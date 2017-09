Las cláusulas de Kim Kardashian para la madre de alquiler de su tercer hijo

TMZ asegura que el rapero y la estrella televisiva darán la bienvenida a su nuevo bebé a finales de enero

En los últimos meses no ha parado de especularse con la posibilidad de que Kim Kardashian y Kanye West hubieran encontrado ya a una gestante subrogada para ampliar la familia. La propia celebridad ya ha confirmado que, efectivamente, su deseo es darle un nuevo hermanito a North (4) y Saint (1) en un futuro no muy lejano, aunque ha preferido no confirmar si para ello recurrirán a la reproducción asistida o si tratarán una vez más de conseguirlo de forma natural.

Esa premeditada ambigüedad no ha hecho más que avivar los rumores de que el matrimonio estuviera esperando ya un tercer retoño gracias a esta técnica, y ahora el portal TMZ asegura que el rapero y la estrella televisiva darán la bienvenida a su nuevo bebé a finales de enero, cuando saldrá de cuenta la mujer a la que habrían elegido tras un largo proceso de selección para gestar a su hijo.

Según las informaciones que han circulado al respecto, el contrato que Kanye y Kim habrían firmado con su gestante subrogada especificaría que esta recibirá $45.000 dólares en diez pagos como recompensa por sus servicios, aunque en caso de que el suyo fuera un embarazo múltiple, se le entregarían $5.000 dólares adicionales por niño. Por otra parte, si sufriera cualquier tipo de lesión permanente durante la gestación, se añadirían otros $4.000 dólares.

A cambio, el ‘vientre de alquiler’ de Kim y Kanye -como se conoce popularmente a quienes ceden su cuerpo para que se transfiera a su útero el embrión de otra pareja- se compromete a no fumar ni beber y a no tomar comida cruda ni a consumir más de una bebida con cafeína al día. Así mismo, tampoco se podría teñir el pelo ni cambiar la arena de la caja de un gato por motivos de salud. Los jacuzzi y las saunas también quedan prohibidos de acuerdo a los términos del acuerdo que ambas partes firmaron después de que una exclusiva agencia especializada en la gestación subrogada les pusiera en contacto.