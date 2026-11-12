Calefacción en Nueva York: costos subirán hasta 17% y el aceite 70% este invierno

Las familias que habitan en el noreste de Estados Unidos enfrentarán un invierno más caro por el aumento de los costos de calefacción, que podrían subir 16.9% en promedio, hasta $1,532 por hogar.

Sin embargo, el golpe será mucho mayor para quienes utilizan aceite para calentar sus viviendas: su gasto podría alcanzar $2,977 por temporada, un incremento de 70.2% frente a los $1,749 del invierno anterior, según las proyecciones de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA).

El encarecimiento está relacionado con las interrupciones en el suministro mundial de petróleo y la guerra con Irán, que han elevado los costos de los combustibles derivados del crudo. Nueva York está entre los estados expuestos a este aumento: alrededor del 19% de sus hogares depende del aceite para calefacción, por lo que miles de familias podrían enfrentar facturas más elevadas durante los meses fríos.

Las familias que utilizan gas natural podrían mantener costos relativamente estables, pero quienes usan aceite, queroseno o propano tendrán que destinar más dinero para mantener sus viviendas calientes durante los meses fríos.

¿Cuánto subirán los gastos de calefacción?

La NEADA proyecta que los hogares estadounidenses gastarán en promedio $1,002 en calefacción durante el invierno 2026-2027, unos $66 más que la temporada anterior, equivalente a un aumento de 7.1%.

Sin embargo, los hogares que utilizan aceite para calefacción enfrentarán un gasto que podría llegar a $2,977 por temporada, $1,228 adicionales respecto al invierno anterior. Ese incremento puede obligar a utilizar tarjetas de crédito, retrasar pagos o reducir otros gastos esenciales para familias que ya destinan gran parte de su ingreso a renta, alimentos y transporte.

“Para los hogares de ingresos altos, estos aumentos pueden ser una molestia. Para las familias de ingresos bajos y medios, pueden ser devastadoras”, advirtió Mark Wolfe, director ejecutivo de NEADA, al New York Post.

¿Por qué el aceite para calefacción se encarece?

El aceite para calefacción es un combustible derivado del petróleo que también se utiliza para producir diésel y combustible de avión. La competencia por estos destilados a nivel internacional puede presionar la oferta y elevar los precios para los consumidores en Estados Unidos.

El conflicto con Irán y la incertidumbre en los mercados petroleros han contribuido al encarecimiento de estos productos.

Joe Adamski, director gerente de la consultora ProcureAbility, vinculó el aumento con el conflicto en Oriente Medio. “Los costos del aceite para calefacción son una consecuencia directa de la guerra con Irán”, afirmó.

El noreste es especialmente vulnerable a estos cambios. Según datos de la Oficina del Censo citados por el New York Post, el 19% de los hogares de Nueva York depende del aceite para calefacción.

¿Cuánto cuesta llenar un tanque de calefacción?

Los precios ya reflejan el encarecimiento del combustible. A principios de noviembre, el aceite para calefacción promediaba $6.14 por galón en Estados Unidos, frente a $3.63 aproximadamente de 2025, según los datos de la Administración de Información Energética (EIA).

En Nueva York, NEADA estimó en septiembre un precio de $6.27 por galón, frente a $3.69 un año antes. Con un tanque residencial estándar de 275 galones, llenarlo pasó de costar alrededor de $1,015 a $1,724.

Con un tanque residencial estándar de 275 galones, llenarlo pasó de costar alrededor de $1,015 a $1,724, tomando como referencia esos precios por galón.

Mark Wolfe advirtió que las familias no deben asumir que los precios de los combustibles seguirán bajando, debido a la volatilidad del mercado petrolero y la situación en el estrecho de Ormuz.

Ayuda para pagar la calefacción en Nueva York

Los residentes de Nueva York pueden solicitar ayuda al Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP), que comenzó a recibir solicitudes el 2 de noviembre de 2026. Los beneficios se distribuyen por orden de llegada y están sujetos a la disponibilidad de fondos.

Hasta $1,086: beneficio máximo para hogares elegibles, el monto depende del ingreso, el tamaño del hogar, la fuente de calefacción y la presencia de un miembro vulnerable

beneficio máximo para hogares elegibles, el monto depende del ingreso, el tamaño del hogar, la fuente de calefacción y la presencia de un miembro vulnerable $990: beneficio base para hogares que reciben aceite, queroseno o propano a domicilio y pagan directamente al proveedor

beneficio base para hogares que reciben aceite, queroseno o propano a domicilio y pagan directamente al proveedor $82,230: ingreso bruto anual máximo para que una familia de cuatro integrantes pueda calificar, según los criterios del programa

Las solicitudes de HEAP de emergencia abrirán el 4 de enero de 2027 para hogares que estén en riesgo de quedarse sin combustible o sufrir una interrupción del servicio.

Puedes solicitar el beneficio aquí, por correo o en el departamento local de servicios sociales. La información oficial está disponible en el anuncio de la gobernadora de Nueva York.

¿Qué ayuda existe en Nueva Jersey?

En Nueva Jersey, el programa LIHEAP abrió solicitudes el 1 de octubre de 2026 y continuará recibiéndolas hasta el 30 de junio de 2027, sujeto a la disponibilidad de fondos.

El programa ayuda a hogares de bajos ingresos a pagar la calefacción y determinados gastos de refrigeración médicamente necesarios.

Para calificar, las familias deben ser responsables del pago de la calefacción y tener ingresos brutos iguales o inferiores al 60% del ingreso mediano estatal. El beneficio depende del ingreso, el tamaño del hogar, el combustible y la región.

Las solicitudes pueden presentarse en energyassistance.nj.gov. También puedes consultar la información del Departamento de Comunidades de Nueva Jersey.

Cómo reducir el gasto de calefacción este invierno

Además de solicitar asistencia pública, existen medidas que pueden ayudar a controlar el consumo:

Revisa el aislamiento: sella filtraciones en puertas, ventanas y áticos para evitar pérdidas de calor

sella filtraciones en puertas, ventanas y áticos para evitar pérdidas de calor Ajusta el termostato: utiliza temperaturas moderadas y reduce la calefacción cuando no haya personas en casa

utiliza temperaturas moderadas y reduce la calefacción cuando no haya personas en casa Compara proveedores: revisa precios del aceite, queroseno y propano antes de contratar entregas

revisa precios del aceite, queroseno y propano antes de contratar entregas Mantén los equipos: limpia los filtros y revisa el sistema para evitar consumos innecesarios

limpia los filtros y revisa el sistema para evitar consumos innecesarios Solicita ayuda a tiempo: contacta a tu proveedor o agencia local antes de acumular deudas o quedarte sin combustible

La NEADA advierte que más de una cuarta parte de las familias estadounidenses ya ha reducido la calefacción o refrigeración en sus casas a niveles incómodos para ahorrar dinero. Además, el 19% ha recortado gastos de alimentos o cambiado a opciones más económicas.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los costos de calefacción para el invierno

¿Cuánto subirán los gastos de calefacción en Nueva York?

Los hogares que utilizan aceite podrían gastar $2,977 durante el invierno, un aumento de 70.2%. El promedio nacional de calefacción aumentaría 7.1%, hasta $1,002.

¿Por qué sube el precio del aceite para calefacción?

La guerra con Irán ha presionado los mercados petroleros y encarecido los combustibles derivados del petróleo utilizados para calefacción, diésel y aviación.

¿Quién puede recibir HEAP en Nueva York?

Los hogares que cumplan los requisitos de ingresos y paguen sus gastos de energía. Una familia de cuatro integrantes puede calificar con ingresos brutos anuales de hasta $82,230.

¿Cuándo se puede solicitar HEAP?

Las solicitudes regulares comenzaron el 2 de noviembre de 2026. La asistencia de emergencia estará disponible desde el 4 de enero de 2027.

¿Qué ayuda existe en Nueva Jersey?

LIHEAP recibe solicitudes hasta el 30 de junio de 2027, sujeto a disponibilidad de fondos, para hogares que cumplan los requisitos de ingresos.

Conclusión

El invierno 2026-2027 podría elevar considerablemente los gastos de los hogares que dependen del aceite para calefacción en Nueva York y Nueva Jersey. Ante el encarecimiento del combustible, solicitar programas como HEAP y LIHEAP, comparar proveedores y reducir las pérdidas de calor puede ayudar a evitar que las facturas comprometan otros gastos familiares.

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