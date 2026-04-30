Qué es el “estrés de los lunes”: es real, peligroso y no tiene que ver con el trabajo

Para muchos, quizás también para ti, el lunes no suele ser bienvenido. Se le asocia con el fin del descanso, la vuelta a las obligaciones y el inicio de una nueva rutina. A partir de dichas sensaciones, algunas reales, la ciencia sugiere que el llamado “estrés de los lunes” va mucho más allá de una simple percepción negativa hacia el trabajo.

Un estudio publicado en la revista científica Journal of Affective Disorders analizó este fenómeno y encontró que el lunes puede generar una respuesta biológica de estrés sostenido, incluso en personas que ya no trabajan o están jubiladas.

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Qué pasa con los lunes y hasta dónde puede llegar ese estrés

La investigación empleó datos de más de 3,500 adultos mayores que participaron en el English Longitudinal Study of Ageing. Los investigadores observaron un patrón llamativo: quienes reportaban ansiedad los lunes presentaban niveles más altos de cortisol acumulado, la principal hormona relacionada con el estrés.

Los resultados mostraron que estas personas tenían un 23% más de cortisol en comparación con quienes manifestaban estrés otros días de la semana. Lo relevante es que esta diferencia se detectó mediante análisis de cabello, una herramienta que permite medir la exposición al estrés durante varias semanas.

El hallazgo más importante fue que el efecto apareció también en adultos retirados, lo que desmonta la idea de que el malestar del lunes depende únicamente del entorno laboral.

“Esto no va de trabajo, se trata de lo arraigados que están los lunes en nuestra fisiología del estrés, incluso después de que terminen las carreras”, explicó Tarani Chandola, catedrático de Sociología Médica y líder del estudio.

De hecho, hay quienes ven los lunes con sentimiento traumático, incluso existen personas que pasan todo el domingo tristes, tan solo pensando en el inicio de la semana. Sin embargo, curiosamente, otros lo perciben como el inicio de oportunidades: ahorro de dinero, una dieta, el gimnasio.

En muchas personas, la llegada del lunes no solo podría provocar estrés, sino también insomnio, signos de ansiedad, fatiga estomacal y toda una somatización que puede ser muy dañina. Crédito: UcigPhoto | Shutterstock

Por qué el lunes afecta tanto al cerebro y al cuerpo: riesgos

Los especialistas sostienen que el lunes funciona como una especie de disparador psicológico aprendido. Durante años, muchas personas asocian este día con exigencias, horarios estrictos, pendientes acumulados y presión social.

Con el tiempo, esa asociación se internaliza. El organismo anticipa tensión incluso antes de que ocurra algo estresante de forma real.

Desde el punto de vista biológico, esto activa el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, responsable de regular la liberación de cortisol. Cuando esta hormona permanece elevada durante largos periodos, puede alterar distintos sistemas del cuerpo.

En este sentido, mantener niveles altos de cortisol de manera crónica no es un detalle menor. Diversos estudios lo relacionan con problemas físicos y mentales, entre ellos:

Hipertensión arterial

Resistencia a la insulina

Alteraciones inmunológicas

Dificultad para dormir

Ansiedad persistente

Fatiga mental

Además, el exceso de cortisol puede afectar la memoria, la concentración y la regulación emocional.

En conclusión, la estructura semanal (que inicia con un lunes), las expectativas y la rutina condicionan la respuesta psicológica de muchas personas, al punto de generar efectos medibles en el organismo. Incluso, el “estrés de los lunes” no debe minimizarse como una simple queja recurrente, porque para muchos es una reacción real que llega a enfermar. ¡Tómalo con calma!

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