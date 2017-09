Daniel Bisogno queda ‘atrapado’ por huracán Irma

El presentador de "Ventaneando" se encontraba de vacaciones en República Dominicana

Al inicio de la semana Pati Chapoy anunció que Daniel Bisogno se encontraba fuera del programa “Ventaneando” porque se encontraba de vacaciones en República Dominicana.

Al mismo tiempo el huracán Irma se formaba y el presentador de televisión se encontraba en el camino del ciclón. Bisogno tomó sus redes sociales para comentar que se encontraba “atrapado” en el país ya que los vuelos se habían cancelado.

“Pues si, estamos atrapados en República Dominicana a unas horas de que estalle el huracán contra la isla, esperamos salir con bien! Recen”, escribió.

Daniel se encuentra vacacionando con su esposa e hija, pero a pesar de la difícil situación que está pasando él no deja atrás su sentido del humor y lo refleja con el siguiente Twitt “El hotel parece un pueblo fantasma! Y nadie dice nada solo vemos rezar a la gente! Y yo que no me sé ni el padre nuestro”, publica el conductor.

El Gobierno dominicano declaró hoy distintos niveles de alerta en todo el país por la amenaza del poderoso huracán Irma, que subió este martes a categoría 5 en su ruta hacia el Caribe, y reiteró hoy que está “preparado” para enfrentar los daños que pueda causar.