Kevin Anderson será el rival de Carreño Busta en semifinales

El sudafricano eliminó a Sam Querrey en una batalla campal que se extendió hasta las 2.26 a.m de este miércoles

NUEVA YORK .- Kevin Anderson jugará su primera semifinal de Grand Slam a los 31 años, tras derrotar en un maratónico partido al estadounidense Sam Querrey 7-6 (5), 6-7 (9), 6-3, 7-6 (7) en el US Open.

“Pasando a la siguiente fase, uno simplemente se siente absolutamente fantástico”, dijo un extenuado Anderson al cerrar el partido.

Anderson impuso su mayor poderío en una verdadera batalla por prevalecer a base de potentes servicios en la que Querrey nunca dio su brazo a torcer imponiendo un juego de ida y vuelta.

Por lo pronto, el partido quedará para la historia del torneo como el duelo que se ha jugado más tarde en la madrugada. Terminó exactamente a las 2.26 a.m. de este miércoles en el estadio Arthur Ashe donde sólo los más adictos de este hermoso deporte, tuvieron el valor de soportar el desvelo.

“He trabajado mucho, por lo que me siento muy bien para alcanzar un hito que no he tenido antes”, agregó Anderson, número 32 del ranking ATP.

La “Batalla de los Aces”quedó saldada en 22 para Anderson y 20 para Querrey en la además se enfrentaron dos de los jugadores más altos del torneo. Anderson tiene 6.8 pies de estatura y Querrey 6.6.

Ambos jugadores se enfrascaron en un encarnizado duelo dando como resultado persistentes empates que forzaron a resolverse por la vía del tiebreake. Esa fue la tónica, dos bombarderos con un mismo estilo tratando de imponer el poder de su saque.

“Es duro jugar contra él (por Anderson), es demasiado agresivo. Muchas de sus tiros simplemente los veía pasar. Jugó muy bien en los grandes puntos”, dijo Querrey al conceder la derrota.

Anderson se enfrentará al sembrado número 12 del torneo, el español Pablo Carreno Busta en las semifinales del viernes. El ganador de ese partido alcanzará su primera final de Grand Slam.

Será la tercera vez que Carreño Busta y Anderson se encuentren, con una marca de 2-0 en ventaja para el sudafricano. La última vez se midieron fue en el master de Canadá donde Anderson se impuso por 6-3 y 7-6 (6).