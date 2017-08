Demandan a hospital de Durango por muerte de bebé: elpersonal tenía fiesta

El director de hospital admite que se realizó un convivió, pero "en otra área"

MÉXICO – Unos padres de familia demandaron al Hospital General de Gómez Palacio, Durango, por la muerte de su bebé, denuncian negligencia médica y señalan que el personal prefirió estar en una fiesta dentro de las instalaciones y no atendieron a la mujer en proceso de parto.

Manuel de Jesús Moreno y su esposa Luz Aidé Valdez presentaron la denuncia contra la institución a la que llegaron las 4:00 de la madrugada del domingo, ya que la mujer presentaba un leve sangrado en la recta final de su embarazo.

Acusan que pasaron varias horas antes de que fuera ingresada al quirófano.

“Ya eran las 10:30 y todavía no le hacían nada, desde las 4:00 de la madrugada la lleve… entonces sale un enfermero con botellas de coca vacías para dejarlas a la tienda y me dicen adentro que tienen fiesta… cuando ya regresa el enfermero me mandan llamar a mí y a mi suegra, es que su esposa está muy mal, ya le hicimos un ultrasonido y el corazón del bebe no late, pero no se preocupe es que a lo mejor está fallando el aparato”, asegura el señor Moreno, según publican medios locales.

Afirma que a su esposa la ingresaron al quirófano hasta medidía ya que había una fiesta en el hospital y que el cuerpo de la bebé se lo entregaron por la tarde.

El director del hospital Luis Fernando Zúñiga admitió que sí se realizó un convivió en el hospital, pero en otro departamento ajeno a ginecología.

Por su parte el jefe de ginecología del hospital General de Gómez Palacio, Sergio Arturo López indica que la paciente llegó con 37 semanas de gestación, se aplicó el protocolo para su atención pero de repente, dijo, presentó preclampsia (presión arterial alta) lo que le provocó el desprendimiento de placenta “y la bebé quedó sin oxígeno”.

“Se encuentra delicada pero estable, está en terapia intensiva nada más en observación, presenta repentinamente alta presión arterial, pero resulta que eso probablemente sea elevación tan brusco de la presión arterial provoco, que la placenta se desprendiera y la bebé quedó sin oxígeno”

Sin embargo, los padre de la bebé, a quien llamarían Génesis, exigen justicia y que se castigue a los responsables de la muerte de su hija.