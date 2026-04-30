¿El escudo natural para tu hígado? Cómo la guanábana ayuda a frenar la grasa y reducir la inflamación

Una alimentación funcional es crucial para la prevención y recuperación de enfermedades, tal es el caso de la guanábana. La (Annona muricata), su denominación científica, contiene biocompuestos en la pulpa, hojas y tallo, que poseen propiedades benéficas contra el cáncer, la inflamación, úlceras, diabetes, hipertensión y efectos hepatoprotectores, según estudios y expertos en la materia.

El nefrólogo Nicolás Veller, coautor del libro “El milagro de los alimentos”, destaca que las propiedades curativas de la guanábana vienen dadas por su composición nutricional, por lo que considera que esta fruta es un tesoro nutricional.

Explica que una porción recomendada para el consumo de la guanábana es de máximo 200 gramos al día, lo cual aporta “beneficios extraordinarios” con tan solo 130 calorías:

Vitamina C: aporta más del 70% de la dosis diaria recomendada. Es vital para el sistema inmune, la síntesis de colágeno y actúa como un potente antioxidante.

Hierro: cubre más del 15% diario, ideal para prevenir la anemia ferropénica.

Magnesio y Potasio: contribuyen a la salud cardiovascular, mejorando la presión arterial y la respuesta a fármacos.

Fibra: representa el 25% del requerimiento diario, favoreciendo el tránsito intestinal.

Consumo moderado por sus niveles de azúcar

Veller advierte que, a pesar de sus bondades, es fundamental consumirla con precaución por dos razones principales:

Alto contenido de azúcar: 200 gramos pueden contener hasta el 80% del azúcar diario recomendado. Los pacientes diabéticos o prediabéticos deben tener especial cuidado. Anonacina (sustancia tóxica): Se encuentra principalmente en las semillas. Un consumo excesivo y prolongado (más de 1 kg diario por un año) se ha relacionado con síntomas de parkinsonismo (rigidez y pérdida de equilibrio). Es crucial resaltar que nunca se deben comer las semillas.

¿Qué dice la ciencia sobre sus beneficios?

Las hojas de guanábana son ricas en biocompuestos que inhiben la creación de grasa en el hígado. Preparar una infusión correcta es clave para obtener sus beneficios hepatoprotectores de forma segura y natural. Crédito: Shutterstock

Uno de los beneficios más conocidos de la guanábana es su poder anticancerígeno. Veller señala que estudios en humanos con cáncer de colon mostraron que los extractos de guanábana pueden frenar el crecimiento de células malignas sin dañar las sanas. En laboratorio, también ha mostrado efectos positivos contra el cáncer de mama.

Mientras tanto, en pruebas con animales, los resultados arrojaron una reducción de la inflamación de hasta un 37%, un hallazgo prometedor para tratar la artritis.

A nivel de salud digestiva, el experto recuerda que la guanábana tiene propiedades antiulcerosas que protegen la mucosa del estómago y combaten la gastritis. Además, es un potente antibacteriano, ideal para reducir la inflamación de encías y combatir hongos bucales.

Efectos hepáticos y antioxidantes

Los compuestos de la guanábana contribuyen a una reducción de la oxidación de las grasas y del estrés oxidativo hepático, según estudios realizados en modelos animales. En estas pruebas, se suministraron extractos de las hojas de guanábana y el resultado fue un aumento en la actividad de las enzimas antioxidantes naturales del cuerpo.

Según este estudio, la guanábana:

Disminuye la expresión de óxido nítrico inducible .

. Inhibe enzimas implicadas en la creación de grasa en el hígado .

. Funciona como un potente protector hepático.

El consumo de guanábana tiene un efecto antidiabético que favorece la salud hepática, pues disminuye la inflamación que termina afectando al hígado.

“La guanábana tiene sustancias que evitan la inflamación y la oxidación, que muchas veces van de la mano: la oxidación produce más inflamación y más inflamación produce más oxidación. Entonces, es un fruto bastante completo”, agrega el experto.

¿Cómo incluir la guanábana en la alimentación?

Una de las formas seguras de consumir la guanábana para aprovechar sus beneficios nutricionales es mediante una infusión de hojas. Solo debes seguir estos pasos:

Utiliza entre 6 y 8 hojas de guanábana. Agrégalas a 1 litro de agua y deja hervir a fuego lento por 5 a 10 minutos. Deja reposar por 3 minutos y cuela la preparación. Dosis recomendada: Máximo una taza al día, preferiblemente en días alternos.

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