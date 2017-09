Exconejita Playboy Franciely Freduzeski sería el nuevo amor del padre de Neymar

"Pretin, desse jeito 'cê' me deixa louca Tomando coragem pra beijar sua boca Mesmo que 'cê' não saiba Sou eu não tem outra, pra mudar sua vida assim só eu Louca Pretin, desse jeito 'cê' me deixa louca Tomando coragem pra beijar sua boca Mesmo que 'cê' não saiba Sou eu não tem outra, pra mudar sua vida assim só eu Louca Ele dizia: 'Eu tô te querendo' Ela dizia: 'Já tô descendo' Ele dizia: 'Então vem correndo' Ela dizia: 'É isso 'memo'. #pretin 💃🏻👙👠⛑🐥🐎🥊🎧🎼#feetfetish #feet #freduzeskifeetfetish #dessejeito #branquinha

A post shared by francielyfreduzeski (@francielyfreduzeski) on May 8, 2017 at 6:49pm PDT