Varios policías heridos y un desaparecido en explosión doméstica causada por “esposo ebrio” en Queens, Nueva York

Un hombre en estado de embriaguez irrumpió en la vivienda de su esposa -de quien se encontraba separado- y provocó una masiva explosión de gas que destruyó la casa y dejó heridos a varios oficiales de la Policía de Nueva York (NYPD) en Queens.

El esposo, identificado como Anroop Parasaram (50), no ha sido encontrado y se presume que murió durante la explosión. Se estima que 16 personas que quedaron desplazadas porque al menos tres residencias resultaron dañadas.

Siete policías y un sargento resultaron lesionados a consecuencia del estallido sucedido esta madrugada, reportó Daily News. El dramático caso comenzó alrededor de las 2:45 a.m. cuando la policía fue llamada para intervenir en una disputa doméstica en el interior del hogar situado en el sótano de una vivienda de dos plantas en 130th St. cerca de 109th Ave., en el barrio South Ozone Park.

Cuando los agentes acudieron al lugar fueron recibidos por la esposa, quien les informó que su marido se había encerrado en el apartamento. En el ambiente se percibía un fuerte olor a gas. La mujer entregó a la policía las llaves de la vivienda y, justo cuando los agentes intentaban acceder a su interior se produjo una «masiva y violenta explosión», relató el subjefe de NYPD, Christopher McIntosh, durante una rueda de prensa celebrada esta mañana.

Según la víctima, su esposo se había presentado en la casa portando un cuchillo y forzó la entrada empujando hacia adentro un aparato de aire acondicionado que sobresalía de una ventana. Luego la aterrorizó a ella, su hija y dos nietos. Imágenes de las cámaras de vigilancia muestran al sospechoso caminando hacia la zona con dos bolsas grandes que contenían un líquido de naturaleza desconocida, detalló McIntosh.

Parasaram se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento en que irrumpió en la vivienda, precisó McIntosh. Según fuentes policiales, a lo largo de los años los agentes habían sido llamados a ese hogar en «múltiples ocasiones» para sofocar disputas domésticas entre esa pareja. Contra el esposo pesaban tres órdenes de protección ya vencidas, las cuales le prohibían acercarse a su esposa y a su familia, señaló McIntosh.

Más de 300 bomberos, técnicos de emergencias médicas y paramédicos acudieron a la vivienda, la cual seguía ardiendo a las 9:00 a.m. del jueves, según John Esposito, Jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY). El incendio fue clasificado como de «cinco alarmas». La causa exacta de la explosión está siendo objeto de investigación, añadió.

«(Los agentes) fueron derribados violentamente; algunos de ellos salieron despedidos e impactaron contra las verjas de la residencia», declaró el jefe policial McIntosh. «A pesar de ello, varios agentes se lanzaron hacia el peligro, penetraron en el edificio, localizaron a una persona y la ayudaron a ponerse a salvo».

Los agentes heridos fueron trasladados a un hospital de la zona con quemaduras leves. Uno de los agentes sufrió un corte profundo en la cabeza que requirió puntos de sutura. «Hoy hemos tenido mucha suerte», concluyó McIntosh. «Esto podría haber tenido un desenlace muy diferente. Una vez más, se nos recuerda el heroísmo de nuestros agentes y los peligros imprevistos a los que se enfrentan cada día».

«La peligrosa explosión fue tan potente que los derribó, pero se pusieron de pie, se levantaron y corrieron hacia la vivienda en llamas, porque eso era lo que exigía su deber», añadió. «Afortunadamente, hoy la suerte estuvo de su lado».

Las viviendas situadas a ambos lados de la dirección afectada sufrieron daños, señaló Esposito, quien añadió que el FDNY está colaborando con la Cruz Roja para brindar asistencia a las personas cuyos hogares fueron afectados.

En un caso similar de violencia entre parejas, esta semana Brayahan Agudelo fue sentenciado tras declararse culpable de estrangulamiento y otros delitos cometidos contra la madre de sus hijos en Queens (NYC).

En 2006 una explosión de gas destruyó una casa de cuatro pisos situada en 34 East 62nd St, en el Upper East Side de Manhattan. La tragedia fue provocada intencionadamente por el propietario del edificio, el Dr. Nicholas Bartha, tras una amarga batalla de divorcio.

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