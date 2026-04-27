El peor alimento para tus dientes: es el que más daña y no es un dulce

Desde siempre nos han enseñado que los dulces son el enemigo de los dientes y la salud bucal, ya que pueden provocar caries. Sin embargo, los especialistas advierten sobre otro grupo de alimentos que pueden ser peores y más agresivos: los cítricos.

Aunque otorgan beneficios nutricionales, este tipo de alimento impacta directamente sobre el esmalte dental, lo que puede generar problemas cuando se consumen con demasiada frecuencia, además de descuidar la higiene bucal.

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Cómo los alimentos cítricos pueden dañar los dientes

Frutas como el limón, naranja y pomelo, por ejemplo, contienen altos niveles de ácido. Este componente suele entrar en contacto directo con tus dientes, desgastando progresivamente el esmalte dental, que es la capa protectora externa, señala la clínica dental SMilodon, ubicada en Madrid.

A diferencia del azúcar, que alimenta bacterias que luego provocan las caries, los cítricos actúan de forma directa sobre la estructura dental. Con el tiempo, especialmente si no buenos hábitos de higiene bucal, la exposición al cítrico (ácido) debilita el esmalte y los dientes.

El desgaste del esmalte no solo afecta la apariencia de los dientes, sino también su funcionalidad. Cuando esta capa se erosiona, pueden aparecer síntomas como:

Sensibilidad al frío o al calor

Cambios en el color de los dientes (más amarillentos)

Mayor riesgo de caries

Superficies dentales más frágiles

Una vez que el esmalte se daña, no se regenera de forma natural, por lo que la prevención es clave.

Muchos consideran los alimentos cítricos “saludables” y no toman precauciones, lo que aumenta la exposición del esmalte dental a los ácidos. Crédito: Kraken Images | Shutterstock

¿Son peores que los cítricos que los dulces?

Aunque los alimentos azucarados siguen siendo un factor de riesgo importante, los cítricos tienen una particularidad: su acidez puede provocar daño incluso sin la presencia de bacterias. Su consumo frecuente, especialmente en jugos o en ayunas, puede ser más perjudicial de lo que se cree.

Además, muchas personas consideran estos alimentos “saludables” y no toman precauciones, lo que aumenta la exposición del esmalte a los ácidos. Entender cómo actúan permite tomar decisiones más informadas y proteger la salud bucal a largo plazo.

El cuidado de los dientes no depende solo de evitar el azúcar, sino también de reconocer otros factores que pueden pasar desapercibidos. Además, el cepillado diario (al menos tres veces) y eficiente es tu aliado para eliminar cualquier efecto perjudicial que arrojan los alimentos.

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