Fotos: Paris Herms, la alemana obsesionada por lucir como una muñeca ‘Barbie’

Lebe dein Leben so wie du es möchtest ! Nicht wie andere es gerne hätten ! Lebe , Liebe , Lache 💋 Foto by http://paaparazzo.de/ #tattoo #tattoos #tattoomodel #model #plasticmodel #germanmodel #fotomodel #photomodel #fashionmodel #promomodel #promotionmodel #eroticmodel #erotikmodel #itgirl #playmate #erotic #berlin #sport #fitness #pleasershoes #highheels #ass #sexymodel #photoshooting #realbarbieofberlin #busty #moneydom #domina #misstress #geldherrin

A post shared by 👑-REAL-BARBIE-OF-BERLIN-👑 (@real.barbie.of.berlin) on Jul 27, 2016 at 12:41am PDT