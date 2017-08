Va a cita en el Federal Plaza y ahora enfrenta la deportación

Eber García fue arrestado cuando acudía a una diligencia de rutina en el edificio de Inmigración en el Bajo Manhattan, a pesar de tener un caso que podría darle camino a su legalización

El pasado 24 de agosto María Chávez, de 60 años, escuchó su celular timbrar. Aceleró el paso de la silla de ruedas de la que no se ha podido desprender desde hace cuatro meses cuando sufrió un accidente en su auto, y escuchó una noticia que hoy la tiene a ella y a su familia llenos de angustia. “A Eber lo arrestó la gente de ICE y lo van a llevar al centro de detención de Bergen, en Nueva Jersey”.

Ese fue el mensaje que le comunicó Zachary Sanders, abogado de su esposo el guatemalteco Eber García, de 50 años, quien como había venido haciendo en los últimos años, esa mañana asistió a una diligencia de rutina en el edificio de ‘La Migra’, el Federal Plaza en el Bajo Manhattan, pero esta vez no regresó a casa.

“Ellos no aceptaron nada, ni los papeles. Lo esposaron y lo sacaron del edificio sin tomar en cuenta que Eber está casado con una ciudadana, que tiene varios hijos ciudadanos, que ha sido un hombre honorable y que desde el 2013, cuando comenzó a presentarse ante ICE cada año, nada ha cambiado en su historial ni ha cometido ningún acto negativo”, aseguró el abogado del inmigrante este martes durante una demostración frente al Federal Plaza, donde pidió a ICE que use la discreción que posee para no deportar a su cliente. “Voy a hacer una apelación y una moción de reabrir su caso viejo, pero bajo esta Administración, si ellos quisieran lo pueden enviar ya mismo a Guatemala, y no solo su familia aquí va a sufrir sino que la vida de él correría peligro”.

La esposa de Eber, con quien el guatemalteco formó un hogar hace más de 24 años cuando se conocieron en el aeropuerto, le pidió a ‘La Migra’ que tenga compasión y libere a su marido, y recordó que la ley afirma que no se puede enviar a un inmigrante de regreso cuando esto ocasionaría un daño grave en un ciudadano.

“Si a él se lo llevan mi vida se acaba. Sin él no somos nada”, comentó la mujer, confesando que se arrepiente de no haberse casado con él antes, dejándose llevar por el romanticismo de querer ser novia por siempre. “Están acabando con nuestra familia. En este momento estamos destruidos. La vida se nos vino abajo”, agregó la salvadoreña, quien apenas hace seis meses formalizó la unión con su esposo, con quien tuvo una hija que hoy tiene 18 años y quienes sacaron juntos a los otros hijos del guatemalteco de su primer matrimonio.

Chávez agregó que si deportan a su esposo, teme por su seguridad, pues hace casi 30 años, cuando él se cruzó sin visa a Estados Unidos, lo hizo huyendo de la violencia. “Allá él era militar y a su mamá se la mataron cuando tenía 68 años, y a tres de sus familiares que buscaron justicia por el asesinato de la señora también los mataron”.

Culpan a la Era Trump

George Miranda, presidente de la unión sindical Teamsters, a la que Eber García pertenece por trabajar en la industria del desecho de basuras contaminantes de hospitales, criticó al gobierno de presidente Donald Trump por estar dividiendo la familia del guatemalteco y exigió a ICE que lo libere.

“El gobierno de Trump no cesa sus ataques contra personas que están haciendo bien las cosas. Eber es un hombre bueno y un trabajador responsable y no merece estar pasando por esta situación”, aseguró el sindicalista.

Melvin García, hijo del inmigrante detenido, comentó que aunque su padre siempre había tenido temor de que algo no saliera bien en alguna de las diligencias ante ICE, jamás pensó estar en un centro de detención, lo que ha acabado con su familia.

“Estos días han sido muy tristes para todos porque no esperábamos esto. Él es el sustento de la familia. Estamos destruidos”, comentó el joven, recordando que hace varios años su padre inició un caso de asilo que le fue negado. “Ahora pienso en mi madrastra y en mis hermanas y en que sin mi papá aquí, la casa se perdería. Sería un colapso total. La familia García se caería”.

Apoyo de líderes locales

La presidenta del Concejo, Melissa Mark-Viverito, lanzó duros cuestionamientos contra la Administración Trump, a la que culpó de la detención del guatemalteco y la división de muchas familias inmigrantes alrededor de todo el país.

“Tenemos un sociópata en la Casa Blanca que no tiene empatía ni entiende lo que ha hecho a este país grande. Ese individuo está convirtiendo en presas fáciles a las personas más vulnerables”, comentó la líder política. “Estamos viviendo unos momentos donde nada tiene sentido, nada tiene sentido en esta administración de Trump”.

Asimismo el concejal Ydanis Rodríguez aseguró que los lideres neoyorquinos seguirán defendiendo a los inmigrantes y que no descansarán hasta ver a la familia García junta nuevamente y a Eber con su tarjeta de residencia. “Él tiene un camino para legalizar su estatus y está haciendo bien las cosas”, dijo.

ICE: Será deportado

Tras los señalamientos, un vocero de la oficina de ICE en Nueva York negó que la detención de guatemalteco haya sido arbitraria, y explicó que en octubre 29 del 2008 un juez le había concedió a García la opción de abandonar el país de manera voluntaria y aunque no lo hizo, se siguió un proceso, apegado a la ley.

“Una petición con la Junta de Apelaciones de Inmigración fue desestimada en noviembre de 2010 y su petición de revisión con el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito fue denegada en abril de 2012”, manifestó el funcionario de ICE, quien dejó claro que el inmigrante será enviado de regreso a su país. “A García Vásquez se le había concedido múltiples suspensiones de remoción que han expirado desde entonces. Tiene una orden final de remoción y su orden de supervisión ha sido revocada. García Vásquez fue llevado a custodia de ICE el 24 de agosto de 2017, y permanecerá bajo custodia hasta que sea removido de los Estados Unidos”.

Para ayudar

Angela Fernández,de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes del Norte de Manhattan, hizo un llamado al público en general para que se manifieste defendiendo a Eber García, llamando directamente a ICE para exigir su liberación a los teléfonos (212) 863 3452 y (212) 863 3437.

“Lo que está sucediendo en esta administración es inmoral. Se están promoviendo deportaciones sin sentido y detenciones arbitrarias como la de Eber y eso no tiene nada que ver con el país que amamos” dijo la activista.