Conversar un largo tiempo en la mesa después de comer es una tradición más de Thanksgiving. Pero mientras se comparte con los invitados no se toma en cuenta un detalle importante: el pavo, las guarniciones y los postres quedan fuera del refrigerador durante varias horas.

Según los expertos, ningún alimento ni las sobras de Thanksgiving, ya sea caliente o frío, debe permanecer varias horas fuera del refrigerador ya que esta costumbre puede favorecer la proliferación de bacterias que provocan intoxicaciones alimentarias.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) advierte que los alimentos perecederos no deben permanecer a temperatura ambiente durante más de dos horas. Si el ambiente supera los 90 °F (32 °C), el límite se reduce a una hora.

La razón es la llamada zona de peligro, que comprende temperaturas entre 40 °F y 140 °F (4 °C y 60 °C). En ese intervalo, microorganismos como Salmonella y Clostridium perfringens pueden multiplicarse rápidamente y aumentar el riesgo de enfermedades gastrointestinales.

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¿Por qué no se deben dejar los alimentos de Thanksgiving fuera del refrigerador?

En el caso del pavo, una vez cocinado y servido, debe refrigerarse dentro del plazo recomendado. Su carne cocida puede favorecer el crecimiento bacteriano si permanece varias horas a temperatura ambiente.

Mientras tanto, el relleno o stuffing cuando se prepara dentro del pavo necesita una manipulación cuidadosa. Por eso, debe retirarse del ave y guardarse por separado.

Otra preparación clásica de esta celebración es el puré de papá, el cual no se debe dejar fuera del refrigerador ya que contiene humedad y, dependiendo de la receta, leche, mantequilla o crema.

Asimismo, las preparaciones como el guiso de judías verdes también deben mantenerse a temperaturas seguras mientras que el pastel de calabaza contiene huevos y productos lácteos, por lo que debe refrigerarse después de hornearse y no permanecer toda la tarde sobre la mesa.

¿Qué pasa si consumes comida que estuvo varias horas a temperatura ambiente?

El problema es que las bacterias no siempre modifican el olor, el sabor o la apariencia de los alimentos. Por eso, una porción de pavo que parece estar en buenas condiciones todavía puede contener microorganismos peligrosos.

De acuerdo con el USDA, algunas bacterias pueden duplicar su cantidad en apenas 20 minutos cuando encuentran condiciones favorables. Asimismo, una intoxicación alimentaria puede provocar diarrea, vómitos, dolor abdominal y fiebre.

Cabe destacar que recalentar la comida no eliminará cualquier peligro. Aunque alcanzar una temperatura segura ayuda a destruir muchas bacterias, algunas toxinas producidas por microorganismos pueden resistir el calor. Si un alimento perecedero supera el límite de dos horas fuera de refrigeración, lo más seguro es desecharlo.

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