Qué deben hacer los DACA cuanto antes: renovar permiso de trabajo

El USCIS ya no acepta solicitudes de “advance parole” para salir del país

Si eres beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y tu permiso de trabajo vence entre septiembre 5 de 2017 y marzo 5 de 2018, apúrate a solicitar la renovación.

“Debes hacerlo a más tardar el 5 de octubre de este año. Si no lo haces antes de esa fecha, ya no lo podrás renovar y vas a perder un permiso de trabajo con duración por dos años”, dijo el abogado en migración, Alex Gálvez.

Precisó que tras la cancelación de DACA anunciada por el procurador de la nación, Jeff Sessions, los nuevos lineamientos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), las renovaciones de los permisos de trabajo solo se harán hasta el 5 de octubre de este año.

Gálvez dio algunas recomendaciones que deben seguir los beneficiarios de DACA en los meses siguientes que restan para que termine este alivio migratorio.

El segundo consejo surge a partir de que muchos jóvenes se preguntan si pueden solicitar DACA por primera vez antes de que expire. “Si nunca lo pediste antes, ya no puedes someter una petición para que te lo den. Aunque el programa llegará a su fin en seis meses, el 5 de marzo, ya no se pueden presentar nuevas solicitudes”, destacó.

Sin embargo, si sometiste DACA por primera vez antes de septiembre 5, esas peticiones sí van a ser consideradas.

La tercera recomendación dada por Gálvez en base a lo anunciado por USCIS es que desde hoy, ya no se aceptan solicitudes de permisos para viajar al extranjero y salir del país, la petición que se conoce en inglés como “Advance Parole” o la solicitud I-131.

“Si sometiste el advance parole antes de hoy, y está pendiente de resolver, no te la van a aprobar pero te regresarán el dinero, según lo publicado por USCIS”, indicó.

Gálvez dijo que quien tiene planeado salir de viaje y ya le aprobaron el permiso de viaje advance parole, no debería técnicamente tener problema alguno para reingresar al país, ya que migración ha reconocido que va a respetar ese beneficio.

Pero recordó que siempre existe un riesgo ya que el oficial de migración en la frontera o el aeropuerto tiene la última palabra.

El abogado remarcó que es una decisión personal viajar fuera del país en las actuales condiciones.

“Mi sugerencia es que si tienen que salir por razones humanitarias, trabajo o escuela, debe ser un viaje breve de pocos días”, enfatizó.

“Si en estos momentos, un muchacho DACA está fuera, debería estar consciente de los cambios que se han dado y tomar los pasos para regresar lo más pronto posible”, afirma.

Este experto en migración aconsejó a los jóvenes DACA a no causar destrucción llevados por el enojo sino a mantener la calma aún cuando el presidente Trump no tuvo los “cojones” para hacer el anuncio de la cancelación él mismo; y lamentó que el procurador Jeff Sessions no haya dicho nada bueno de las contribuciones de los “dreamers” a la sociedad y economía.

“El anuncio de hoy nos da razones para enfocarnos en encontrar una solución permanente y apurar al Congreso”, enfatizó.