Los cinco trabajos más estresantes

Por lo general son los relacionados con atención al cliente

Cada trabajo tiene su razón de estrés, es natural, los tiempos de entregas, proyectos en marcha, cambios empresariales, trabajo en equipo, en fin, miles de razones, pero hay algunos en los que la tensión es mayor.

1. Los trabajos relacionados con comidas

Aparte de ser un servicio que se presta por largos periodos de tiempo, no es el trabajo mejor remunerado. El servicio al cliente es uno de los asuntos más complicados en este trabajo. Satisfacer a un cliente, más si se relaciona con comida, es una tarea particularmente difícil.

2. Cuidado de niños o mayores

Este es un servicio normalmente desagradecido. El cuidado que se da a menores o adultos es remunerado monetariamente pero no verbalmente expresado con facilidad. Quienes reciben los mayores cuidados son personas que normalmente no pueden realizar trabajos por sí solos.

3. Servicios de salud

Los prestadores de este servicio tienden a sufrir grandes cantidades de estrés. El sentir que en las manos se tiene la condición de salud de otra persona es natural que genere tensiones. Aunque un buen servicio prestado puede dejar ver los resultados, en ocasiones toma tiempo, por lo que llega la incertidumbre llega. Este es otros de los servicios raramente agradecidos. ¡Gracias a los médicos y enfermeras por su trabajo!

4. Trabajadores sociales

Es de admirar este trabajo, tener la posibilidad de no afectarse con la situación de otra persona es trabajo difícil. Los trabajadores sociales pasan su día buscando cómo solucionar los problemas de otras personas o ayudarles en la búsqueda. Su trabajo, agradecido por quienes acceden a el, es de paciencia y persistencia. Apropiarse de la necesidad del otro es clave para lograr el resultado, lo importante es no dejarse afectar por ella.

5. Maestros

El trabajo de oficina en ocasiones resulta más estresante que el mismo proceso de enseñanza. Saber la responsabilidad que se tiene sobre el estudiante es un asunto que fácilmente genera estrés o frustración cuando no se logran los resultados deseados. La enseñanza a niños es aún más complicada, por la responsabilidad adicional que existe en cuanto a comportamiento compete. Los menores están constantemente aprendiendo y no solo en materia académica sino de comportamiento, los maestros son claves en el crecimiento de un niño.

Una de las mejores formas de garantizar que el estrés no sea lo que más experimentas durante tu jornada laboral, es trabajar en lo que más te gusta. Si aún no has elegido tu carrera revisa bien en dónde está tu mayor disfrute. El triunfo lo garantizas haciendo lo que más te gusta y no lo que más dinero crees que te pueda producir.