Jacky Bracamontes aclara rumores de embarazo y no descarta cirugía

Mira todo lo que reveló la actriz y conductora

Jacqueline Bracamontes está a favor de las operaciones, pero sólo para corregir lo que sus tres embarazos le dejaron.

La originaria de Guadalajara comentó que, debido a la lactancia, sus senos ya no se encuentran en el mejor lugar, por lo que sí se sometería a una cirugía estética.

“Hoy no me lo haría, pero el día de mañana yo creo que sí. Yo estoy en contra de 32 operaciones, terminas siendo otra persona.

“Pero esos retoquitos que te ayuden a lucir más guapa, ¿por qué no? Me encantaría operarme las bubis, no me las agrandaré, el mismo busto que tengo, sólo que en su lugar”, afirmó en entrevista.

La conductora esperará a tener el cuarto hijo para amamantarlo. Por ahora, descartó estar embarazada, pero sí desea buscar un varón con su esposo.

“Estamos en pláticas Martín y yo, porque tengo que confesar que tres hijos es muchísima responsabilidad; me estoy volviendo loca. Mi límite son 4 hijos, si sale niña, ni modo, nos quedamos con ellas y hasta ahí, no buscaremos el niño”, sostuvo.

Jacky lamentó la cancelación de La Voz… Kids, mismo que conduciría, debido a los problemas del cantante Julión Álvarez, involucrado con lavado de dinero.

“Es difícil opinar sobre el tema, pero lo que sí puedo decir es que yo quiero mucho a Julión Álvarez y ha sido muy lindo trabajar con él, le deseo que pronto salga de eso, de verdad, ojalá.

“Obviamente también a Rafa Márquez, lo conozco bien y a su familia, les deseo que salgan pronto de este bache, de esta situación incómoda”, aseveró Bracamontes, quien fue nombrada embajadora de la marca Koleston el martes en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México.

POR: Froylan Escobar