Arranca la temporada más esperada para conocer todas las novedades de la industria automotriz y aunque todavía falta un par de semanas, aquí te presentamos todos los debuts Auto Show Frankfurt 2017 de la A a la Z para que tengas toda la información antes que nadie.

Como se trata del Auto Show en el que Alemania “juega de local”, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche y Volkswagen tendrán la mayor cantidad de debuts, pero los fabricantes japoneses, coreanos, estadounidenses y chinos, también aprovecharán la ocasión para tratar de llamar la atención de miles de periodistas especializados que aterrizarán en Frankfurt y por supuesto de la propia competencia.

Ya hemos estado publicando los adelantos más destacados de los que tenemos información y continuaremos actualizando la lista de dubuts directamente desde Frankfurt.

Los debuts Auto Show Frankfurt 2017 de la A a la Z

Audi

La primera marca alemana (por orden alfabético) presentará todos los detalles de tecnología avanzada del buque insignia Audi A8 y del A7 en el Auto Show Frankfurt 2017.

Audi adelantó algunos datos sobre del A8 2018 en la exhibición Audi Summit, en Barcelona, España, pero ahora veremos todos los detalles.

Esta cuarta generación del sedán de lujo alemán “se convierte otra vez en la referencia para el lema A la vanguardia de la técnica”, con un nuevo lenguaje de diseño, un innovador principio funcionamiento en su pantalla táctil y un sistema de propulsión electrificado.

Bentley​

El nuevo Bentley Continental GT, basado en el prototipo EXP 10 Speed 6 que tanto llamó la atención en el tour mundial de Auto Shows hace un par de años, llega ahora sobre la nueva plataforma del Grupo Volkswagen – desarrollada por Porsche para el Panamera -, y que antes se usó para el fracasado Volkswagen Phaeton.

El nuevo Continental GT estará equipado con motor turbocargado W12 de 6-0 litros que genera 626 caballos de fuerza.

BMW

Las presentaciones de BMW en el Auto Show Frankfurt 2017 por lo general son espectaculares y muy variadas. En esta ocasión se espera el debut del BMW X7, que como el resto de los SUV de la marca se fabricará en la planta BMW de Spartanburg, South Carolina, partir del año próximo.

También se esperan las presentaciones de la X3 regular, así como una versión de la división de alto desempeño M, que tendría un motor de seis cilindros en línea con 355 caballos de fuerza. BMW M también presentará el M5 con motor V8 de 600 caballos.

Otros debuts incluyen: el rodaste Z4, BMW 8 Series, la nueva generación del 100% eléctrico BMW i3 y el rodaster BMW i8.

Borgward

Esta marca alemana que se fue a la bancarrota en 1962 fue rescatada por el fabricante de camiones chino Foto y su anunciado regreso a Alemania se llevará a cabo durante el Auto Show Frankfurt 2017, con un prototipo deportivo que podía salir a la venta en Europa en el año 2019.

Chery

Otro de los fabricantes chinos que cada vez tiene más presencia en los Auto Shows, presentará el prototipo de un SUV llamado internamente M31T, que Chery espera poder vender en todo el mundo en los próximos años.

Ford

Ford presentará en el Auto Show Frankfurt 2017 la pick up Ranger Black Edition, con una llamativa combinación de tonalidades negras.

El modelo Black Edition pertenece a una serie limitada disponible en Negro Absolute con acabado en el mismo tono para la rejilla del radiador, llantas de aleación, barras deportivas y detalles exteriores. El modelo que se basa en la Ford F-150, está disponible sólo en chasis de doble cabina, contará con una producción limitada a 2,500 unidades, y ya se puede encargar en los concesionarios Ford.

El equipamiento de serie del Ranger Black Edition incluye navegación por satélite, sensores frontales de estacionamiento y cámara trasera, así como características exclusivas de este vehículo, como el sistema multimedia Ford SYNC 3 con pantalla táctil de ocho pulgadas, climatizador electrónico bizona, asientos de cuero y retrovisores automáticos calefactados.

Ford Ranger es la pickup más vendida de Europa con 23.1000 unidades interanuales comercializdas hasta julio de 2017, un incremento del 12.1 por ciento con respecto al año anterior, las mejores cifras de ventas desde el lanzamiento de esta camioneta de trabajo.

Ferrari

Ya no será sorpresa en el Auto Show Frankfurt 2017, pues se anunció hace un par de semanas; el debut de la Casa del Cavallino Rampante en Frankfurt será el Ferrari Portofino, el nuevo Gran Turismo V8 destinado a sustituir al Ferrari California T y dominar el segmento de autos convertibles de lujo, gracias a una perfecta combinación de deportividad, elegancia y confort a bordo.

Este nuevo Ferrari tendrá una versión mejorada del multi-galardonado motor V8 de 3.9 litros y doble turbo, que ahora produce 600 caballos de fuerza a 7,500 revoluciones (40 más que la versión anterior) y 560 libras-pie de torsión a 3,000 rpm, un aumento de 4 lb/ft., con lo que acelera de 0 a 62 millas por hora en 3.3 segundos y alcanza velocidad máxima de 199 mph.

Great Wall

Great Wall Motor, el mayor fabricante de SUV y crossovers de China, presentará su nueva sub marca de lujo, Rey, con la VV7, un crossover que ya salió a la venta tras el Auto Show de Shanghai en abril pasado, pero todavía no ha debutado en Europa. Se espera ver también una versión compacta VV5.

Honda

Honda presentará en el Auto Show Frankfurt 2017, el CR-V Hybrid Prototype, como la primera aplicación de tecnologías de electrificación en un modelo SUV de la marca para el mercado europeo. Además, el estilo de este prototipo híbrido ha sido profundamente revisado y anticipa la futura línea del modelo CR-V que se venderá en Europa.

El prototipo del CR-V Hybrid conserva las líneas del SUV más vendido del mundo, al tiempo que ofrece un diseño evolucionado de estilo sofisticado y deportivo. El exterior es más ancho, más alto y más largo que la versión anterior y su nuevo diseño desprende un aire renovado, con mayor presencia a lo largo de los pasos de rueda, característica que le confiere un aspecto más musculoso.

Hyundai

La marca coreana presentará la tecnología Hyundai Fuel Cell Next Gen, la evolución del sistema de tren motor con pila de combustible que proporcionará el poder para la nueva SUV que llegará a principios del próximo año.

Además estará presente Hyundai Kona, el nuevo crossover compacto que llegará a Estados Unidos en 2018.

Jaguar

Otro debut esperado en el Auto Show Frankfurt 2017 será el de este crossover compacto de lujo. Se trata del Jaguar E-Pace, que llegará al mercado a principios de 2018 para completar la familia de SUV de la marca británica, que se beneficia de la experiencia de Land Rover en este segmento. Jaguar E-Pace tendrá motor de cuatro cilindros con 246 y 296 caballos de fuerza, acoplados a la transmisión automática de nueve cambios ZF.

La marca británica también presentará la station wagon XF Sportbrake para competir con las versiones de Audi, Buick, Mercedes-Benz y Volvo.

Kia

El otro fabricante coreano nos ofrecerá un vistazo al futuro con un concept car creado en el centro europeo de diseño que la marca tiene precisamente en Frankfurt, a tan sólo 500 metros de donde será presentado.

Según los primeros datos difundidos este Kia Concept Car podría ser la próxima generación del Kia cee’d, un modelo que por el momento no llegará a Estados Unidos, pero lo podría hacer pronto aprovechando la ola de hatchbacks encabezada por el Chevrolet Cruze, el Honda Civic Hatchback y el nuevo Subaru Impreza 2017.

Kia también presentara en el Auto Show Frankfurt 2017, el Stonic, que comparte muchas partes con el Hyundai Kona, y que se ubicará entre Kia Sportage y Kia Sorento. Su debut en Estados Unidos se espera para el Auto Show Los Angeles y las ventas para principios de 2018.

Lamborghini

El Lamborghini Aventador S Roadster 2018, que cuenta con lo más avanzado de la tecnología de alto desempeño y el lujo al máximo nivel, tendrá también su debut oficial en el Auto Show Frankfurt.

Se trata del único convertible súper deportivo con motor V12 montado justo al frente del eje trasero – mid-rear -, y además de contar con impresionantes cifras de desempeñó: 0 a 60 millas por hora en menos de 3.0 segundos y velocidad máxima de 218 millas por hora -, es fabricado con los materiales de más alta calidad, como el extenso uso de la fibra de carbono, solo como Lamborghini lo podía hacer.

Lexus

Lexus no tendrá el debut de un modelo en particular, pero introducirá una nueva forma de comunicar noticias, con un enfoque innovador. Este es otro ejemplo de cómo la marca de lujo aplica los principios centrados en los valores de Omotenashi (las mejores tradiciones de la hospitalidad japonesa) para ofrecer los niveles de servicio más altos.

En este caso, comprender y anticipar las necesidades de los periodistas ha inspirado un método flexible para compartir información, que utiliza de manera práctica y creativa la tecnología de realidad aumentada.

Esto significa que no habrá una hora fija para una rueda de prensa de Lexus en la apretada agenda del día para los medios de comunicación. En su lugar, los reporteros pueden acudir al stand de Lexus cuando les venga bien, ponerse unas gafas de realidad aumentada (Microsoft HoloLens) y hacer una “visita guiada” por el stand, con comentarios y presentaciones de Alain Uyttenhoven, presidente de Lexus Europa, y otros especialistas en productos de la marca.

McLaren

La gran novedad del fabricante británico será el prototipo del McLaren Electric Ultimate Series, uno de los autos que se encuentran actualmente en desarrollo y que forma parte de una agresiva estrategia para crear una nueva gama de coches, entre los cuales están un GT, sucesor espiritual del legendario F1.

A pesar de ser relativamente nueva en el mundo de los autos de calle, McLaren se ha hecho de muy buena reputación por el desempeño de sus vehículos, lo que se ha traducido en logros importantes, como vender la producción hasta 2019 del nuevo 720.

Maserati

El nuevo Ghibli en sus acabados GranLusso y GranSport, que tuvieron su debut mundial en el Auto Show Chengdu, de China, ahora tendrán su presentación europea en el Auto Show Frankfurt 2017.

Cada uno se caracteriza por tener una distinta vocación y por sus exclusivos elementos, en línea con la nueva estrategia de gama iniciada el año pasado con el Quattroporte.

Tras cuatro años de éxitos sin precedentes en todos los mercados internacionales, la berlina deportiva italiana ha recibido un consistente restyling exterior, específico para cada uno de los acabados, que resalta su elegancia y deportividad. La meticulosa redefinición del paragolpes delantero, combinado con las modificaciones aportadas al posterior, mejora la eficiencia aerodinámica del vehículo y brindan a ambas versiones una fuerte identidad, en línea con el posicionamiento de la marca Maserati.

GranLusso y GranSport están disponibles como upgrade en las cuatro motorizaciones del Ghibli y ambos dispondrán de los proyectores Full LED adaptativos que mejoran la iluminación e incrementan la personalidad del automóvil.

Mercedes-Benz

La otra gran marca alemana presentará oficialmente el Mercedes-AMG Project One, el súper deportivo de $2 millones – del que solo se producirán 275 unidades -, que cuenta con tecnología derivada del equipo de Fórmula 1 y motor V6 de 1.6 litros acoplado a cuatro motores eléctricos para producir 1,035 caballos de fuerza.

Además se destacarán los nuevos modelos de la submarca de autos eléctricos EQ que pretende poner en el mercado por lo menos 10 modelos nuevos para 2025.

Otra novedad será la pick up Mercedes-Benz X Class, un producto creado en colaboración con Nissan, que le cedió la plataforma de la Navara NP300. Esta pick up no llegará al mercado de Estados Unidos – por ahora -, pero Mercedes-Benz espera buenas ventas en Europa, Latinoamérica, Sudáfrica y Australia.

También veremos el prototipo Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet que debutó el mes pasado durante la Monterey Car Week define la filosofía de lujo extremo que sólo pues producir una marca tan legendaria como Mercedes-Baybach, al tiempo que rinde homenaje a la gloriosa era de los enormes convertibles clásicos.

MINI

También tendrá una presentación eléctrica con el MINI Electric Concept, cuya versión de producción debería salir para 2019.

Además, MINI aprovechará para develar lo que la marca calificó como “la esencia de la deportividad moderna” con el MINI John Cooper Works GP Concept.

Inspirado en los triunfos legendarios de este fabricante de vehículos en el Rally de Montecarlo hace exactamente 50 años, este prototipo materializa el dinamismo concentrado y la diversión de conducir definitiva, tanto en el circuito como en la carretera.

Este prototipo toma el relevo del MINI John Cooper Works GP de 2012 y del MINI Cooper S de 2006 con Kit GP de John Cooper Works. Producidos en cantidades estrictamente limitadas (2,000 unidades cada uno), estos dos modelos exploraban los límites del rendimiento en aquella época.

Nissan

El fabricante japonés adelantó su debut más importante del año con la presentación de la nueva generación del Nissan Leaf en ceremonias simultáneas celebradas en Tokio y Las Vegas, pero también tendrá un lugar destacado en el Auto Show Frankfurt 2017.

Nissan Leaf 2018 presume un nuevo diseño moderno, autonomía de hasta 150 millas por carga de batería, más potencia y lo más avanzado de la tecnología de conducción semi autónoma.

La nueva generación del auto 100% eléctrico de Nissan, que saldrá a la venta en los 50 estados de Estados Unidos a principios de 2018, tiene ahora el equivalente de 147 caballos de fuerza y 236 libras de torsión por pie lineal, con lo que ofrece una experiencia de manejo con gran aceleración.

También se destacará la exhibición del nuevo Nissan 370-z, uno de los modelos más legendarios de la marca japonesa.

Opel

La marca alemana que recientemente fue vendida por General Motors al grupo francés PSA, presentará la minivan Grandland X, el primer modelo de la nueva era que se basa en la plataforma de crossovers de PSA.

Porsche

El debut mundial del Porsche Cayenne de tercera generación en Stuttgart-Zuffenhause, fue un anticipo de la presentación que tendrá lugar en el Auto Show Frankfurt 2017.

El SUV deportivo de lujo del que se han vendido más de 760,000 unidades desde 2002, es un vehículo totalmente nuevo que combina aún en mayor grado las prestaciones típicas de Porsche, con la excelente versatilidad para el uso diario.

Rolls-Royce

El nuevo Rolls-Royce Phantom VIII, que ya fue presentado en Londres al final del verano, ofrece la interpretación contemporánea de la marca británica, con una presencia elegante y avanzada tecnológicamente, sin paralelo.

Su presentación realizada en la capital británica, marca el debut de la nueva arquitectura Rolls-Royce Aluminum Spaceframe que ofrece la plataforma para elevar una vez más el máximo nivel del auto de lujo por excelencia.

El nuevo Rolls-Royce Phantom VIII estará equipado con un motor V12 Twin Turbo de 6.75 litros que genera 563 caballos de fuerza y 664 libras de torsión por pie lineal que, junto a la suspensión de aire independiente, la dirección integral activa y la barra de estabilización inteligente, garantiza un nuevo nivel de la experiencia de manejo conocida como la “Alfombra Mágica”. El eje trasero activo provee el máximo nivel de estabilidad y compostura a cualquier velocidad.

SEAT

El nuevo Arona y el nuevo León CUPRA R serán las principales novedades de la marca española en Frankfurt, junto al servicio interactivo de voz, Alexa.

SEAT está experimentando sus mejores momentos como empresa: En los últimos cuatro años, ha logrado un crecimiento del 30%.

El año pasado vendió casi 410.000 unidades y obtuvo unos beneficios operativos de 143 millones de euros, los mejores resultados de la compañía. En lo que se refiere a 2017, en los primeros ocho meses del año, la marca son sede en Martorell ha vendido más de 310,000 coches, lo que representa un incremento de más del 13% en comparación con el mismo período del año pasado. Este es el mejor resultado desde 2001.

Smart

El debut de Smart en el Auto Show Frankfurt 2017 será el prototipo Vision EQ que nos dará una idea de lo que los usuarios del servicio Car2Go pueden esperar con vehículos 100% eléctricos y de conducción autónoma.

Subaru

La marca japonesa tendrá el debut europeo del nuevo Impreza, junto a otras destacables novedades de su gama de vehículos.

El nuevo Impreza estará presente junto al nuevo crossover XV, y ambos estrenarán la nueva plataforma global de Subaru. Junto a ellos, la marca de la constelación mostrará el renovado WRX STI, que ofrece una puesta al día con importantes detalles que actualizan el icono deportivo de la marca.

Toyota

La temática de Toyota en Frankfurt será el creciente éxito y relevancia de su tecnología híbrida y los elevados valores de calidad, durabilidad y fiabilidad de la marca, así como el homenaje a la herencia de 65 años de historia de uno de sus modelos más icónicos: el Toyota Land Cruiser.

El éxito de la tecnología híbrida, y su relevancia notoria especialmente en los últimos años, será representada en Frankfurt por el Toyota C-HR Hy-Power, un estudio de diseño desarrollado por el Centro de Diseño Europeo (ED 2 ) de Toyota, ubicado en Niza (Francia). Este prototipo hace hincapié en el aspecto emocional y la potencia del Toyota C-HR, al tiempo que insinúa una posible futura expansión de la tecnología híbrida de Toyota.

Volkswagen

Tras su debut como prototipo en los Auto Shows de Ginebra y Detroit, así como los primeros Test Drives del prototipo confirmado para su producción, el Volkswagen ID 2022 dominará la exhibición de la otra gran marca alemana en Frankfurt.

El modelo de producción del ID Buzz llegará a los concesionarios en 2022 con el objetivo principal de conquistar los mercados de América del Norte, Europa y China, y revivir la leyenda del VW Microbús de la década de 1960.

El paquete de baterías estará ubicado en el piso de la cabina por lo que no tomará demasiado espacio para la utilidad legendaria de este tipo de vehículos que los hicieron tan populares en todo el mundo.

Tal como el prototipo, el Volkswagen ID Buzz 2022 le hará homenaje a las las raíces de la marca, con una imagen similar al legendario Volkswagen Transporter, uno de los modelos más icónicos de la firma que ha evolucionado con el paso de los años y hoy ya se encuentra en su sexta generación.

Volkswagen también presentará la versión evolucionada del I.D. CROZZ, un prototipo rediseñado que se basa en una arquitectura completamente eléctrica y se caracteriza por su diseño limpio y poderoso.

En particular, el diseño de la parte frontal y posterior se asemeja más al de un modelo de producción. Su amplio capó, con alerones delanteros contorneados por grandes radios de curvatura, también contribuye a la estilización del vehículo, así como el techo, cuya superficie exterior viene con un acabado negro brillante.

El contemporáneo look de SUV se extiende al interior del coche gracias a su motor eléctrico compacto y a la integración de la batería de iones de litio en el suelo del vehículo, lo que crea un “espacio abierto” – un concepto espacial con aires de salón, con cuatro asientos individuales y variables.