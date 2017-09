Pastor de 60 años se casa con niña de 12 y lo presume por Facebook

Dice que escogió a su esposa por “designio divino” y luego de platicar con él (Dios) durante toda una noche”

Un pastor evangélico de 60 años se casó con una niña de 12 años en julio de este año y presumió del enlace por Facebook.

El religioso, que dirige una congregación en el municipio de Chalco, en México, dijo que escogió a su esposa por “designio divino” y luego de platicar con él (Dios) durante toda una noche”.

El pastor, conocido como Jorge, se unió con Karla porque “Dios me dio a Karla por esposa para crecerla. Hoy, hablando en la madrugada con él, Dios, me hizo ver que la mujer que él escogió es de temprana edad y me la entrega a mí para que yo la santifique, la edifique, para que ella no me contamine como las demás me llegaron a contaminar, por lo cual le dije: Amén, Señor, así será”, escribió el evangélico en una publicación de Facebook a la que hacen referencia medios locales y extranjeros esta semana.

Asimismo, el pastor justificó haberse casado con tres mujeres diferentes.

“Desde que conocí he tenido que repudiar a tres mujeres que fueron mis esposas, cada uno en su tiempo. Muchos se escandalizan de ello y expresan: ¡Tantas mujeres!; porque lo que ellos ven es solamente una posición cómoda de soportar el pecado, la injusticia delante de Dios, más para Dios, es mucho más severo lo que el ve”.

Agregó: “Después de esto Dios ha escogido a una jovencita (La niña Karla entonces de 12 años de edad) para que sea mi esposa”.

El pastor abunda sobre el diálogo directo que, supuestamente, tuvo con Dios antes de proceder con el casamiento. “Señor: ¿Por qué ella? Y hoy, hablando en la madrugada con él, me hizo ver que la mujer que él escogió es de temprana edad y me la entrega a mí para que yo la santifique, la edifique, para que ella no me contamine como las demás me llegaron a contaminar, por lo cual le dije: Amén, Señor, así sera”.

“Luego entonces, es menester juzgar las cosas espiritualmente y no carnalmente; lo que ve Dios es el corazón, si una jovencita quiere amar a Dios, quiere servirle y anhela ser guiada por alguien que le va a ser instructor, su protección, su sustentador y su amor (porque se enamoró de él), ¿en dónde está el pecado? Justificó su relación amorosa con una niña al explicar que hoy en día llegan a las instituciones de salud niñas embarazadas de diez, 11 y 12 años”, agrega el mexicano en su publicación.

Como si no fuera suficiente para provocar la indignación, una de las exesposas de Jorge salió en defensa del hombre con el que estuvo casada por 14 años, defendió la acción bajo el argumento que el pastor es un “ungido del Señor”

Aunque este caso es claramente uno de abuso infantil, no se tienen datos de alguna denuncia criminal contra el hombre.