Top 10 Chevy Bolt EV 2017 lo que más nos gusta del auto eléctrico

El Top 10 Chevy Bolt EV 2017 está encabezado por la noticia de que ahora el auto 100% eléctrico ya está disponible en todo Estados Unidos, contrario a otros modelos que solo se venden en algunos estados u otros como el Tesla Model 3, que por ahora solo se vende a los empleados de Tesla.

Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de hacer un nuevo Test Drive del Chevy Bolt EV 2017 en Miami, los que nos permitió disfrutar una vez más de su increíble nivel de tecnología avanzada, lo que se empieza a reflejar en un aumento de ventas consistente.

Ahora con el anuncio de que ya está disponible en todo Estados Unidos, esa tendencia debe seguir para consolidarlo en el No. 1 entre los autos eléctricos.

La lista podría ser mucho más larga, pero por ahora aprovechamos esta noticia para darte el:

Top 10 Chevy Bolt EV 2017

10. Hasta el 30 de agosto de 2017, Chevrolet vendió 11,670 unidades del Chevy Bolt EV en lo que va de este año y 12,249 desde las primeras entregas a los clientes en en diciembre de 2016.

9. El Chevrolet Bolt EV ha ganado casi 40 premios independientes, por lo que es el vehículo eléctrico más premiado del año, incluyendo los codiciados títulos de Motor Trend® 2017 Car of the Year, Auto del Año en Norte América (North American Car of the Year), Auto Verde del Año (Green Car of the Year®), otorgado por Green Car Journal.

8. El Instituto de Aseguradoras y Seguridad en las Carreteras (IIHS, por su siglas en inglés), le otorgó la máxima calificación de seguridad – Top Safety Pick -, tras superar las más exigentes pruebas de impacto y gracias al sistema opcional de tecnología de asistencia al conductor Driver Confidence II.

7. Con un precio base (Manufacturer´s Suggested Reatail Price, MSRP) de $37,495 antes de los incentivos fiscales federales de hasta $7,500, dependiendo de la situación fiscal individual, el Chevy Bolt EV 2017, es uno de los autos eléctricos más accesibles.

6. La nueva tecnología en las baterías de ion litio del Chevy Bolt EV 2017 le permiten obtener un rango de independencia de hasta 238 millas por carga completa, según los cálculos de la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA).

5. El sistema de regeneración de energía y la información que se proyecta en el panel de instrumentos detrás del volante, prácticamente te enseña a manejar de la forma más eficiente, con la ayuda del cambio electrónico de precisión, paleta de volante Regen on Demand™.

4. La pantalla táctil en color diagonal de 10,2 pulgadas, es la más grande ofrecida en todos los modelos de la gama Chevrolet 2017 y su modo de operación es totalmente intuitivo.

3. La garantía limitada de 8 años / 100,000 millas (lo que ocurra primero) y garantía limitada del sistema de propulsión, eliminan cualquier tipo de preocupación sobre la durabilidad del tren motor de este auto eléctrico.

2. El Chevrolet Bolt EV Premier 2017 que probamos hace un par de semanas en Miami, combina lo más avanzado de la tecnología con un alto nivel de lujo, con detalles como asientos de cuero, asientos delanteros y traseros con calefacción, el sistema de cámaras Surround Vision, Rear Camera Mirror y mucho más.

1. Lo mejor del Chevy Bolt EV 2017 es que ya es una realidad. Es un auto que puedes ir a comprar hoy mismo, no como el Tesla Model 3, que tiene una lisa de espera de por lo menos 18 meses, si es que el fabricante de California cumple con sus promesas.

Para obtener más información sobre los beneficios de conducir vehículos eléctricos visita ChevyEVlife y esta página para todos los detalles del Chevy Bolt EV 2017o.