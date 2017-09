Tachan a Lis Vega y a Karenka de vulgares por candente competencia de “twerking”

Y así de divertida nos dimos ayer en los cortes de #bailadisimo #lasfieras @karenkaoficial @soyjuliocamejo a gozar, baila y vivir, si señor sabrosura, con la batucada 💃💃💃💃💃💃💃💃😜🙏 miércoles 930pm @multimediostv #reto de @irvingtomato 🙈🙈🙈😜 #batucada

A post shared by LIS VEGA (@lisvegaoficial) on Aug 31, 2017 at 10:02am PDT