Melania Trump criticó a Jimmy Kimmel por chiste hacia ella días antes del tiroteo en evento en la Casa Blanca

La primera dama, Melania Trump, pidió públicamente a la cadena ABC que tome acciones contra el presentador Jimmy Kimmel tras la difusión de su parodia en monólogo previo a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, donde se produjo un tiroteo.

“La retórica de odio y violencia de Kimmel pretende dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política que impera en Estados Unidos”, declaró la primera dama en su cuenta de X.

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

¿Qué dijo Kimmel sobre Melania?

Durante la emisión del jueves pasado de Jimmy Kimmel Live!, el conductor realizó una simulación del evento oficial. En su rutina humorística, se refirió al aspecto físico de la ex primera dama, al señalar que Melania Trump poseía el brillo de una “viuda embarazada”.

Días después de esta transmisión, un hombre identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, inició un tiroteo durante la cena anual en Washington, D.C. El sospechoso fue capturado en el sitio.

Según las declaraciones del fiscal general Todd Blanche, las investigaciones preliminares indican que el objetivo de Allen eran los integrantes de la administración de Donald Trump.

Cuestionamientos de Melania a la cadena ABC

Asimismo, Melania cuestionó la responsabilidad editorial de ABC y la permanencia del conductor en su espacio nocturno, y calificó su conducta como “inaceptable” dadas las circunstancias de seguridad recientes.

“Personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para difundir el odio. Kimmel es un cobarde que se esconde tras ABC porque sabe que la cadena seguirá encubriéndolo para protegerlo”, agregó la primera dama.

El mensaje en X de Melania concluyó con un llamado a la rendición de cuentas: “¡Ya basta! Es hora de que ABC tome cartas en el asunto ¿Cuántas veces más permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?”, concluyó.

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