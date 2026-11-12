Buscan a sospechoso de estafar $9 millones en lingotes de oro a un adulto mayor en Manhattan

La Policía de Nueva York busca a un hombre señalado por su presunta participación en una estafa que habría despojado de lingotes de oro valuados en $9 millones de dólares a un hombre de 67 años en Manhattan.

El caso, investigado por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), comenzó con una alerta de seguridad informática y terminó con la entrega del metal precioso en una calle del Upper West Side.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la víctima recibió en marzo de 2025 una notificación de seguridad en su computadora. El aviso procedía de una persona cuya identidad no ha sido establecida y que presuntamente se presentó como empleado de una compañía de seguridad.

El desconocido le habría dicho que sus activos financieros estaban comprometidos. A partir de ese contacto, el sospechoso consiguió convencer al adulto mayor de que debía comprar lingotes de oro para proteger su patrimonio, según la investigación policial.

La operación habría aprovechado el temor a perder los ahorros y otros bienes. En lugar de tratarse de una alerta legítima, el mensaje habría sido el primer paso de un engaño que llevó a la víctima a convertir una parte de sus activos en oro y, después, a entregárselo a un desconocido.

La entrega de los lingotes ocurrió en Broadway

De acuerdo con Pix 11, los investigadores sitúan el encuentro en abril de 2025, cerca de la intersección de West 81st Street y Broadway, en Manhattan. Allí, el hombre de 67 años habría entregado los lingotes al individuo que lo contactó, de acuerdo con el relato del NYPD.

Después de recibir el oro, el sospechoso escapó a pie hacia un destino que no ha sido identificado. La Policía no reportó personas heridas durante el incidente. Tampoco difundió, en la información disponible, detalles sobre la cantidad de lingotes, sus características o el lugar donde fueron adquiridos.

La diferencia entre el primer contacto y la entrega transcurrió en aproximadamente un mes. Ese lapso habría permitido al presunto estafador sostener la historia sobre el supuesto riesgo financiero y persuadir a la víctima de seguir sus instrucciones. No obstante, las autoridades no han detallado cuántas comunicaciones hubo ni si participaron otras personas.

NYPD busca identificar al sospechoso

La Policía mantiene la búsqueda del hombre relacionado con el caso y solicita la colaboración del público para obtener información que permita identificarlo o localizarlo.

Quienes reconozcan al hombre de la imagen o tengan datos que puedan ayudar a los investigadores pueden comunicarse con Crime Stoppers de la Policía de Nueva York. Las autoridades reciben pistas por teléfono, mensaje de texto y mediante su plataforma en línea.

La línea telefónica es 1-800-577-TIPS (8477). También se pueden enviar datos a través del sitio crimestoppers.nypdonline.org o mediante la aplicación móvil NYPD Crime Stoppers. Para reportar información por mensaje de texto, se debe enviar la palabra CRIMES al número 274637 y luego ingresar TIP577.

El NYPD también habilitó una línea para personas que prefieran comunicarse en español: 1-888-57-PISTA (74782). La Policía pide que cualquier dato relevante sea compartido por esos canales oficiales.

El caso deja una advertencia para los residentes de Nueva York: una notificación inesperada en la computadora o una llamada que anuncie que el patrimonio está en peligro no debe tomarse como prueba de una amenaza real. Antes de comprar oro, transferir dinero o entregar bienes a alguien que se presenta como representante de una empresa, conviene verificar la identidad de esa persona por vías independientes y contactar directamente a la institución correspondiente. Ninguna alerta digital, por sí sola, justifica entregar millones de dólares a un desconocido.

Sigue leyendo:

* Alerta de estafa: cómo protegerte de falsos reclutadores en línea

* Estafa en Queens: mujer de 69 años entrega $5,000 en joyas por supuesto boleto ganador de lotería

* Abogado robó más de $855,000 a clientes en Nueva York: acusación