5 actitudes de tu hijo derivadas de la crianza

Las actitudes de los hijos son consecuencia del trato que reciben de sus padres

Muchos padres quisieran que sus hijos tuvieran un manual de instrucciones. Criar a una persona no es tarea fácil, por el contrario es una labor de aprendizaje diario. Hay personalidades, actitudes, temperamentos y un sin fin de factores que deben ser tenidos en cuenta para realizar esta función y ser efectivos en el resultado.

No existe un manual de trato simplemente porque todos somos diferentes. Las enseñanzas no son recibidas de la misa forma, por lo que no tienen el mismo efecto. Lo que sí debes saber es que, las actitudes de alguien gritan lo que las palabras no dicen.

¿Te molesta el actuar de tu hijo, o es inexplicable el comportamiento que asume? aprende a leerlo. Los humanos aparte del lenguaje verbal tenemos otras formas de comunicarnos. No te frustres si no lo has hecho. Tan complicado es que existen estudios para lograrlo. No quiere decir que ahora tengas que hacer un taller, te contamos esto para que no pongas presión sobre ti como padre. La semiología es la ciencia que estudio los sistemas de comunicación en una sociedad, incluso los no verbales, los corporales o de comportamiento. Si hay profesionales que dedican su vida a leer a las personas, no te castigues por no poder hacerlo tu. Aprende sobre 10 actitudes que quizá has notado en tus hijos.

1. ¿Tu hijo se muestra desconfiado y es reservado en exceso?

Posiblemente te has mostrado irritable ante algunas circunstancias, lo que lo ha llevado a elegir el silencio.

Cuando el hijo no comparte muchos de sus sentimientos o detalles de su jornada, esto puede ser porque teme ser juzgado ante lo que ha hecho.

Quizá has sobre reaccionado sobre una situación. Debes saber que todo problema es solucionable a menos que la vida sea puesta en peligro. Conviertete en la “zona segura” de tu hijo, escúchalo y ayúdale a encontrar la solución, no lo juzgues.

2. ¿Tu hijo es irritable y reacciona explosivamente frente a las circunstancias?

Quizá es porque ha sido el lenguaje que ha aprendido. ¿Pero cómo si yo no grito o reacciono como el lo hace?, quizá te hagas esta pregunta. No es que esté copiando el modelo.

Cuando un niño busca atención y no ha logrado encontrarla, explora diferentes medios. Por lo general las pataletas llaman la atención de los padres porque entran en la actitud de alerta, de controlarlos y calmarlos. ¡Cuidado! Si espera a que tu hijo asuma esta postura, indirectamente le estás diciendo que ese es el lenguaje adecuado para que le pongas atención. Si pasas por alto una mala conducta o un descontrol, el niño seguirá utilizando esta estrategia.

3. Tu hijo no cede ante la advertencia de un castigo

En ocasiones es más difícil para el padre aplicar el castigo que para el hijo aceptarlo. Tu palabra es tu elemento más fuerte, no lo quiebres porque retomarlo será labor complicada, aunque no imposible.

Si has amenazado a tu hijo con que si no hace algo perderá una actividad que disfruta, pero al final no cumples con tu parte, el menor automáticamente entenderá que haga lo que haga va a obtener lo que quiere. ¡Error! No le digas a tu hijo lo que no vas a cumplir. Si dijiste que tu hijo va a perder algo si no cumple con lo ordenado, cumple. No hagas que dude de tu palabra, seguirá ocurriendo hasta que note que cumples lo que dices.

4. ¿Tu hijo es indeciso y tímido en el entorno familiar y/o fuera de el?

La toma de decisiones es el mejor entrenamiento para que esto pase. Cuando haces todas las elecciones por tu hijo, lo puedes estar llevando a un punto de desconfianza en si mismo.

En circunstancias como elegir qué ponerse, comprar sus juguete y otras elecciones del día a día, le haces entender que él tiene el poder de decisión. Acompáñalo en su proceso, explícale las posibles consecuencias de su decisión, pero al final del día deja que sea el quien elija. Tu hiciste tu parte, deja que el/ella haga la que le corresponde.

5. ¿Se ha acostumbrado tu hijo a decir mentiras, por pequeñas que sean?

Aquí hay dos opciones. La primera es que tu hijo te ha “pillado” en una que otra mentirita, lo que hace que vea normal no ser completamente honesto. Eres su modelo. Cuando hables con él/ella o frente a el, siempre se lo más claro y honesto posible.

En segundo lugar, está la posibilidad de que hayas reaccionado de una forma exagerada en el pasado sobre algo que él haya hecho. El temor a volver a ver esa reacción lo llevará a evitar contarte la verdad de los hechos. Una vez más, no lo juzgues, cumple un rol de enseñanza, corrección y comprensión.

Sin duda has querido hacer un buen rol como padre, es natural que cometas errores en el proceso, nunca es tarde para corregirlos.