
  • “Todo Llega” – Manerra

Mejor Álbum Cantautor

  • “Improviso” – Djavan
  • “Taracá” – Jorge Drexler
  • “Vendrán Suaves Lluvias” – Silvana Estrada
  • “Musas en Mi”- Arath Herce
  • “FEMME FATALE” – Mon Laferte

Mejor Canción Cantautor

  • “Dime” – Silvana Estrada
  • “generación digital” – Joaquina
  • “Las Palabras” – Jorge Drexler
  • “Musas en Mi” – Arath Herce
  • “Temblor Y Réplica” – Covi Quintana

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

  • “Mi Suerte Es Ser Mexicano II” – Pepe Aguilar
  • “La Fernández” – Camila Fernández – GANADORA
  • “La Voz De Mi Trompeta (50 Años)” – Mariachi Sol De México De José Hernández
  • “Bandera Blanca” – Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Norteña

  • “El Mundo Es Del Que Se Anima” – Calibre 50
  • “Gravedad” – Duelo
  • “Mis Compas Vol. 2” – Joss Favela
  • “Lo Que Me Falta Por Llorar” – Grupo Frontera
  • “50/50” – Sofi Saar

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

  • “De Parte Mía” – Kakalo
  • “Dinastía (Deluxe)” – Peso Pluma, Tito Double P
  • “Contra Todo” – Rivs
  • “Dosis” – Xavi – GANADOR
  • “Metamorfosis” – Yahritza y Su Esencia

Mejor Canción Regional Mexicana

  • “Ese Hombre Es Malo” – Karol G
  • “Estamos Todos” – Intocable
  • “No Capea” – Xavi, Grupo Frontera – GANADORES
  • “Ojitos Bellos” – Grupo Frontera
  • “Osadía” – Eden Muñoz, Cristian Castro

Mejor Álbum Instrumental

  • “Peregrino” – Yamandú Costa & Hermanos Saboya
  • “NOVA” – Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares, Thiago Big Rabello
  • “Obra Viva De Hermeto Pascoal” – Vol 1: Flautas – Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta
  • “La Huella De Las Cuerdas” – Berta Rojas
  • “A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole” – Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta – GANADORES

Mejor Álbum Folclórico

  • “Concierto De Gala” (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] – Eva Ayllón
  • “La Quinta Esencia” – Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco
  • “Cambias Mi Mundo” – Lila Downs
  • “La Vida Era Más Corta” – Milo J
  • “Candombe” (En Vivo, Teatro Solís) – Julieta Rada

En esta nota

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