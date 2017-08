Danna Paola responde a quienes la critican con un contundente mensaje

¡Feliz domingo! entre esa sonrisa agridulce y al mismo tiempo franca. Es increíble darse cuenta que entre más "seas" peor te va, me refiero a entre más fiel eres a ti más criticado eres, entre más auténtico, más disgusta lo que dices o no dices, y señalan si eres más o menos… ¿por qué? Si se supone que hoy en día nos deberíamos acercar a lo más real posible y cuesta entender por momentos como este, en que se convierten las nuevas generaciones y las que ya existen siendo sumamente vacías. Pero después analizo sin combinar las emociones que es señal de que avanzas con un escalón a la vez, con mucho trabajo pero te acercas poco a poco a lo que te regalará la vida con esa plenitud total amando lo qué haces si sigues fuerte siendo tú mismo. Hoy prefiero ser criticada por mi personalidad auténtica y plena que querida y aceptada por ser falsa y vacía.

A post shared by Danna Paola (@dannapaola) on Aug 27, 2017 at 11:27am PDT